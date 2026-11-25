الهجوم على ميناء بنغازي: إيطاليا تحذّر أوكرانيا من توسيع نطاق الحرب
وكالات - شدّد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الأربعاء، على أن روما أبلغت كييف بأن استهداف السفن الروسية في المياه الليبية "كان خطأ"، محذّراً من توسيع نطاق الحرب إلى مناطق جديدة.
وأضاف تاياني في تصريح لـصحيفة "كورييري ديلا سيرا" أن انتهاك سيادة ليبيا كان أمراً خاطئاً، مؤكداً على أن إيطاليا لم تتلق أي إشعار مسبق بشأن العمليات الأوكرانية.
وصرّح تاياني بأن "إيطاليا لم تكن على علم مطلقاً بنوايا كييف شن هجوم في المياه الإقليمية الليبية، حتى داخل أحد الموانئ".
وأفاد الوزير بأنه اتصل بنظيره الأوكراني للتعبير عن مخاوفه، مشدداً على التزام إيطاليا بسلامة أراضي ليبيا.
سالفيني: ما علاقة الهجمات بالدفاع عن أوكرانيا؟والاثنين، أكد نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني أن توسيع نطاق العمليات العسكرية إلى المياه الليبية يثير تساؤلات بشأن طبيعة استخدام المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا وأهدافها.
وقال سالفيني إنه لا يفهم ما علاقة الهجمات في المياه الليبية بالدفاع عن الأراضي الأوكرانية، متسائلاً عن مبررات توسيع نطاق العمليات العسكرية لـتشمل مناطق خارج الأراضي الأوكرانية.
وأضاف أن هناك فرقاً بين دعم شعب يعيش ظروفاً صعبة وتقديم المساعدات له، وبين استخدام تلك المساعدات لـشن هجمات عسكرية وإغراق السفن في مناطق مختلفة من العالم.
وأشار سالفيني إلى أن الهجوم وقع في البحر المتوسط وعلى مقربة من إيطاليا.
كييف تعلن مسؤوليتهاوتأتي هذه التطورات بعدما أعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عن هجمات بطائرات مسيّرة بحرية استهدفت سفناً روسية قرب بنغازي في 22 نوفمبر، بينها كورفيت "ميركوري" وسفينة الشحن "أنجارا"، والتي أثارت رفضاً عربياً واسعاً لتلك الاعتداءات على السيادة الليبية.
وبحسب ما أعلنته السلطات في شرق ليبيا، وقع الهجوم يوم 22 نوفمبر في قاعدة بنغازي البحرية، حيث كانت السفينة الروسية تتوقف للتزود بالوقود والإمدادات في أثناء عودتها إلى روسيا.
وأكد زيلينسكي في 23 نوفمبر مسؤولية القوات الأوكرانية عن العملية، قائلاً إنها استخدمت سبعة زوارق مسيّرة وأغرقت الكورفيت "ميركوري"، ودمّرت مروحية عسكرية من طراز "كا-27"، كما استهدفت سفينة الشحن الروسية "أنغارا".
وأضاف تاياني في تصريح لـصحيفة "كورييري ديلا سيرا" أن انتهاك سيادة ليبيا كان أمراً خاطئاً، مؤكداً على أن إيطاليا لم تتلق أي إشعار مسبق بشأن العمليات الأوكرانية.
وصرّح تاياني بأن "إيطاليا لم تكن على علم مطلقاً بنوايا كييف شن هجوم في المياه الإقليمية الليبية، حتى داخل أحد الموانئ".
وأفاد الوزير بأنه اتصل بنظيره الأوكراني للتعبير عن مخاوفه، مشدداً على التزام إيطاليا بسلامة أراضي ليبيا.
سالفيني: ما علاقة الهجمات بالدفاع عن أوكرانيا؟والاثنين، أكد نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني أن توسيع نطاق العمليات العسكرية إلى المياه الليبية يثير تساؤلات بشأن طبيعة استخدام المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا وأهدافها.
وقال سالفيني إنه لا يفهم ما علاقة الهجمات في المياه الليبية بالدفاع عن الأراضي الأوكرانية، متسائلاً عن مبررات توسيع نطاق العمليات العسكرية لـتشمل مناطق خارج الأراضي الأوكرانية.
وأضاف أن هناك فرقاً بين دعم شعب يعيش ظروفاً صعبة وتقديم المساعدات له، وبين استخدام تلك المساعدات لـشن هجمات عسكرية وإغراق السفن في مناطق مختلفة من العالم.
وأشار سالفيني إلى أن الهجوم وقع في البحر المتوسط وعلى مقربة من إيطاليا.
كييف تعلن مسؤوليتهاوتأتي هذه التطورات بعدما أعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عن هجمات بطائرات مسيّرة بحرية استهدفت سفناً روسية قرب بنغازي في 22 نوفمبر، بينها كورفيت "ميركوري" وسفينة الشحن "أنجارا"، والتي أثارت رفضاً عربياً واسعاً لتلك الاعتداءات على السيادة الليبية.
وبحسب ما أعلنته السلطات في شرق ليبيا، وقع الهجوم يوم 22 نوفمبر في قاعدة بنغازي البحرية، حيث كانت السفينة الروسية تتوقف للتزود بالوقود والإمدادات في أثناء عودتها إلى روسيا.
وأكد زيلينسكي في 23 نوفمبر مسؤولية القوات الأوكرانية عن العملية، قائلاً إنها استخدمت سبعة زوارق مسيّرة وأغرقت الكورفيت "ميركوري"، ودمّرت مروحية عسكرية من طراز "كا-27"، كما استهدفت سفينة الشحن الروسية "أنغارا".
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