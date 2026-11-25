خماسية في الشوط الثاني



Sensational link-up play from Real Madrid 🔗



Arda Güler cleverly lays the ball off to Fede Valverde for the equaliser!



UCL https://t.co/uqdXNmYaqf— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 24, 2026

ريال مدريد في الصدارة



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