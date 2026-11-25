أثار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف جدلاً بتصريحات حادة استهدف بها رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، قائلاً إنه ينبغي إعدامه شنقاً في لندن في حال اندلاع حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، إذا بقيت المدينة قائمة بعد الحرب.ووصف مدفيديف جونسون بأنه «مستفز نادر»، مذكّراً بدوره في إقناع كييف، وفق تعبيره، بعدم التوصل إلى اتفاق سلام مع موسكو في بداية النزاع، خلال المفاوضات التي احتضنتها إسطنبول.كما انتقد دعوات جونسون إلى نشر قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي في الأراضي الأوكرانية، معتبراً أن مثل هذا القرار قد يؤدي إلى اندلاع مواجهة مباشرة بين روسيا والحلف.وقال مدفيديف، رداً على ما اعتبره تساؤلاً مشروعاً بشأن احتمال نشوب حرب بين الجانبين، إن جونسون يصر على أن ذلك لن يحدث، بحجة أن الحلف أقوى بكثير من روسيا وأن موسكو ستتراجع أمام قوته.وأضاف مدفيديف أنه في حال قرر الحلف إرسال قوات إلى أوكرانيا، فينبغي شنق جونسون في ميدان ترافالغار بلندن، حتى يكون، وفق عبارته، «عبرة للأجيال القادمة». كما أطلق سلسلة من الإهانات الشخصية بحقه، متحدثاً عن ترك جثته معلقة لأسابيع، في إشارة إلى ما كان يحدث في العصور الوسطى.وختم تصريحاته بالقول إنه يمكن تنفيذ ذلك في مكان آخر، في حال نجا جونسون ولم تعد لندن موجودة بعد الحرب.وفي سياق متصل، كان وزير الخارجية التركي السابق مولود تشاووش أوغلو قد صرّح بأن الإدارة الأمريكية السابقة والحكومة البريطانية رفضتا إنهاء النزاع في أوكرانيا.المصدر- RT