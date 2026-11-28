عدّلت وكالة التصنيف الدولية «S&P Global Ratings» النظرة المستقبلية للتصنيفات الائتمانية السيادية لفرنسا من مستقرة إلى سلبية، مع الإبقاء على التصنيف طويل الأجل عند مستوى «A+» والتصنيف قصير الأجل عند مستوى «A-1»، بالعملتين المحلية والأجنبية.وأوضحت الوكالة، في بيان لها، أن هذا القرار يعكس تنامي الضغوط على المالية العمومية الفرنسية، في ظل ارتفاع الدين العام وتباطؤ النمو الاقتصادي، إلى جانب ضعف التوافق السياسي بشأن معالجة العجز الكبير في الميزانية.وأضافت أن النظرة المستقبلية السلبية ترتبط أيضا بتوقعات استمرار الضغوط على الميزانية، وارتفاع كلفة الاقتراض، بما يزيد من صعوبة تقليص العجز وإعادة التوازن إلى المالية العمومية.ويأتي تعديل النظرة المستقبلية في وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية تحديات متزايدة لإقرار إصلاحات مالية تهدف إلى الحد من الإنفاق العام وتقليص العجز، وسط تجاذبات سياسية بشأن الخيارات الاقتصادية والميزانية.ويُبقي قرار الوكالة التصنيف الائتماني لفرنسا عند مستوى «A+»، لكنه يعكس ارتفاع المخاطر التي قد تؤدي إلى خفضه مستقبلا، وهو ما قد ينعكس على كلفة اقتراض الدولة في الأسواق المالية.