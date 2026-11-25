الحرس الثوري الإيراني يعلن اصطدام ناقلتي نفط بألغام في مضيق هرمز
أعلنت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني تعرّض ناقلتي نفط لـانفجارات وحريق في غرف محركاتهما إثر اصطدامهما بألغام بحرية أثناء عبورهما مضيق هرمز.
وقالت القوة البحرية في بيان اليوم الأربعاء، إن السفينتين كانتا تبحران بشكل متخفٍّ مع إيقاف أنظمة الملاحة والتتبع الخاصة بهما، عبر مسار وصفته طهران بأنه "غير مصرح به".
وحذّرت القوة البحرية السفن التجارية التي تبحر دون تشغيل أنظمة التعريف، داعية أطقمها إلى عدم الانجرار وراء ما وصفته بـ"أكاذيب العناصر الأمريكية" التي تدفعها نحو المياه الملغومة، ومشددةً على ضرورة التنسيق المسبق مع مراكز المراقبة البحرية الإيرانية.
ولم يكشف البيان الإيراني حتى الآن عن هوية الناقلتين، ولا عن الدول التي ترفعان أعلامها، ولا عن حجم الخسائر البشرية والأضرار البيئية الناجمة عن الحادث، في وقت لم تصدر فيه أي جهة بحرية دولية تأكيداً مستقلاً حول ملابسات الواقعة.
وقالت القوة البحرية في بيان اليوم الأربعاء، إن السفينتين كانتا تبحران بشكل متخفٍّ مع إيقاف أنظمة الملاحة والتتبع الخاصة بهما، عبر مسار وصفته طهران بأنه "غير مصرح به".
وحذّرت القوة البحرية السفن التجارية التي تبحر دون تشغيل أنظمة التعريف، داعية أطقمها إلى عدم الانجرار وراء ما وصفته بـ"أكاذيب العناصر الأمريكية" التي تدفعها نحو المياه الملغومة، ومشددةً على ضرورة التنسيق المسبق مع مراكز المراقبة البحرية الإيرانية.
ولم يكشف البيان الإيراني حتى الآن عن هوية الناقلتين، ولا عن الدول التي ترفعان أعلامها، ولا عن حجم الخسائر البشرية والأضرار البيئية الناجمة عن الحادث، في وقت لم تصدر فيه أي جهة بحرية دولية تأكيداً مستقلاً حول ملابسات الواقعة.
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