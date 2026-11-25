هويلوند يفتتح التسجيل



مانشستر سيتي يتعادل مجدداً عن طريق ريان شرقي



دوري_أبطال_أوروبا https://t.co/gKK5o4fFPk— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 24, 2026

بوعدي يدرك التعادل



لانغ يعيد التقدم لنابولي



شرقي ينقذ سيتي



الترتيب



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