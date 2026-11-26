«كاس» تعيد اللقب إلى السنغال



البرتغال والبرازيل تتقدمان على المغرب



المغرب يحافظ على صدارة الترتيبين الإفريقي والعربي



تراجع المنتخب المغربي لكرة القدم من المركز الخامس إلى السابع عالمياً في الترتيب المحيّن لمنتخبات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وذلك عقب قرار محكمة التحكيم الرياضي «كاس» القاضي بإلغاء قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بشأن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، وإعادة تثبيت فوز المنتخب السنغالي باللقب.وكان المنتخب المغربي قد حقق إنجازاً تاريخياً في تحديث تصنيف «فيفا» الصادر يوم 18 نوفمبر الجاري، ببلوغه المركز الخامس عالمياً لأول مرة في تاريخه، برصيد 1809.37 نقطة، قبل أن يفقد 18.02 نقطة إثر إعادة احتساب نتيجة المباراة النهائية، ليصبح رصيده 1791.35 نقطة، ويتراجع إلى المركز السابع.وكانت محكمة التحكيم الرياضي قد أعلنت، يوم 24 نوفمبر 2026، قبول الاستئناف الذي تقدمت به الجامعة السنغالية لكرة القدم، وإلغاء قرار لجنة الاستئناف التابعة لـ«كاف»، مع إعادة العمل بقرار لجنة التأديب، بما يثبت نتيجة المباراة النهائية التي انتهت بفوز السنغال على المغرب بهدف دون رد بعد التمديد.وأوضحت المحكمة، في بيانها، أن قرار الحكم استئناف المباراة أو إيقافها نهائياً يندرج ضمن سلطته التقديرية، معتبرة أن استئناف اللعب بعد عودة المنتخبين إلى أرضية الميدان يجعل القرار خاضعاً لما يعرف بـ«مبدأ سلطة الحكم داخل الملعب». وقد صدر قرار المحكمة بالإجماع.وأدى خصم النقاط من رصيد المنتخب المغربي إلى تقدم المنتخب البرتغالي إلى المركز الخامس عالمياً برصيد 1801.28 نقطة، والمنتخب البرازيلي إلى المركز السادس برصيد 1800.91 نقطة.وحل المغرب في المركز السابع برصيد 1791.35 نقطة، متقدماً على بلجيكا التي جاءت في المركز الثامن برصيد 1790.37 نقطة.وفي صدارة الترتيب العالمي، حافظ المنتخب الإسباني على المركز الأول برصيد 2004.48 نقطة، متقدماً على الأرجنتين صاحبة المركز الثاني بـ1966.13 نقطة، وفرنسا الثالثة بـ1950.82 نقطة، وإنجلترا الرابعة بـ1938.90 نقطة.ورغم تراجعه مركزين، يظل المنتخب المغربي صاحب أفضل ترتيب عالمياً على المستويين الإفريقي والعربي، كما يواصل الوجود ضمن قائمة المنتخبات العشرة الأولى في العالم.ويُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد أعلن أن التحديث الرسمي المقبل للتصنيف العالمي سيصدر يوم 16 ديسمبر 2026، ما يجعل الترتيب الحالي بعد قرار «كاس» ترتيباً محيّناً إلى حين صدور التحديث الرسمي المقبل.