الأجور وكلفة التشغيل: زيادة الرواتب دون إثقال كاهل المؤسسات



الهجرة واليد العاملة الأجنبية.. سجال بين المرشحة وأصحاب المؤسسات



التكوين المهني والتربص.. إعادة الاعتبار للمهن الحرفية



تخفيف الضرائب ومنح المؤسسات المحلية أولوية في الصفقات العمومية



خفض أسعار الكهرباء والضرائب على الطاقة



تقليص آلاف القواعد الإدارية وتخفيف القيود على المؤسسات



إعفاء الشباب من ضريبة الدخل وتسهيل الحصول على رخصة السياقة



التقاعد بين سن الستين و62 عاماً وإحداث نظام تكميلي بالرسملة



نقل المؤسسات إلى الأجيال الجديدة وإعفاءات تصل إلى 100 بالمائة



إعادة التصنيع وربط المؤسسات الصغيرة بالدورة الاقتصادية



في ختام اللقاء.. رد على الجدل المتعلق بزيارة قاضٍ إلى مقر حزبها



قدّمت مارين لوبان، خلال حوار تلفزيوني بثّته قناة LCI مساء الأربعاء 25 نوفمبر 2026 جملة من ملامح برنامجها الاقتصادي والاجتماعي، وذلك في لقاء جمعها بعدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والحرفيين والتجار وأصحاب المهن الحرة، بدعوة من اتحاد المؤسسات المحلية (U2P).وجاء اللقاء، الذي يندرج ضمن سلسلة حوارات تنظمها القناة بالتعاون مع الاتحاد، بعد لقاءين سابقين مع غابريال أتال وبرونو روتايو، بهدف وضع المرشحين للانتخابات الرئاسية لعام 2027 أمام أسئلة المهنيين ومشاغل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.وشارك في النقاش رئيس الاتحاد ميشال بيكون، إلى جانب عدد من أصحاب المؤسسات الذين طرحوا ملفات تتعلق بكلفة التشغيل، والأجور، واليد العاملة الأجنبية، والتكوين المهني، والضرائب، والطاقة، والتقاعد، ونقل المؤسسات إلى الأجيال الجديدة.واعتبرت لوبان، في مستهل اللقاء، أن الاهتمام الإعلامي والاقتصادي يتركز عادة على المؤسسات الكبرى ومجموعات «كاك 40»، في حين تمثل المؤسسات الصغيرة، وفق تقديرها، جزءاً أساسياً من النشاط الاقتصادي في فرنسا ومن الحياة الاقتصادية للمناطق والجهات.وأضافت أن هذه المؤسسات تحتاج إلى ما وصفته بـ«الهواء الاقتصادي» حتى تتمكن من الاستثمار والتشغيل، معتبرة أن تمكين كل مؤسسة صغيرة من انتداب عامل إضافي يمكن أن يحدث أثراً كبيراً في سوق العمل.كان ملف الأجور وكلفة التشغيل أول محاور النقاش، بعد أن عرض حرفي مختص في ترميم الأثاث صعوبة تمكين العاملين من زيادات في أجورهم، في ظل ارتفاع الاشتراكات الاجتماعية والأعباء التي يتحملها أصحاب المؤسسات.وفي ردها، أكدت لوبان أنها لا تعارض الزيادة في الأجور، لكنها ترفض فرض زيادة إجبارية بنسبة 10 بالمائة في الأجر الأدنى «SMIC»، معتبرة أن ذلك قد يزيد الضغط على المؤسسات التي تواجه أصلاً صعوبات مالية.واقترحت، بدلاً من ذلك، اعتماد مبدأ الزيادة الاختيارية، بحيث تستفيد المؤسسات التي ترفع أجور العاملين لديها بنسبة 10 بالمائة، إلى حدود ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى، من تجميد الزيادة في الاشتراكات الاجتماعية المرتبطة بهذه الزيادات لمدة خمس سنوات.وقالت إن هذا الإجراء من شأنه تمكين الأجراء من تحسين دخلهم دون تحميل أصحاب المؤسسات أعباء إضافية كبيرة، مشيرة إلى ضرورة مراجعة نظام الاشتراكات الذي يشهد، بحسب تقديرها، ارتفاعاً حاداً عند تجاوز مستويات معينة من الأجور، بما قد يثني المؤسسات عن تحسين رواتب موظفيها.