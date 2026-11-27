سينيمناخ حمام الشط: حين تصبح السينما رافعة للتنمية المحلية
بقلم: بدرالدين الصغير
ليست كل المبادرات الثقافية مجرّد تظاهرات عابرة، وليست كل المهرجانات مجرّد مواعيد للفرجة. أحياناً، تولد فكرة من إيمان مجموعة من أبناء الجهة بأن مناطقهم تستحقّ أكثر، وأن الثقافة قادرة على فتح نوافذ جديدة للأمل والتنمية.
من هذا المنطلق، يأتي تنظيم المهرجان الدولي للسينما والمناخ «سينيمناخ» بـحمام الشط، من 26 إلى 29 نوفمبر 2026، كمبادرة تستحقّ التوقف عندها، لا فقط باعتبارها حدثاً سينمائياً، بل باعتبارها تجربة ثقافية وبيئية تنطلق من الجهة وتنفتح على العالم.
ما يميّز هذه المبادرة هو ارتباطها بـالمكان. فمعتمدية حمام الشط، الممتدة بين جبل بوڨرنين والبحر الأبيض المتوسط، ليست مجرّد مجال عمراني أو وجهة ساحلية؛ إنها فضاء يحمل ثروة طبيعية وبيئية، لكنه يواجه في الوقت نفسه تحديات حقيقية تتعلق بـالتلوث وتراجع الغطاء النباتي والضغط على المحيط البحري.
وهنا تكتسب السينما معناها الأعمق: فهي ليست فقط فنّاً للصورة والحكاية، بل وسيلة لطرح الأسئلة، وإثارة النقاش، وتحويل القضايا البيئية من أرقام وتقارير إلى قصص إنسانية تصل إلى الناس وتحفّزهم على الفعل.
وتُحسب هذه المبادرة لـلمخرج حمدي الجويني، صاحب الفكرة والمشروع، ولكل الشباب الذين آمنوا بها وساهموا في إخراجها إلى النور. فأن يعود ابن الجهة بفكرة ثقافية إلى منطقته، وأن يختار الاستثمار في الوعي والإبداع بدل الاكتفاء بـانتقاد الواقع، فذلك في حد ذاته موقف إيجابي يستحق التشجيع.
لكن الأهم من نجاح دورة أولى أو ثانية، هو أن يتحوّل «سينيمناخ» إلى موعد قارّ، وأن تتواصل نتائجه بعد إسدال الستار: ورشات، وتكوين، ونقاشات، وشراكات، وفرص حقيقية أمام الشباب والمبدعين.
إن التنمية المحلية لا تُقاس فقط بعدد المشاريع والاستثمارات، ولا تختزل في البنية التحتية والتجهيزات. فهناك أيضاً تنمية ثقافية، ووعي بيئي، وحياة اجتماعية نشيطة، وفضاءات تتيح لـلناس اللقاء والتعبير والإبداع.
ومن هنا، فإن دعم المبادرات الثقافية الجادة ليس مجرّد مجاملة لأصحابها، بل هو استثمار في صورة الجهة ومستقبلها. كما أن نجاحها لا يجب أن يبقى مسؤولية أصحاب الفكرة وحدهم؛ بل هو مسؤولية مشتركة بين المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين.
حمام الشط تملك مقومات طبيعية وإنسانية وثقافية كبيرة. وما تحتاجه هو أن تتحوّل هذه المقومات إلى مشاريع متواصلة، وأن يجد شبابها من يصغي إلى أفكارهم ويمنحهم مساحة للعمل والإنجاز.
كل التقدير لـحمدي الجويني ولكل من ساهم في هذه المبادرة.
فحين يقرّر أبناء الجهة أن يصنعوا الحدث في منطقتهم، لا يكون المكسب مهرجاناً فحسب، بل تكون البداية لاستعادة الثقة في قدرة الجهة على المبادرة والإشعاع.
ليست كل المبادرات الثقافية مجرّد تظاهرات عابرة، وليست كل المهرجانات مجرّد مواعيد للفرجة. أحياناً، تولد فكرة من إيمان مجموعة من أبناء الجهة بأن مناطقهم تستحقّ أكثر، وأن الثقافة قادرة على فتح نوافذ جديدة للأمل والتنمية.
من هذا المنطلق، يأتي تنظيم المهرجان الدولي للسينما والمناخ «سينيمناخ» بـحمام الشط، من 26 إلى 29 نوفمبر 2026، كمبادرة تستحقّ التوقف عندها، لا فقط باعتبارها حدثاً سينمائياً، بل باعتبارها تجربة ثقافية وبيئية تنطلق من الجهة وتنفتح على العالم.
ما يميّز هذه المبادرة هو ارتباطها بـالمكان. فمعتمدية حمام الشط، الممتدة بين جبل بوڨرنين والبحر الأبيض المتوسط، ليست مجرّد مجال عمراني أو وجهة ساحلية؛ إنها فضاء يحمل ثروة طبيعية وبيئية، لكنه يواجه في الوقت نفسه تحديات حقيقية تتعلق بـالتلوث وتراجع الغطاء النباتي والضغط على المحيط البحري.
وهنا تكتسب السينما معناها الأعمق: فهي ليست فقط فنّاً للصورة والحكاية، بل وسيلة لطرح الأسئلة، وإثارة النقاش، وتحويل القضايا البيئية من أرقام وتقارير إلى قصص إنسانية تصل إلى الناس وتحفّزهم على الفعل.
وتُحسب هذه المبادرة لـلمخرج حمدي الجويني، صاحب الفكرة والمشروع، ولكل الشباب الذين آمنوا بها وساهموا في إخراجها إلى النور. فأن يعود ابن الجهة بفكرة ثقافية إلى منطقته، وأن يختار الاستثمار في الوعي والإبداع بدل الاكتفاء بـانتقاد الواقع، فذلك في حد ذاته موقف إيجابي يستحق التشجيع.
لكن الأهم من نجاح دورة أولى أو ثانية، هو أن يتحوّل «سينيمناخ» إلى موعد قارّ، وأن تتواصل نتائجه بعد إسدال الستار: ورشات، وتكوين، ونقاشات، وشراكات، وفرص حقيقية أمام الشباب والمبدعين.
إن التنمية المحلية لا تُقاس فقط بعدد المشاريع والاستثمارات، ولا تختزل في البنية التحتية والتجهيزات. فهناك أيضاً تنمية ثقافية، ووعي بيئي، وحياة اجتماعية نشيطة، وفضاءات تتيح لـلناس اللقاء والتعبير والإبداع.
ومن هنا، فإن دعم المبادرات الثقافية الجادة ليس مجرّد مجاملة لأصحابها، بل هو استثمار في صورة الجهة ومستقبلها. كما أن نجاحها لا يجب أن يبقى مسؤولية أصحاب الفكرة وحدهم؛ بل هو مسؤولية مشتركة بين المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين.
حمام الشط تملك مقومات طبيعية وإنسانية وثقافية كبيرة. وما تحتاجه هو أن تتحوّل هذه المقومات إلى مشاريع متواصلة، وأن يجد شبابها من يصغي إلى أفكارهم ويمنحهم مساحة للعمل والإنجاز.
كل التقدير لـحمدي الجويني ولكل من ساهم في هذه المبادرة.
فحين يقرّر أبناء الجهة أن يصنعوا الحدث في منطقتهم، لا يكون المكسب مهرجاناً فحسب، بل تكون البداية لاستعادة الثقة في قدرة الجهة على المبادرة والإشعاع.
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