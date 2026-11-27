أيدت محكمة الاستئناف في باريس، يوم الخميس 26 نوفمبر، قرار إحالة الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو إلى المحاكمة بتهمة اغتصاب الممثلة شارلوت أرنولد عام 2018، رافضة طعنه في القرار.وتتهم شارلوت أرنولد الممثل ديبارديو، البالغ 77 عاما، بالاعتداء عليها جنسيا في منزله بباريس في مناسبتين خلال أوت 2018، حين كانت تبلغ 22 عاما.ويقتصر قرار المحكمة على واقعة 7 أوت، فيما أسقطت الاتهام المتعلق بالواقعة الثانية التي قالت أرنولد إنها حدثت في 13 أوت من العام نفسه.وكان ديبارديو قد طعن في قرار صدر في أوت 2025 بإحالته إلى المحاكمة، نافيا ارتكاب أي مخالفة. وقالت محاميته إنه يعترض على قرار محكمة الاستئناف، دون أن تحسم ما إذا كان سيتقدم بطعن جديد أمام محكمة النقض الفرنسية.من جهتها، وصفت محامية أرنولد القرار بأنه مصدر ارتياح لموكلتها، مؤكدة أنها انتظرت هذه اللحظة طويلا وأنها مستعدة للمحاكمة.وتأتي هذه التطورات بعدما تخلى ديبارديو، في وقت سابق من نوفمبر الجاري، عن استئنافه حكما بإدانته بالاعتداء الجنسي على امرأتين خلال تصوير فيلم عام 2021، ليظل الحكم الصادر بحقه بالسجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ قائماوقد تصل العقوبة في قضية أرنولد إلى السجن 20 عاما في حال إدانته.