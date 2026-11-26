أسعار النفط تصعد إلى أعلى مستوى في 10 أيام
صعدت أسعار النفط، في التداولات الآسيوية اليوم الخميس، مسجلة أعلى مستوى في نحو 10 أيام، وسط مخاوف حيال إمدادات الذهب الأسود.
وبحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لـلخام العالمي مزيج "برنت" لـشهر جوان المقبل بنسبة 1,5 بالمائة إلى 96,03 دولار للبرميل، مسجلة أعلى مستوى منذ 16 نوفمبر الجاري.
في حين صعدت العقود الآجلة لـلخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لـلشهر نفسه بنسبة 1,85 بالمائة إلى 85,23 دولار للبرميل، ولن تسجل تسوية لـلعقود الآجلة لـلخام الأمريكي في التداولات في الولايات المتحدة اليوم الخميس بسبب عطلة عيد الشكر.
ارتفاع عند تسوية الأربعاءوعند التسوية أمس الأربعاء، ارتفع خام "برنت" بنحو 3,5 بالمائة والخام الأمريكي بحوالي 2 بالمائة، بعد أن أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن (الحوثيون) أنهم هاجموا مصفاة رأس تنورة النفطية في السعودية والحي المالي في الرياض.
وتُعدّ مصفاة رأس تنورة، وهي الأكبر في المملكة، جزءاً من مجمع يُستخدم أيضاً كـمحطة تصدير رئيسية لـلخام السعودي.
وبحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لـلخام العالمي مزيج "برنت" لـشهر جوان المقبل بنسبة 1,5 بالمائة إلى 96,03 دولار للبرميل، مسجلة أعلى مستوى منذ 16 نوفمبر الجاري.
في حين صعدت العقود الآجلة لـلخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لـلشهر نفسه بنسبة 1,85 بالمائة إلى 85,23 دولار للبرميل، ولن تسجل تسوية لـلعقود الآجلة لـلخام الأمريكي في التداولات في الولايات المتحدة اليوم الخميس بسبب عطلة عيد الشكر.
ارتفاع عند تسوية الأربعاءوعند التسوية أمس الأربعاء، ارتفع خام "برنت" بنحو 3,5 بالمائة والخام الأمريكي بحوالي 2 بالمائة، بعد أن أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن (الحوثيون) أنهم هاجموا مصفاة رأس تنورة النفطية في السعودية والحي المالي في الرياض.
وتُعدّ مصفاة رأس تنورة، وهي الأكبر في المملكة، جزءاً من مجمع يُستخدم أيضاً كـمحطة تصدير رئيسية لـلخام السعودي.
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