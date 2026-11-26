قراصنة يدّعون الاستيلاء على 12 غيغابايت



وثائق مشروع بيع حقوق بطولات كأس العالم لم تتعرض للاختراق



تحقيقات لتحديد حجم الاختراق وتداعياته



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تعرضه لهجوم إلكتروني إجرامي، أسفر عن وصول غير مصرّح به إلى مجموعة محدودة من الوثائق والمعلومات الشخصية والتجارية، فيما أعلنت مجموعة قرصنة تطلق على نفسها اسم «Handsome Boy Hacking Club» مسؤوليتها عن الهجوم، مدعية الاستيلاء على نحو 12 غيغابايت من البيانات التابعة للاتحاد.وأوضح «فيفا»، في بيان رسمي، أن الاختراق لم يكن نتيجة استغلال ثغرة تقنية في أنظمته، بل تم عبر انتحال المهاجمين صفة موظفين واستغلال ذلك للوصول إلى المستندات والوثائق الداخلية.وأكد الاتحاد الدولي أنه يتعاون بشكل وثيق مع السلطات المعنية وأجهزة إنفاذ القانون للتحقيق في الواقعة، معرباً عن إدانته الشديدة للاستيلاء غير القانوني على المعلومات ونشرها، وخاصة البيانات الشخصية، لما قد ينجر عن ذلك من انتهاك للخصوصية وتداعيات على الأشخاص المعنيين.وفي المقابل، أعلنت مجموعة القرصنة المعروفة باسم «Handsome Boy Hacking Club» مسؤوليتها عن الهجوم، مدعية أنها تمكنت من الاستيلاء على نحو 12 غيغابايت من البيانات والوثائق التابعة للفيفا.وكانت المجموعة قد نشرت لقطات شاشة قالت إنها لوثائق داخلية تابعة للاتحاد الدولي، في خطوة اعتُبرت مؤشراً على وصولها إلى جزء من بيانات المؤسسة.وتشمل طبيعة المعلومات التي تدّعي المجموعة الحصول عليها وثائق وبيانات داخلية، غير أن «فيفا» لم يؤكد حجم الملفات التي تم الوصول إليها ولا طبيعة محتوياتها بالتفصيل.وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية «BBC»، فإن الاختراق لم يشمل الوثائق المتعلقة بمشروع «FIFA Forward Enterprise» المثير للجدل، والمرتبط بخطة سابقة لرئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو لبيع حصة من حقوق إدارة بطولات كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.وكانت هذه الخطة قد أثارت جدلاً واسعاً قبل التخلي عنها، في ظل الانتقادات التي وُجهت إلى توجه الاتحاد نحو إشراك مستثمرين خواص في إدارة بعض أنشطته وبطولاته.ولم يكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن توقيت وقوع الهجوم أو عدد الأشخاص والجهات الذين قد تكون بياناتهم تأثرت به، كما لم يقدم تفاصيل بشأن طبيعة المعلومات التي تم الوصول إليها.وشدد «فيفا» على أن سرقة المعلومات ونشرها، ولا سيما البيانات الشخصية، يمثلان انتهاكاً خطيراً وغير مقبول للخصوصية، مؤكداً مواصلة التعاون مع الجهات المختصة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.ويأتي تأكيد الاتحاد تعرضه للهجوم في وقت تتواصل فيه التساؤلات بشأن مدى الاختراق وحجم البيانات التي تدعي مجموعة القرصنة الاستيلاء عليها، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية.