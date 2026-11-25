وكالات -

أعلن، اليوم، استهدافلـوقالفيإنوقالإننفّذترداً على ما وصفه بـعلى، شملتا استهداففي، وفيبـ، علىوأضاف أنكانت، ما أسفر عنفيوإلحاقبـفيوأكدأنستواصل، معلناً اعتماد