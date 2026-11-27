“I’ve gotten to know them, and they are crazy, frankly. They’re crazy. That’s why we’re not going to let them have a nuclear weapon.”





President Trump issues a blunt warning on Iran’s nuclear ambitions, arguing a nuclear-armed Tehran would trigger a “nuclear holocaust” in the Middle East and put U.S. cities in the crosshairs.



Trump noted that while Iran can currently reach Europe, the U.S. must stop them before they ever develop the ability to strike the homeland.— Fox News (@FoxNews) November 27, 2026

ترامب: ننفذ أعظم حصار بحري في التاريخ



البرنامج النووي الإيراني وجبل «بيكاكس»



ترامب: يمكننا إنهاء الحرب متى نشاء



أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تسعى إلى منح إيران فرصة للتوصل إلى اتفاق من شأنه إنهاء الحرب وتجنب المزيد من الخسائر البشرية، مشدداً على أن طهران لن تتمكن أبداً من امتلاك سلاح نووي.وقال ترامب إن «إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً، ويمكنني أن أؤكد لكم ذلك»، مضيفاً أن القوات الأمريكية ستواصل انتشارها وأن «النصر في متناول أيدينا، وبصراحة سيتحقق متى ما أردت ذلك».وأعرب الرئيس الأمريكي عن تشككه في إمكانية استجابة طهران للمبادرة الأمريكية، قائلاً إنه ليس متأكداً من أن إيران ستغتنم الفرصة التي تمنحها لها واشنطن للتوصل إلى اتفاق، مؤكداً في الوقت ذاته أن قوات مشاة البحرية الأمريكية ستواصل انتشارها في منطقة الشرق الأوسط.وفي حديثه عن العمليات العسكرية في المنطقة، قال ترامب إن الجيش الأمريكي أطلق 150 صاروخاً لمنع الصواريخ والطائرات المسيّرة المعادية من استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز.ووصف الإجراءات الأمريكية بأنها «أعظم حصار بحري في التاريخ»، في إشارة إلى العمليات التي تنفذها القوات الأمريكية في المنطقة.وفي ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، قال ترامب إن الولايات المتحدة لا ترصد في الوقت الراهن نشاطاً كبيراً مرتبطاً بهذا البرنامج في منطقة جبل «بيكاكس» بإيران.وأضاف: «لو كنا قد اتخذنا أي إجراءات، لكنا بالتأكيد قد ضربنا جبل بيكاكس، لكننا لم نرصد هناك حتى الآن أي نشاط كبير».وكان ترامب قد أعلن في 10 سبتمبر الماضي أن الولايات المتحدة رصدت ما وصفه بـ«نشاط محدود» في منطقة جبل بيكاكس، وذلك بعدما تحدث في وقت سابق عن إمكانية توجيه ضربة إلى الموقع.في المقابل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في تصريح سابق، أن طهران لا تنفذ أي أنشطة مرتبطة بالمجال النووي في جبل بيكاكس.وسبق أن أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده قادرة على إنهاء الحرب مع إيران متى شاءت، مشيراً إلى أن امتلاك الديمقراطيين الأغلبية في الكونغرس قد يحد من خياراته العسكرية.كما أشار إلى أن التمويل اللازم لمواصلة العمليات العسكرية ضد إيران متاح حتى نهاية جانفي 2027، قائلاً: «يمكننا إنهاء هذه الحرب متى شئنا».