وزارة الصحة المصرية: 31 وفاة و15 مصاباً في حريق الطريق الدائري بالجيزة
أعلنت وزارة الصحة المصرية، في حصيلة أولية، ارتفاع عدد ضحايا الحريق الذي اندلع على الطريق الدائري بـمحافظة الجيزة إلى 31 حالة وفاة و15 مصاباً.
ووقع الحادث إثر انقلاب سيارة نقل وقود وما تلاه من اندلاع حرائق ضخمة التهمت عدداً من السيارات.
وأوضحت الوزارة في بيان مساء الأربعاء أن عمليات الإنقاذ تشارك فيها 39 سيارة إسعاف.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن المصابين نُقلوا إلى مستشفيات زايد التخصصي وإمبابة العام والوراق المركزي.
وبحسب البيان، وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بـرفع درجة الاستعداد في المستشفيات الواقعة في الزمام الجغرافي لـموقع الحادث، مع متابعة التداعيات الصحية عن كثب.
فقدان السيطرة على عجلة القيادةوأظهرت المعاينة الأولية أن سائق سيارة الوقود فقد السيطرة على عجلة القيادة أثناء سيره على الطريق الدائري، ما تسبب في اصطدامها بحاجز خرساني وانفجار الخزان المحمّل بـالمواد البترولية، بحسب مصدر أمني.
وبحسب المعاينة، تسبب الانفجار في اشتعال النيران بـالسيارات القريبة نتيجة تطاير ألسنة اللهب.
وأكد مصدر أمني أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها في عدد من السيارات التي اشتعلت، ويجري فحص موقع الحادث للوقوف على ملابساته.
ووقع الحادث إثر انقلاب سيارة نقل وقود وما تلاه من اندلاع حرائق ضخمة التهمت عدداً من السيارات.
وأوضحت الوزارة في بيان مساء الأربعاء أن عمليات الإنقاذ تشارك فيها 39 سيارة إسعاف.
اللي حصل النهاردة على الطريق الدائري مش حادث.. ده مصيبة سودا، كارثة العقل مش قادر يستوعبها.
ناس كانت راجعة من شغلها في أمان الله، عايشين يومهم عادي، مفيش هجوم، مفيش مسيرات، مفيش باليستي، مفيش نووي، مفيش أي حاجة من اللي بنخاف منه. بس إهمال ورعونة وتصرفات طائشة، وكأن الأرواح دي ملهاش تمن. سيارة مواد بترولية انقلبت، انفجرت، والنار أكلت كل اللي حواليها في لحظات.
أكتر من ٣٠ أسرة اتدمرت حرفيا في لحظة واحدة. بيوت اتسكت فيها الضحك، وأمهات بتصيح، وعيال بقت يتيمة. والكارثة إن محدش لسه اتسأل، مين اللي هيحاسب اللي عمل الرعونة دي؟ مين اللي هيحاسب الإهمال ده؟
ولا حول ولا قوة إلا بالله.. تعددت الأسباب والموت واحد.
الطريق الدائري - مصر، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٦.— يارا ♣ (@YaraYousryyy) November 25, 2026
وأشارت وزارة الصحة إلى أن المصابين نُقلوا إلى مستشفيات زايد التخصصي وإمبابة العام والوراق المركزي.
وبحسب البيان، وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بـرفع درجة الاستعداد في المستشفيات الواقعة في الزمام الجغرافي لـموقع الحادث، مع متابعة التداعيات الصحية عن كثب.
فقدان السيطرة على عجلة القيادةوأظهرت المعاينة الأولية أن سائق سيارة الوقود فقد السيطرة على عجلة القيادة أثناء سيره على الطريق الدائري، ما تسبب في اصطدامها بحاجز خرساني وانفجار الخزان المحمّل بـالمواد البترولية، بحسب مصدر أمني.
وبحسب المعاينة، تسبب الانفجار في اشتعال النيران بـالسيارات القريبة نتيجة تطاير ألسنة اللهب.
وأكد مصدر أمني أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها في عدد من السيارات التي اشتعلت، ويجري فحص موقع الحادث للوقوف على ملابساته.
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