كما أكدت تمسكها بالإعفاء الجبائي للساعات الإضافية، مع انتقادها مقترح زيادة مدة العمل اليومية بنصف ساعة مقابل الحصول على دخل إضافي، وهو المقترح الذي سبق أن طرحه برونو روتايو. واعتبرت أن زيادة ساعات العمل قد تؤدي إلى تقليص الفائدة التي يحصل عليها العاملون من نظام الساعات الإضافية المعفاة من الضرائب.كان ملف الهجرة من أكثر محاور اللقاء إثارة للنقاش، خصوصاً بعد مداخلة صاحب مؤسسة تعمل في مجال النجارة والأبواب الصناعية، الذي أوضح أن عدداً من المهن الحرفية تواجه صعوبات في استقطاب اليد العاملة، وأن العمال الأجانب أصبحوا ضروريين لاستمرار نشاط بعض المؤسسات.وتساءل المتدخل عن جدوى فرض مساهمة سنوية بقيمة ألف يورو عن كل عامل أجنبي من خارج الاتحاد الأوروبي، وفق ما يتضمنه المقترح الذي تدافع عنه لوبان، محذراً من انعكاسات ذلك على المؤسسات الصغيرة التي لا تجد بديلاً لتغطية حاجياتها من العمال.وردت لوبان بالتأكيد على أن الأجانب الموجودين في فرنسا بصورة قانونية، والذين يملكون عقود عمل وتراخيص إقامة، لا يمثلون بالنسبة إليها إشكالاً، لكنها تعارض مواصلة استقدام يد عاملة من خارج أوروبا لسد النقص في بعض القطاعات.ودعت إلى إعطاء الأولوية في الانتداب للفرنسيين العاطلين عن العمل، ثم للأجانب الموجودين بصفة قانونية في البلاد والباحثين عن عمل، قبل اللجوء إلى استقدام عمال جدد من الخارج.واستندت في دفاعها عن هذا التوجه إلى أرقام قالت إنها تشير إلى أن 15 بالمائة فقط من الوافدين إلى فرنسا بصورة قانونية يدخلون بعقد عمل، وأن نسبة البطالة لدى الأجانب تفوق، وفق ما ذكرت، ضعف نسبتها لدى الفرنسيين.كما اعتبرت أن ارتفاع عدد المهن التي تعاني نقصاً في اليد العاملة لم يتغير بشكل جوهري منذ سنوات، رغم استمرار استقدام العمال الأجانب، مشيرة إلى أن صعوبة الحصول على السكن، خصوصاً في المناطق السياحية والموسمية، من بين العوامل التي تعرقل الانتداب.وتطرّق النقاش كذلك إلى وضعية العمال الأجانب الموجودين في فرنسا بصورة غير قانونية، حيث رفضت لوبان تسوية أوضاعهم، معتبرة أن من دخلوا البلاد دون احترام الإجراءات القانونية يجب أن يعودوا إلى بلدانهم وأن يطلبوا ترخيصاً قانونياً للقدوم مجدداً.كما دافعت عن معاقبة أصحاب المؤسسات الذين يشغّلون عمالاً في وضعية غير قانونية، معتبرة أن ذلك يخلق منافسة غير عادلة تجاه المؤسسات التي تحترم القانون وتتحمل الأعباء الاجتماعية والمالية المطلوبة منها.وفي المقابل، أثار رئيس اتحاد المؤسسات المحلية ميشال بيكون إشكالاً يتعلق بتناقض تعامل الدولة مع هذه الحالات، مشيراً إلى أن بعض المؤسسات تشغّل عمالاً غير نظاميين وتصرّح بأجورهم وتدفع اشتراكات اجتماعية عنهم، رغم عدم قانونية وضعيتهم.كما طُرحت خلال الحوار حالة شاب مالي قدم إلى فرنسا قاصراً، وتلقى تكويناً مهنياً في مجال الخبازة، قبل أن يحصل على شهادة ويصبح عاملاً في مؤسسة ساهمت في إدماجه. وأوضحت لوبان أن القاصرين غير المصحوبين يخضعون لوضع قانوني خاص، وأن الشاب الذي يتمتع بإقامة قانونية ويعمل يمكنه تجديد إقامته عند بلوغه سن الثامنة عشرة وفق الإجراءات المعمول بها.