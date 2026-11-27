افتتحت مساء الخميس بدار الثقافة بحمام الشط، الدورة الأولى للمهرجان الدولي لفيلم المناخ "سينيمناخ" والذي تنظمه كل من جمعية سينما المناخ بالشراكة مع دار الثقافة بحمام الشط والمكتبة العمومية بحمام الشطوقال رئيس جمعية سينما المناخ والمدير الفني للمهرجان، حمدي الجويني في تصريح لـ(وات) ، "إن خصوصية المهرجان جاءت في تفاعل مع الوضع البيئي الذي تعيشه المنطقة والشريط الساحلي للضاحية الجنوبية للعاصمة ويهدف المهرجان لنشر الوعي البيئي من خلال مقاربة جديدة تعتمد السينما كمحمل فني قادر على إيصال رسائل للمحافظة على البيئة ومقاومة التلوث وموجهة للمواطنين ولكل الجهات المتدخلة".وأضاف الجويني، انه إلى جانب العروض السينمائية المبرمجة طيلة أيام المهرجان، والتي ستمتد على مدى أربعة أيام ، تتميز الدورة الأولى ببرمجة نوعية من خلال مبادرة "السينما تدور " ستجوب ابرز احياء مدينة حمام الشط وبرج السدرية وبئر الباي ، هذا بالإضافة الى مجموعة من الورشات المتخصصة .من جهته، اعتبر مدير المهرجان، ان اختيار مهرجان لسينما المناخ هو ايمان بقيمة الصورة والمشهد السينمائي او الروائي وقدرتهما على الرسوخ في الذاكرة ، فالسينما على حد تعبيره "لغة يفهمها الجميع وهي قادرة على ان تجمع بين العلم والكاميرا والضمير في فضاء واحد لتقول بان قضية المناخ ليست قضية الخبراء وحدهم بل هي حكاية تخص الجميع ويمكن للسينما ان تحكيها" .وأضاف ان اختيار مدينة حمام الشط لاحتضان فعاليات المهرجان ، هو رسالة بان هذه المدينة تحمل في جغرافيتها رسالة المهرجان نفسها ، فهي تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط الذي نشأت بين احضانه اعرق الحضارات وتعاقبت بين شطآنه عديد الشعوب والحكايات، وهو اليوم من اكثر المناطق تأثرا بالتغيرات المناخية من خلال ارتفاع درجات الحرارة وتراجع الاحياء المائية وتآكل السواحل .واشتمل عرض الافتتاح على عرض فيلم "بوسعدية" للمخرج زبير الجلاصي والذي تم إنجازه بالكامل اعتمادا على تقنية الذكاء الاصطناعي وذلك بعد معزوفة موسيقية لرياض الصغير وحكاية حول تاريخ السينما بالضاحية الجنوبية للعاصمة، قدمها عبد الستار عمامووتنتظم الدورة الأولى للمهرجان الدولي لفيلم المناخ ابتداء من مساء اليوم الخميس 26 وتتواصل إلى 29 نوفمبر بدار الثقافة بحمام الشط والمكتبة العمومية بحمام الشط وبفضاءات خارجية بكل من بئر الباي وبرج السدرية وحمام الشط، وذلك تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس.ويعدّ المهرجان تجربة مميزة في المشهد السينمائي والثقافي عموما وفي ولاية بن عروس خصوصا لما تزخر به من ثراء وتنوع طبيعي نادر من بحر وجبل وغابة، فيحمل الفن السابع دعوة إنسانية ورسالة بيئية للمحافظة على ما تبقى من ثروات طبيعية ونظم بيئية وتنوع بيولوجي ويحفّز على إنتاج سينما مسؤولة وصديقة للمحيط ويخلق ديناميكية فكرية وفنية جديدة حول دور الثقافة في التنمية المستدامة.وفي البرنامج عرض لأفلام وثائقية وروائية قصيرة في إطار المسابقة الرسمية يجمعها المحور الأساسي الذي أحدث من أجله المهرجان، وهو الوعي البيئي، وورشات تكوينية وحلقات حوار وزيارات إيكولوجية.أما فيما يتعلق بالتكوين، فستحتضن المكتبة العمومية بحمام الشط ثلاث ورشات تكوين وهي ورشة صناعة الفيلم بالذكاء الاصطناعي بتأطير من المخرج زبير الجلاصي يومي 28 و29 نوفمبر وورشة الفيلم البيئي من تأطير المخرج وكاتب السيناريو حمدي الجويني يومي 28 و29 نوفمبر وورشة الممثل أمام الكاميرا بتأطير من الممثل محمد الداهش يومي 28 و29 نوفمبر.كما ستحلّق السينما خارج الفضاء التقليدي للعروض لتحطّ الرحال أمام النصب التذكاري بحمام الشط وفي أحياء ببئر الباي وبرج السدرية لتقترب اكثر من الجمهور .وفي البرنامج أيضا، حلقة نقاش حول الوضعية البيئية بالمنطقة ومدى تأثير السينما في التوعية بالمخاطر البيئية يديرها رضوان العيادي بحضور جمعيات وأفراد من المجتمع المدني وعرض مشروع نظرة عن المناخ وذلك يوم 28 نوفمبرالى جانب برمجة زيارة إيكولوجية إلى غابة برج السدرية وصولا إلى البحر يوم 29 نوفمبر.أمّا عن المسابقة الرسمية فقد وقع الاختيار على 12 فيلما من ستة بلدان وهي تونس والجزائر ومصر والمغرب واليمن والكاميرون، للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان منها ثمانية أفلام وثائقية وأربعة أفلام روائية.وتتكوّن لجنة التحكيم من الفنانة القديرة منى نور الدين والفنان المخرج غازي الزغباني والمخرج وكاتب السيناريو يوسف الصنهاجي والممثلة القديرة وجيهة الجندوبي والمخرج زبير الجلاصي.وتجدر الإشارة إلى أنّ الأفلام الثلاثة الفائزة ستتوّج "بالزريدة" الذهبية والفضية والبرونزية وجائزة لجنة التحكيم الخاصة.ووقع الاختيار على "الزريدة" رمزا في درع المهرجان ومعلقته باعتباره كائنا صغيرا نادرا ومهدّدا بالانقراض يعيش في محمية جبل بوقرنين ، وهو حيوان ليلي يساهم في التوازن البيئي ويتحرك في الظلام بعيدا عن الأضواء "مثل السينما التي هي حكايات تختبئ وراء العتمة بعدسات تفتش عن الضوء وصور تميط اللثام عن عوالم مغايرة بعين ثالثة".