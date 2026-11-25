أعلنتتعرّضلـفيإثرأثناء عبورهماوقالتفياليوم، إنكانتا تبحرانمعالخاصة بهما، عبروصفتهبأنهوحذّرتالتي تبحر دون تشغيل، داعيةإلىوراء ما وصفته بـالتي تدفعها نحو، ومشددةً على ضرورةمعولم يكشفحتى الآن عن، ولا عن، ولا عنالناجمة عن، في وقت لم تصدر فيه أيتأكيداً مستقلاً حول