ومن الملفات التي حظيت بحيز مهم من الحوار، وضعية التكوين المهني والتربص، حيث اعتبرت إحدى المشاركات، وهي صاحبة مؤسسة في قطاع سيارات الأجرة ومسؤولة في مركز للتكوين المهني، أن التوجيه المدرسي في فرنسا لا يزال ينظر إلى المهن الحرفية باعتبارها خياراً ثانوياً، حتى عندما يكون التلميذ متفوقاً دراسياً.وأعلنت لوبان تأييدها لهذا الطرح، داعية إلى إعادة الاعتبار للمهن اليدوية والتقنية، وعدم حصر النجاح الدراسي في المسارات الجامعية الطويلة.واقترحت إصلاحاً لمنظومة التعليم يقوم على إحداث ما وصفته بـ«الإعدادية متعددة المسارات»، بما يتيح للتلاميذ، انطلاقاً من السنة الرابعة من التعليم الإعدادي، الاختيار بين المسارات العامة والمهنية والتكنولوجية، مع العمل على تعزيز المكتسبات الأساسية قبل التوجيه.كما تعهدت بتعزيز الدعم المالي للمؤسسات التي تكوّن المتدربين، وتوزيع جزء من المساعدات بين المؤسسة والمتربص نفسه، بما من شأنه، وفق تقديراتها، تحسين المنح الموجهة للطرفين بنحو 270 إلى 330 يورو، حسب العمر.وأوضحت أن هذا التوجه لا يعني التخفيض من المساعدات الحالية الممنوحة للمؤسسات، بل إضافة دعم جديد، مع توجيه برامج التربص والتكوين بالتداول أساساً نحو المستويات التي لا تتجاوز شهادة البكالوريا زائد ثلاث سنوات، تفادياً لاستفادة مستويات تعليمية عليا من آليات وضعت أساساً لتلبية حاجيات المهن الحرفية والتقنية.كما دعت إلى فتح المؤسسات التعليمية أمام الشركات، وتكثيف اللقاءات والأيام المفتوحة للتعريف بالمهن، وتكوين المدرسين في مجال التوجيه المهني، إلى جانب إحداث لجان قطاعية تضم الدولة والمؤسسات ومراكز التكوين، تجتمع كل خمس سنوات لتحديد حاجيات سوق العمل.وفي محور الضرائب، عرضت لوبان جملة من المقترحات الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن المؤسسات الصغرى، وفي مقدمتها إلغاء المساهمة العقارية للمؤسسات (CFE)، التي قدّرت عائداتها المالية بالنسبة إلى المؤسسات بحوالي ثلاثة مليارات يورو.كما اقترحت تخفيض الضرائب على الإنتاج بنحو 18 مليار يورو إجمالاً، بما يشمل عدداً من الضرائب التي تثقل كاهل المؤسسات، مثل CFE وCVAE وC3S.وبخصوص الضريبة على الشركات، لم تكتف لوبان بالمطالبة بتوسيع الشريحة الضريبية المخفضة للمؤسسات الصغرى، بل طرحت اعتماد نظام تصاعدي يتكون من خمس شرائح، على غرار الضريبة على الدخل، بهدف تفادي القفزات الضريبية التي قد تواجهها المؤسسة عند توسع نشاطها وارتفاع رقم معاملاتها.وقدّرت أن هذا التغيير يمكن أن يوفر للمؤسسات الصغيرة نحو ثلاثة مليارات يورو إضافية، إلى جانب ثلاثة مليارات أخرى من إلغاء CFE، بما يرفع حجم التخفيضات التي تستهدف المؤسسات الصغيرة إلى نحو ستة مليارات يورو.كما دعت إلى توجيه جزء أكبر من الصفقات العمومية نحو المؤسسات المحلية، من خلال اعتماد معيار جغرافي يسمح بإعطاء الأفضلية للشركات القريبة من مواقع تنفيذ المشاريع، مشيرة إلى أن حجم الطلبات العمومية في فرنسا يبلغ نحو 200 مليار يورو سنوياً، وأن المؤسسات الصغرى والمتوسطة لا تستفيد، بحسب رأيها، من حصة كافية منها.