السفينة غرقت وعلى متنها 16 بحاراً و208 حاويات



لجنة حكومية للتحقيق في أسباب الغرق



أعلنت إدارة النقل البحري في كوبا إنقاذ 13 من أفراد طاقم سفينة حاويات غرقت قبالة سواحل مقاطعة أرتيميسا، توفي أحدهم لاحقاً، فيما لا يزال ثلاثة آخرون في عداد المفقودين، وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ للعثور عليهم.وقالت الإدارة، في بيان صدر مساء الخميس، إنه تم إنقاذ 13 من أفراد الطاقم، قبل وفاة أحدهم، مؤكدة استمرار عمليات البحث عن المفقودين الثلاثة.وكانت سفينة الحاويات «HALIMA»، التي ترفع علم بنما وتشغّلها شركة «Sidra Line»، قد غرقت صباح الخميس على بعد نحو ثلاثة أميال بحرية شمال خليج كابانياس، التابع لمقاطعة أرتيميسا الكوبية.وكان على متن السفينة 16 فرداً من الطاقم، يحملون الجنسيتين المصرية والإندونيسية، إلى جانب 208 حاويات.ويُذكر أن خليج كابانياس يقع على الساحل الشمالي لمقاطعة أرتيميسا، على بعد عدة كيلومترات غرب خليج مارييل، الذي يضم منطقة مارييل الخاصة للتنمية، بما فيها محطة الحاويات والمركز اللوجستي الرئيسيين في الجزيرة.وفي أعقاب الحادث، تم تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في أسباب غرق السفينة وملابساته، إلى جانب توليها تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بالتعاون مع مالكي السفينة.