تجاوز المركبات انتهى بالاصطدام بالناقلة



النيابة تواصل التحقيق وتحديد المسؤوليات



كشفت النيابة العامة المصرية تفاصيل جديدة بشأن حادث تصادم واشتعال ناقلة مواد بترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، معلنة ضبط المتهم بالتسبب في الحادث، الذي أدى إلى انقلاب الناقلة وتسرب البنزين واشتعال النيران.وأوضحت النيابة أن المتهم أقرّ، خلال استجوابه ومواجهته بنتائج التحقيقات والمعاينات والأدلة الفنية، بارتكاب الواقعة أثناء قيادته سيارته بسرعة بلغت 110 كيلومترات في الساعة، وكان برفقته والده، في الاتجاه القادم من منطقة المرج نحو الهرم.وبحسب ما جاء في اعترافات المتهم، فإنه كان ينتقل بين الحارات المرورية ويتجاوز المركبات، قبل أن يصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة.وأضاف أن الاصطدام أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانحراف سيارته إلى أقصى يمين الطريق، فيما انفجر أحد إطارات الناقلة، وفق روايته، لتصطدم بالحاجز الخرساني وتنقلب، ما تسبب في تسرب البنزين واندلاع النيران.وتأتي هذه الاعترافات في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة لتحديد ملابسات الحادث وتسلسل الأحداث التي أدت إلى انقلاب الناقلة واشتعال حمولتها من المواد البترولية.وأكدت النيابة العامة استمرار استجواب المتهم والوقوف على جميع تفاصيل الواقعة، إلى جانب بحث مدى مسؤوليته الجنائية عن الحادث، وفحص التلفيات وحصر الخسائر الناجمة عنه.كما أشارت إلى مواصلة تنفيذ القرارات الصادرة في إطار التحقيق، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بما يتيح تحديد المسؤوليات على ضوء نتائج المعاينات والأدلة الفنية وما تسفر عنه التحقيقات.