وكانت كلفة الطاقة من الملفات التي أثارها أصحاب المؤسسات، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمحروقات، وما تسببه من ضغط على أنشطة مثل الجزارة والتجارة والنقل والحرف.واقترحت لوبان تخفيض الأداء على القيمة المضافة على مختلف مصادر الطاقة من 20 إلى 5.5 بالمائة، بما يشمل الكهرباء والغاز والوقود والمازوت، إلى جانب إلغاء هذه الضريبة على سلة تضم 100 منتج أساسي من المواد الغذائية ومواد النظافة.كما دافعت عن العودة إلى ما وصفته بـ«السعر الفرنسي للكهرباء»، أي ربط الأسعار بكلفة الإنتاج المحلي، بدلاً من آلية التسعير الأوروبية المرتبطة بأسعار الغاز.وقالت إن سعر الكهرباء الذي تدفعه المؤسسات يبلغ حالياً، وفق الأرقام التي استندت إليها، نحو 150 يورو للميغاواط/ساعة، بينما يمكن خفضه إلى ما بين 50 و60 يورو بالاعتماد على كلفة الإنتاج الفرنسية.وبررت هذا المقترح بكون فرنسا استثمرت على مدى عقود في الطاقة النووية، معتبرة أنه من غير المنصف ألا يستفيد المستهلكون والمؤسسات من هذه الاستثمارات، وأن تتأثر الأسعار المحلية بارتفاع أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية.وفي ما يتعلق بالتعقيدات الإدارية، أكدت لوبان أن المؤسسات الصغيرة تتحمل أعباء تنظيمية تفوق قدراتها، مقارنة بالشركات الكبرى التي تمتلك فرقاً قانونية وإدارية متخصصة.وتعهدت بإطلاق ما وصفته بـ«أوامر تحرير الاقتصاد»، تتضمن مراجعة وإلغاء آلاف القواعد التنظيمية التي تعتبرها غير ضرورية أو مفرطة أو سيئة الصياغة.وأوضحت أن الإصلاح سيشمل، وفق تصورها، ثلاث فئات من القواعد: تلك التي تتجاوز فرنسا من خلالها الحد الأدنى الذي تفرضه التشريعات الأوروبية، والقواعد المحلية التي لا ترى لها جدوى كافية، إضافة إلى الإجراءات التي تعرقل عمل المؤسسات دون أن تحقق حماية فعلية للمستهلكين أو العمال.كما اقترحت وضع بعض الهيئات الرقابية، ومنها المديرية الإقليمية للبيئة والتخطيط والسكن (DREAL)، تحت سلطة المحافظين، بما يمنحهم صلاحيات أوسع للتدخل وتسوية الإشكالات التي تعطل فتح المؤسسات أو توسعتها أو إقامة المصانع.ودافعت عن ضرورة تحقيق توازن بين حماية البيئة ومتطلبات النشاط الاقتصادي، منتقدة ما اعتبرته تضخماً في بعض القواعد البيئية التي قد تعطل المشاريع الصناعية.وفي السياق ذاته، رفضت الدعوات إلى إلغاء حقوق العمال أو تقليصها، مؤكدة أنها لا تؤيد «سحق قانون العمل»، وذلك رداً على سؤال بشأن تصريحات المرشح دافيد ليسنار، الذي سبق أن استخدم صورة آلة لتمزيق قانون العمل في إطار دعوته إلى مراجعة التشريعات المنظمة للعمل.وتطرقت لوبان أيضاً إلى وضعية الشباب، معلنة تمسكها بمقترح إعفاء من هم دون سن الثلاثين من ضريبة الدخل، في حدود دخل لا يتجاوز أربعة أضعاف الأجر الأدنى.وقالت إن الهدف هو تشجيع الشباب على البقاء في فرنسا وبناء مستقبلهم المهني والعائلي فيها، والحد من مغادرة الكفاءات الشابة للعمل في الخارج.كما اقترحت التكفل بكلفة رخصة السياقة لفائدة الشباب، معتبرة أن غياب وسائل التنقل يمثل عائقاً حقيقياً أمام الالتحاق بمراكز التكوين المهني والمؤسسات، خاصة في المناطق الريفية التي تفتقر إلى وسائل النقل العمومي.