ليست كل المبادرات الثقافية مجرّد، وليست كل المهرجانات مجرّد. أحياناً، تولد فكرة من إيمان مجموعة منبأن، وأنمن هذا المنطلق، يأتي تنظيمبـ، من، كمبادرة تستحقّ التوقف عندها، لا فقط باعتبارها، بل باعتبارهاتنطلق منوتنفتح علىما يميّز هذههو ارتباطها بـ. فمعتمدية، الممتدة بين، ليست مجرّدأو؛ إنهايحمل، لكنه يواجه في الوقت نفسهتتعلق بـوهنا تكتسبمعناها الأعمق: فهي ليست فقط، بل، و، وتحويلمنإلىتصل إلىوتحفّزهم علىوتُحسب هذهلـ، صاحب، ولكلالذين آمنوا بها وساهموا في إخراجها إلى. فأن يعودبفكرةإلى، وأن يختاربدل الاكتفاء بـ، فذلك في حد ذاتهيستحقلكنمن نجاحأو، هو أن يتحوّلإلى، وأن تتواصلبعد، و، و، و، وأمامإنلا تُقاس فقط بعدد، ولا تختزل في. فهناك أيضاً، و، و، وتتيح لـومن هنا، فإنليس مجرّدلأصحابها، بل هو. كما أنلا يجب أن يبقىوحدهم؛ بل هوبينتملك. وما تحتاجه هو أن تتحوّل هذهإلى، وأن يجدمنويمنحهمكللـولكل من ساهم في هذهفحين يقرّرأنفي، لا يكونمهرجاناً فحسب، بل تكونفي قدرةعلى