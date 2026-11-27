بزشكيان يحمّل واشنطن وتل أبيب مسؤولية مقتل 168 تلميذاً في ميناب
حمّل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن مقتل 168 طفلاً في مدينة ميناب الإيرانية، مؤكداً أن بلاده لن تنسى ما حدث.
وكتب بزشكيان، في حسابه على منصة "إكس": "لا ألم أشد من معاناة أب يدفن طفله الذي كان من المفترض أن يحتضنه بين ذراعيه".
وأضاف: "تتحمل الحكومة الأمريكية والنظام الإسرائيلي مسؤولية مقتل 168 طفلاً من أطفال ميناب".
ووصف الرئيس الإيراني الحادثة بأنها "فظاعة تكشف نفاق أولئك الذين يزعمون الدفاع عن حقوق الإنسان"، مختتماً بالقول: "لن ننساها أبداً".
وسبق أن صرّحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن الغارة التي طالت مدرسة في ميناب في 28 فيفري 2026، أسفرت عن مقتل 168 تلميذاً إضافة إلى 14 من الكوادر التعليمية والعاملين في المؤسسة التعليمية.
وكتب بزشكيان، في حسابه على منصة "إكس": "لا ألم أشد من معاناة أب يدفن طفله الذي كان من المفترض أن يحتضنه بين ذراعيه".
وأضاف: "تتحمل الحكومة الأمريكية والنظام الإسرائيلي مسؤولية مقتل 168 طفلاً من أطفال ميناب".
No agony is greater than a father burying the child he should still hold in his arms. The US government and Israeli regime bear responsibility for Minab's 168 murdered children. We will never forget. This atrocity exposes the hypocrisy of those who claim to defend human rights.— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) November 27, 2026
ووصف الرئيس الإيراني الحادثة بأنها "فظاعة تكشف نفاق أولئك الذين يزعمون الدفاع عن حقوق الإنسان"، مختتماً بالقول: "لن ننساها أبداً".
وسبق أن صرّحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن الغارة التي طالت مدرسة في ميناب في 28 فيفري 2026، أسفرت عن مقتل 168 تلميذاً إضافة إلى 14 من الكوادر التعليمية والعاملين في المؤسسة التعليمية.
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