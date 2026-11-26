مقتل فنيين إيطاليين وإصابة كويتي وباكستاني



الكويت وإيطاليا تتهمان طهران.. وإيران تنفي مسؤوليتها



أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد بلاده لإجراء تحقيق مشترك مع الكويت بشأن الهجوم بالطائرات المسيّرة الذي استهدف موقعاً حيوياً في الإمارة، وأسفر عن مقتل مواطنين إيطاليين وإصابة شخصين آخرين، وفق ما أعلنته السلطات الكويتية.وقال عراقجي، خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، إنه يعرب عن أسفه للخسائر البشرية والأضرار المادية الناجمة عن الحادث، مؤكداً استعداد طهران للتعاون مع الكويت في إجراء تحقيق مشترك لتحديد ملابسات الهجوم وأبعاده والجهات المسؤولة عنه.كما أجرى الوزير الإيراني اتصالاً هاتفياً بنظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، قدم خلاله تعازيه في وفاة المواطنين الإيطاليين، وأعرب عن استعداد بلاده للتعاون مع إيطاليا من أجل توضيح ملابسات الحادث.وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، قد أعلن أن القوات المسلحة رصدت عدداً من الطائرات المسيّرة المعادية داخل المجال الجوي الكويتي وتعاملت معها.وأوضح أن الهجوم استهدف موقعاً حيوياً، وأن سقوط الشظايا أدى إلى إصابة أربعة أشخاص، بينهم مواطن كويتي وفنيان إيطاليان ومواطن باكستاني، قبل أن تعلن السلطات لاحقاً وفاة الإيطاليين متأثرين بإصابتيهما، فضلاً عن تسجيل أضرار مادية بالموقع المستهدف.وبحسب وزارة الخارجية الإيطالية، فإن الضحيتين يعملان فنيين لدى شركة «Rheinmetall Italia»، وكانا يشاركان في أعمال صيانة لهوائيات الرصد التابعة لمنظومة الدفاع الجوي «Skyguard» المستخدمة من قبل القوات المسلحة الكويتية.وفيما نسبت السلطات الكويتية الهجوم إلى إيران، وأكدت إيطاليا بدورها أن مسيّرات إيرانية استهدفت منشأة عسكرية كويتية، نفت طهران تنفيذ عمليات هجومية في المنطقة، ورفضت المؤسسة العسكرية الإيرانية والسفارة الإيرانية في روما الاتهامات الموجهة إليها.ويأتي اقتراح عراقجي إجراء تحقيق مشترك مع الكويت في ظل تباين الروايات بشأن الجهة المسؤولة عن الهجوم، وسط دعوات إلى كشف ملابساته وتحديد المسؤوليات، خاصة بعد سقوط قتيلين وإصابة شخصين في الحادث.