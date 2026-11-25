تحقيقات تشمل عدة شبهات جنائية



23 موقوفاً والتحقيقات متواصلة



شهد الوسط الفني في تركيا تطوراً لافتاً، بعد توقيف الممثلة دينيز تشاكير، المعروفة بتجسيد شخصية «شاه سلطان» في المسلسل الشهير «حريم السلطان»، وذلك في إطار عملية أمنية واسعة استهدفت عدداً من مشاهير الفن والترفيه، ضمن تحقيقات تتعلق بشبهات مخدرات ودعارة.وأفادت وسائل إعلام تركية بأن النيابة العامة في إسطنبول أصدرت قرارات بتوقيف 35 شخصاً، في إطار تحقيقات تشرف عليها الجهات المختصة بمكافحة الجرائم المرتبطة بالدعارة والمخدرات. وتمكنت السلطات، إلى حدود صباح الأربعاء 25 نوفمبر 2026، من توقيف 23 مشتبهاً بهم.وضمت قائمة الموقوفين، إلى جانب دينيز تشاكير، أسماء معروفة في الوسط الفني والترفيهي، من بينها المغني أوزجان دنيز، في عملية أثارت اهتماماً واسعاً في وسائل الإعلام التركية.وبحسب ما أعلنته النيابة العامة في إسطنبول، تشمل التحقيقات شبهات تتعلق بممارسة الدعارة، والاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وتوفيرها، فضلاً عن تعاطي المخدرات أو حيازتها.وأوضحت النيابة أن قرارات التوقيف صدرت بعد تقييم إفادات المشتبه بهم، وأقوال أشخاص استُمع إليهم بصفتهم شهوداً، إلى جانب تقارير الخبراء بشأن فحص الهواتف المحمولة والمواد الرقمية المحجوزة، فضلاً عن إفادات شهود سريين.ووفق المعطيات التي أوردتها وسائل الإعلام التركية، تمكنت السلطات من توقيف 23 شخصاً من أصل 35 صدرت بحقهم قرارات توقيف، فيما تتواصل الإجراءات الأمنية للبحث عن بقية المشتبه بهم.وتأتي هذه العملية في سياق تحقيقات أوسع تجريها السلطات التركية بشأن شبهات مرتبطة بالمخدرات في أوساط بعض المشاهير، وشملت خلال الفترة الماضية أسماء من مجالات الفن والموسيقى والترفيه.