المتحدث باسم الحوثيين يعلن استهداف مصفاة رأس تنورة السعودية والمركز المالي في الرياض
وكالات - أعلن المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع، اليوم الأربعاء، استهداف القوات المسلحة اليمنية لـمصفاة رأس تنورة السعودية والمركز المالي في الرياض.
وقال سريع في بيان إن "عمليات القوات المسلحة جاءت رداً على العدوان السعودي وجرائمه بحق شعبنا، ومنها استهدافه حافلات نقل وشاحنات المواطنين في المقاطرة بلحج".
وقال سريع إن القوات المسلحة اليمنية نفّذت عمليتين عسكريتين نوعيتين رداً على ما وصفه بـالعدوان السعودي على اليمن، شملتا استهداف مصفاة رأس تنورة في المنطقة الشرقية السعودية، والمركز المالي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بـالرياض، على ثلاث مراحل.
وأضاف أن الضربات كانت دقيقة ومباشرة، ما أسفر عن اندلاع حرائق في مصفاة رأس تنورة وإلحاق أضرار جسيمة بـالمركز المالي في الرياض.
وأكد المتحدث أن القوات المسلحة ستواصل عملياتها "حتى توقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن"، معلناً اعتماد معادلة "حصار مقابل حصار" و"تصعيد مقابل تصعيد".
وقال سريع في بيان إن "عمليات القوات المسلحة جاءت رداً على العدوان السعودي وجرائمه بحق شعبنا، ومنها استهدافه حافلات نقل وشاحنات المواطنين في المقاطرة بلحج".
وقال سريع إن القوات المسلحة اليمنية نفّذت عمليتين عسكريتين نوعيتين رداً على ما وصفه بـالعدوان السعودي على اليمن، شملتا استهداف مصفاة رأس تنورة في المنطقة الشرقية السعودية، والمركز المالي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بـالرياض، على ثلاث مراحل.
وأضاف أن الضربات كانت دقيقة ومباشرة، ما أسفر عن اندلاع حرائق في مصفاة رأس تنورة وإلحاق أضرار جسيمة بـالمركز المالي في الرياض.
وأكد المتحدث أن القوات المسلحة ستواصل عملياتها "حتى توقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن"، معلناً اعتماد معادلة "حصار مقابل حصار" و"تصعيد مقابل تصعيد".
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