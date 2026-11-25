طائرة للاتحاد للطيران تعود إلى أبوظبي بعد تعذّر مواصلة رحلتها إلى تل أبيب
اضطرت طائرة تابعة لشركة «الاتحاد للطيران» إلى العودة إلى أبوظبي، بعد تعذّر مواصلة رحلتها نحو تل أبيب، إثر تغيير مسارها الجوي أثناء التحليق فوق السعودية، في ظل الاضطرابات التي تشهدها حركة الطيران بالمنطقة على وقع التصعيد العسكري.
وقالت الشركة إن الرحلة رقم EY599 التي غادرت أبوظبي باتجاه تل أبيب مساء الثلاثاء، لم تتمكن من مواصلة الرحلة عبر المسار البديل بسبب عدم كفاية الوقود، إلى جانب القيود التنظيمية المتعلقة بساعات عمل طاقم الطائرة وفترات الراحة الإلزامية.
وأوضحت، في بيان، أن الطائرة تلقت تعليمات بتغيير مسارها أثناء تحليقها فوق الأراضي السعودية، غير أن المسار الجديد كان يتطلب كمية إضافية من الوقود تفوق المتاح على متنها.
وبعد تقييم الوضع، قررت الشركة إعادة الطائرة إلى مطار زايد الدولي في أبوظبي، حيث جرى اتخاذ الترتيبات اللازمة لتأمين رحلة بديلة إلى تل أبيب خلال ساعات الليل.
اضطرابات في المجال الجوي ومحاولتان لتغيير المساروأظهرت بيانات تتبّع الرحلات أن الطائرة حاولت التوجه غرباً مرتين، الأولى عبر الأجواء السعودية والثانية باتجاه البحرين، قبل أن تتراجع عن مواصلة الرحلة وتعود إلى أبوظبي.
وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى احتمال ارتباط تغيير المسار بإغلاق مجالات جوية في المنطقة، فيما لم تحدد شركة الاتحاد للطيران في بيانها الأسباب التي دفعت إلى إصدار تعليمات تغيير المسار.
التصعيد الإقليمي يلقي بظلاله على حركة الطيرانوتزامنت الواقعة مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة. فقد أعلن الحوثيون، الأربعاء، استهداف مصفاة رأس تنورة النفطية والحي المالي في الرياض، فيما أفاد التحالف الذي تقوده السعودية باعتراض وتدمير أربع طائرات مسيّرة فوق منطقة رأس تنورة.
ولم تؤكد الشركة وجود صلة مباشرة بين هذه التطورات وتغيير مسار الرحلة، مكتفية بالإشارة إلى التعليمات التي تلقتها الطائرة ومتطلبات السلامة والوقود وساعات عمل الطاقم.
وقالت الشركة إن الرحلة رقم EY599 التي غادرت أبوظبي باتجاه تل أبيب مساء الثلاثاء، لم تتمكن من مواصلة الرحلة عبر المسار البديل بسبب عدم كفاية الوقود، إلى جانب القيود التنظيمية المتعلقة بساعات عمل طاقم الطائرة وفترات الراحة الإلزامية.
وأوضحت، في بيان، أن الطائرة تلقت تعليمات بتغيير مسارها أثناء تحليقها فوق الأراضي السعودية، غير أن المسار الجديد كان يتطلب كمية إضافية من الوقود تفوق المتاح على متنها.
وبعد تقييم الوضع، قررت الشركة إعادة الطائرة إلى مطار زايد الدولي في أبوظبي، حيث جرى اتخاذ الترتيبات اللازمة لتأمين رحلة بديلة إلى تل أبيب خلال ساعات الليل.
اضطرابات في المجال الجوي ومحاولتان لتغيير المساروأظهرت بيانات تتبّع الرحلات أن الطائرة حاولت التوجه غرباً مرتين، الأولى عبر الأجواء السعودية والثانية باتجاه البحرين، قبل أن تتراجع عن مواصلة الرحلة وتعود إلى أبوظبي.
وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى احتمال ارتباط تغيير المسار بإغلاق مجالات جوية في المنطقة، فيما لم تحدد شركة الاتحاد للطيران في بيانها الأسباب التي دفعت إلى إصدار تعليمات تغيير المسار.
التصعيد الإقليمي يلقي بظلاله على حركة الطيرانوتزامنت الواقعة مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة. فقد أعلن الحوثيون، الأربعاء، استهداف مصفاة رأس تنورة النفطية والحي المالي في الرياض، فيما أفاد التحالف الذي تقوده السعودية باعتراض وتدمير أربع طائرات مسيّرة فوق منطقة رأس تنورة.
ولم تؤكد الشركة وجود صلة مباشرة بين هذه التطورات وتغيير مسار الرحلة، مكتفية بالإشارة إلى التعليمات التي تلقتها الطائرة ومتطلبات السلامة والوقود وساعات عمل الطاقم.
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