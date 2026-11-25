اللي حصل النهاردة على الطريق الدائري مش حادث.. ده مصيبة سودا، كارثة العقل مش قادر يستوعبها.



ناس كانت راجعة من شغلها في أمان الله، عايشين يومهم عادي، مفيش هجوم، مفيش مسيرات، مفيش باليستي، مفيش نووي، مفيش أي حاجة من اللي بنخاف منه. بس إهمال ورعونة وتصرفات طائشة، وكأن الأرواح دي ملهاش تمن. سيارة مواد بترولية انقلبت، انفجرت، والنار أكلت كل اللي حواليها في لحظات.

أكتر من ٣٠ أسرة اتدمرت حرفيا في لحظة واحدة. بيوت اتسكت فيها الضحك، وأمهات بتصيح، وعيال بقت يتيمة. والكارثة إن محدش لسه اتسأل، مين اللي هيحاسب اللي عمل الرعونة دي؟ مين اللي هيحاسب الإهمال ده؟

ولا حول ولا قوة إلا بالله.. تعددت الأسباب والموت واحد.

الطريق الدائري - مصر، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٦.— يارا ♣ (@YaraYousryyy) November 25, 2026

فقدان السيطرة على عجلة القيادة



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