وعند سؤالها عن مصادر تمويل هذه المقترحات، قالت إن برنامجها يتضمن مساراً مالياً مفصلاً يمتد على خمس سنوات، وإنها تعتزم تمويل جزء من التخفيضات عبر تقليص نفقات الدولة، وإعادة تنظيم نحو 1200 وكالة وهيئة عمومية، إلى جانب مراجعة مساهمة فرنسا الصافية في ميزانية الاتحاد الأوروبي.وأشارت إلى أنها تريد خفض هذه المساهمة من مستوى قد يصل، وفق تقديرها، إلى 20 مليار يورو إلى نحو ستة مليارات يورو، كما تحدثت عن الحد من بعض أوجه الإنفاق المرتبطة بالهجرة ومكافحة الغش والتهرب.وفي هذا الإطار، دعت إلى تشديد الرقابة على الواردات الغذائية والصناعية، مشيرة إلى تقرير برلماني قالت إنه قدّر الغش في الواردات الغذائية بنحو 25 بالمائة من إجمالي الواردات، ومعتبرة أن المنتجات التي لا تحترم المعايير الأوروبية تمثل منافسة غير عادلة للمنتجين المحليين.احتل ملف التقاعد حيزاً واسعاً من النقاش، خاصة بعد أن عبّر أحد أصحاب المؤسسات عن صعوبة فهم التغييرات المقترحة في سن الإحالة على التقاعد وعدد سنوات الاشتراك المطلوبة.وقدمت لوبان تصوراً يقوم على تمكين من دخلوا سوق العمل مبكراً من التقاعد في سن الستين بعد 40 سنة من الاشتراكات، بالنسبة إلى من بدأوا العمل الفعلي قبل سن العشرين، مع رفع تدريجي لسن التقاعد وعدد سنوات الاشتراك بالنسبة إلى من بدأوا العمل بين 20 و23 عاماً، وصولاً إلى سن 62 عاماً و42 سنة من الاشتراكات.وشددت على أن سن التقاعد وعدد سنوات الاشتراك شرطان متلازمان، وأن بلوغ سن الستين أو 62 عاماً لا يعني التقاعد تلقائياً دون استكمال سنوات الاشتراك المطلوبة.وفي المقابل، دافعت عن الإبقاء على نظام التقاعد بالتوزيع، مع رفضها رفع سن التقاعد بصورة متواصلة، معتبرة أن ذلك قد يدفع بعض العاملين إلى إنهاء حياتهم المهنية في البطالة أو المرض أو العجز.وأثارت الصحفية خلال النقاش انتقادات وُجهت إلى مشروعها بشأن احتساب فترات العمل الجزئي والبطالة، وردت لوبان بأن احتساب فصل تقاعدي يتطلب، وفق مقترحها، العمل على الأقل بنظام نصف الوقت، وأن فترات البطالة ستتيح احتساب أربعة فصول، مع إمكانية تسوية الاشتراكات بنسبة 11 بالمائة لاحتساب فصول إضافية.كما أعلنت نيتها إعادة ربط جرايات التقاعد بالتضخم لمدة خمس سنوات، معتبرة أن عدم مراجعة الجرايات وفق تطور الأسعار يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للمتقاعدين.وفي ما يتعلق بالنساء والأمهات، دافعت عن رفع منحة تحسين جرايات أمهات العائلات من 10 إلى 12 بالمائة، معتبرة أن هذه الزيادة ينبغي أن تعوض الانعكاسات المهنية والمالية التي تتحملها النساء نتيجة الإنجاب وتربية الأطفال. كما رفضت تعميم الزيادة نفسها على الآباء، معتبرة أن المسارين المهنيين للرجال والنساء لا يتأثران بالطريقة ذاتها بالإنجاب.أما في ما يتعلق بالرسملة، فقد اقترحت إحداث ركيزة تقاعد تكميلي منفصلة عن نظام التوزيع، ممولة من موارد تشمل صندوق احتياطي التقاعد، الذي تحدثت عن بلوغ أصوله 25 مليار يورو، وجزءاً من موارد حساب التكوين المهني ومساهمة مرتبطة بقطاع السكن.وقدرت أن هذا النظام يمكن أن يمكّن أجيراً يتقاضى ضعفي الأجر الأدنى ويدخل سوق العمل من تكوين رأسمال تقاعدي يبلغ نحو 80 ألف يورو عند نهاية مسيرته المهنية، يمكن صرفه في شكل مبلغ مالي أو جراية.