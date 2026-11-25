ريال مدريد يكتسح أيندهوفن بخماسية في دوري أبطال أوروبا
قلب ريال مدريد تأخره أمام أيندهوفن إلى فوز كاسح بنتيجة 5 – 1، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بـمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء الثلاثاء.
ولم يستغل الفريق الهولندي تقدمه في الشوط الأول بهدف سجّله الكرواتي المخضرم إيفان بيريشيتش في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.
خماسية في الشوط الثانيوقلب العملاق الإسباني الطاولة على ضيفه، وهزّ شباكه بـخماسية في الشوط الثاني، سجّلها:
- فيدريكو فالفيردي (الدقيقة 50)
- جود بيلينغهام (الدقيقة 60)
- كيليان مبابي (هدفين في الدقيقتين 64 و84)
- فينيسيوس جونيور (الدقيقة 87)
ريال مدريد في الصدارةوبهذه النتيجة، يرفع ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة ليعتلي صدارة مرحلة الدوري المكونة من 36 فريقاً، محققاً العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته.
في المقابل، تجمّد رصيد أيندهوفن، بطل الدوري الهولندي في الموسم الماضي، عند 4 نقاط في المركز 27.
ولم يستغل الفريق الهولندي تقدمه في الشوط الأول بهدف سجّله الكرواتي المخضرم إيفان بيريشيتش في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.
خماسية في الشوط الثانيوقلب العملاق الإسباني الطاولة على ضيفه، وهزّ شباكه بـخماسية في الشوط الثاني، سجّلها:
- فيدريكو فالفيردي (الدقيقة 50)
- جود بيلينغهام (الدقيقة 60)
- كيليان مبابي (هدفين في الدقيقتين 64 و84)
- فينيسيوس جونيور (الدقيقة 87)
Sensational link-up play from Real Madrid 🔗
Arda Güler cleverly lays the ball off to Fede Valverde for the equaliser!
UCL https://t.co/uqdXNmYaqf— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 24, 2026
ريال مدريد في الصدارةوبهذه النتيجة، يرفع ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة ليعتلي صدارة مرحلة الدوري المكونة من 36 فريقاً، محققاً العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته.
في المقابل، تجمّد رصيد أيندهوفن، بطل الدوري الهولندي في الموسم الماضي، عند 4 نقاط في المركز 27.
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