كيم يتفقد منشآت نووية ويصف المهمة بالعاجلة
وكالات - أعلنت بيونغ يانغ أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون تفقّد منشآت لإنتاج المواد النووية ومعهداً بحثياً، داعياً إلى توسيع استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في مهام متعددة.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم زار هذه المواقع في اليوم السابق لـمراجعة تقدم الاستراتيجية النووية التي أُقرّت في مؤتمر حزبي هام في وقت سابق من العام الجاري، دون الكشف عن مواقعها.
"توسع منهجي وثابت"وخلال الجولة، قال كيم إن بلاده "توسّع بشكل منهجي وثابت قدرتها على إنتاج المواد النووية" لتعزيز ترسانتها وتطويرها، مشدداً على ضرورة استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في "مجالات متنوعة لمهام مختلفة".
ووصف كيم المهمة بأنها "مهمة وعاجلة"، مشيراً إلى القيمة العسكرية لهذه الأسلحة في الحروب الحديثة، وإلى "الواقع الحتمي المتمثل في مشاركة الحدود" مع ما وصفه بأنه "أخطر دولة معادية".
قلق من "انتشار نووي" أمريكيوأعرب كيم عن قلقه من أن الولايات المتحدة تدفع بـ"انتشار الأسلحة النووية" بين حلفائها في شمال شرق آسيا عبر سعيها إلى المشاركة في الأسلحة النووية واستخدامها المشترك لبناء "نظام تحالف عسكري نووي عالمي". وقال إن الوضع الأمني يجعل تعزيز الترسانة النووية ضرورة ملحة.
"الوضع النووي نهائي"ووفقاً لـلتقرير، اعتبر كيم أن الوضع النووي لـبلاده "نهائي" ومكفول في دستورها وغير قابل للتغيير، بغض النظر عن المطالبات الخارجية.
وفي المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري في فيفري الماضي، أكدت بيونغ يانغ مجدداً وضعها كـدولة نووية "بشكل لا رجعة فيه"، وتعهدت بمواصلة تعزيز قدراتها النووية الرادعة ضمن خطة تحديث عسكري خمسية.
وقال كيم إن بلاده لن تسعى إلى "الاعتراف أو الموافقة من أي دولة أخرى" على وضعها النووي، مضيفاً أن الأهم هو القدرة على "ردع التهديدات النووية والسيطرة عليها والرد عليها في أسوأ السيناريوهات".
وأكد أن أي محاولة لإنكار أو تقويض "الوضع الدستوري" لـلبلاد ستُعد "انتهاكاً صارخاً للسيادة وتدخلاً في الشؤون الداخلية"، وأن بيونغ يانغ ستعتبرها "إعلان حرب".
وذكر التقرير أن هذه الزيارة هي الرابعة لـكيم لـمنشأة نووية، بعد زياراته في سبتمبر 2024، وجانفي 2025، وجوان من العام الحالي.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم زار هذه المواقع في اليوم السابق لـمراجعة تقدم الاستراتيجية النووية التي أُقرّت في مؤتمر حزبي هام في وقت سابق من العام الجاري، دون الكشف عن مواقعها.
"توسع منهجي وثابت"وخلال الجولة، قال كيم إن بلاده "توسّع بشكل منهجي وثابت قدرتها على إنتاج المواد النووية" لتعزيز ترسانتها وتطويرها، مشدداً على ضرورة استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في "مجالات متنوعة لمهام مختلفة".
ووصف كيم المهمة بأنها "مهمة وعاجلة"، مشيراً إلى القيمة العسكرية لهذه الأسلحة في الحروب الحديثة، وإلى "الواقع الحتمي المتمثل في مشاركة الحدود" مع ما وصفه بأنه "أخطر دولة معادية".
قلق من "انتشار نووي" أمريكيوأعرب كيم عن قلقه من أن الولايات المتحدة تدفع بـ"انتشار الأسلحة النووية" بين حلفائها في شمال شرق آسيا عبر سعيها إلى المشاركة في الأسلحة النووية واستخدامها المشترك لبناء "نظام تحالف عسكري نووي عالمي". وقال إن الوضع الأمني يجعل تعزيز الترسانة النووية ضرورة ملحة.
"الوضع النووي نهائي"ووفقاً لـلتقرير، اعتبر كيم أن الوضع النووي لـبلاده "نهائي" ومكفول في دستورها وغير قابل للتغيير، بغض النظر عن المطالبات الخارجية.
وفي المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري في فيفري الماضي، أكدت بيونغ يانغ مجدداً وضعها كـدولة نووية "بشكل لا رجعة فيه"، وتعهدت بمواصلة تعزيز قدراتها النووية الرادعة ضمن خطة تحديث عسكري خمسية.
وقال كيم إن بلاده لن تسعى إلى "الاعتراف أو الموافقة من أي دولة أخرى" على وضعها النووي، مضيفاً أن الأهم هو القدرة على "ردع التهديدات النووية والسيطرة عليها والرد عليها في أسوأ السيناريوهات".
وأكد أن أي محاولة لإنكار أو تقويض "الوضع الدستوري" لـلبلاد ستُعد "انتهاكاً صارخاً للسيادة وتدخلاً في الشؤون الداخلية"، وأن بيونغ يانغ ستعتبرها "إعلان حرب".
وذكر التقرير أن هذه الزيارة هي الرابعة لـكيم لـمنشأة نووية، بعد زياراته في سبتمبر 2024، وجانفي 2025، وجوان من العام الحالي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340518