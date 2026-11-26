وكالات -

"توسع منهجي وثابت"



قلق من "انتشار نووي" أمريكي



"الوضع النووي نهائي"



أعلنتأنتفقّد، داعياً إلىفيوذكرتأنزار هذهفيلـالتي أُقرّت فيفي وقت سابق من، دون الكشف عنوخلال، قالإنلتعزيزوتطويرها، مشدداً على ضرورة استخدامفيووصفبأنها، مشيراً إلىلهذهفي، وإلىمع ما وصفه بأنهوأعربعنمن أنتدفع بـبينفيعبر سعيها إلىلبناء. وقال إنيجعل تعزيزووفقاً لـ، اعتبرأنلـ، بغض النظر عنوفيفيالماضي، أكدتمجدداً وضعها كـ، وتعهدت بمواصلة تعزيزضمنوقالإنلن تسعى إلىعلى، مضيفاً أنهوعلىوأكد أن أيلـستُعد، وأنستعتبرهاوذكرأن هذههيلـلـ، بعد زياراته في، و، ومن