غير أن رئيس اتحاد المؤسسات المحلية أثار تساؤلات حول مدى تأثير استخدام موارد صندوق احتياطي التقاعد على توازن نظام التوزيع، وكذلك انعكاسات تحويل جزء من موارد التكوين والسكن على البرامج القائمة، ومنها ضمان الإيجار «Visale». وردت لوبان بأنها ستبحث عن موارد بديلة لضمان استمرار هذه الآلية.ومن الملفات التي حظيت باهتمام خاص مسألة نقل المؤسسات العائلية إلى الأجيال الجديدة، بعد أن عرض أحد الحرفيين صعوبة تمكين ابنتيه من استلام المؤسسة التي يديرها منذ أكثر من ثلاثين عاماً، والتي توارثتها عائلته على مدى ستة أجيال.واعتبرت لوبان أن انتقال المؤسسات يمثل أحد الجوانب التي لم تحظ بالاهتمام الكافي في السياسات الاقتصادية السابقة، مشيرة إلى أن نحو 500 ألف مؤسسة قد تكون معنية بعملية النقل أو التفويت خلال السنوات العشر المقبلة، بما يشمل قرابة ثلاثة ملايين موطن شغل، وفق الأرقام التي قدمتها خلال الحوار.وأعلنت نيتها تعزيز نظام «ميثاق دوتراي» (Pacte Dutreil)، من خلال رفع الإعفاء الجبائي المتعلق بنقل المؤسسات إلى 100 بالمائة، شرط المحافظة على المؤسسة وعدم التفويت فيها أو غلقها أو نقل نشاطها خلال السنوات العشر الموالية.واعتبرت أن هذا الإجراء من شأنه تسهيل انتقال المؤسسات العائلية إلى الأبناء أو إلى مستثمرين جدد، والحفاظ على مواطن الشغل والخبرة المهنية المتراكمة.وفي ختام النقاش الاقتصادي، شددت لوبان على أن دعم المؤسسات الصغيرة لا يمكن أن يتم بمعزل عن السياسة الصناعية العامة، معتبرة أن إعادة التصنيع تمثل رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد المحلي.وقالت إن عودة المصانع والمؤسسات الصناعية إلى المناطق والجهات ستنعكس إيجاباً على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها مزوداً للخدمات والمعدات، ومقاولاً فرعياً، ومصدراً للمنتجات والخدمات لفائدة العمال والسكان.واعتبرت أن الاقتصاد منظومة مترابطة، وأن دعم المؤسسات الصغيرة ينبغي أن يتزامن مع تمكين المؤسسات المتوسطة من النمو والتحول إلى مؤسسات أكبر، بما يساهم في خلق مواطن شغل جديدة ورفع الأجور والحفاظ على النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية والمدن الصغيرة.وفي الدقائق الأخيرة من الحوار، انتقل النقاش من الملفات الاقتصادية إلى مسألة سياسية وقضائية تتعلق بزيارة قاضٍ إلى مقر حزب التجمع الوطني خلال عملية تفتيش جرت مطلع نوفمبر.ودافعت لوبان عن القاضي المعني، موضحة أن الأمر يتعلق بصديق قديم للنائب الأوروبي جان بول غارود، وأن الزيارة كانت، بحسب روايتها، في إطار لقاء ودي لشرب القهوة، منتقدة تدخل وزير العدل وطلبه فتح تحقيق بشأن ظروف هذه الزيارة.واعتبرت أن ما حدث يعكس، في رأيها، انشغالاً غير مبرر بمسألة شخصية، ووصفت الأمر بأنه نوع من «شرطة المقاهي»، داعية المسؤولين إلى التركيز على الملفات الأساسية التي تهم المواطنين.واختتم اللقاء بتأكيد لوبان أن النقاشات المرتبطة بالأجور والتقاعد والضرائب وصعوبات المؤسسات ينبغي أن تحتل مكانة أكبر في النقاشات الانتخابية، بدل التركيز على استطلاعات الرأي والتنافس بين المرشحين.