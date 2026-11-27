No agony is greater than a father burying the child he should still hold in his arms. The US government and Israeli regime bear responsibility for Minab's 168 murdered children. We will never forget. This atrocity exposes the hypocrisy of those who claim to defend human rights. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) November 27, 2026

حمّلالمسؤولية الكاملة عن مقتلفي، مؤكداً أنوكتب، في حسابه على منصةوأضاف:ووصفالحادثة بأنها، مختتماً بالقول:وسبق أن صرّحتأنالتي طالتفي، أسفرت عن مقتلإضافة إلىمنفي