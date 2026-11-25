دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي ونابولي يتعادلان 2 – 2
حُسم التعادل الإيجابي 2 – 2 في مواجهة مانشستر سيتي وضيفه نابولي الإيطالي التي أُقيمت مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بـبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وغابت الأهداف عن مجريات الشوط الأول رغم المحاولات المتبادلة، قبل أن ينفجر الإيقاع الهجومي في النصف الثاني من اللقاء.
هويلوند يفتتح التسجيلحيث افتتح المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند التسجيل لصالح الفريق الإيطالي في الدقيقة 55، ليضع الضيوف في المقدمة.
بوعدي يدرك التعادلولم يتأخر رد "السيتيزنز" طويلاً، إذ نجح النجم المغربي الشاب أيوب بوعدي في إدراك التعادل لـأصحاب الأرض عند الدقيقة 67، مسجلاً بذلك باكورة أهدافه الرسمية بقميص مانشستر سيتي.
لانغ يعيد التقدم لنابوليوعاد نابولي ليباغت أصحاب الأرض مجدداً بـتسجيل الهدف الثاني عبر الجناح الهولندي نوا لانغ في الدقيقة 76.
شرقي ينقذ سيتيلكن إصرار كتيبة مانشستر سيتي أثمر عن هدف التعادل "القاتل" قبل أربع دقائق فقط من صافرة النهاية، وتحديداً في الدقيقة 86، عن طريق الفرنسي ريان شرقي الذي أنقذ فريقه من الخسارة.
الترتيبوبهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 10 نقاط ليتواجد في المركز السادس ضمن جدول الترتيب العام لـمرحلة الدوري، بينما رفع نابولي رصيده إلى 4 نقاط في المركز 27، لـتتعقد حساباته في سباق المنافسة على بطاقات العبور.
وغابت الأهداف عن مجريات الشوط الأول رغم المحاولات المتبادلة، قبل أن ينفجر الإيقاع الهجومي في النصف الثاني من اللقاء.
هويلوند يفتتح التسجيلحيث افتتح المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند التسجيل لصالح الفريق الإيطالي في الدقيقة 55، ليضع الضيوف في المقدمة.
مانشستر سيتي يتعادل مجدداً عن طريق ريان شرقي
دوري_أبطال_أوروبا https://t.co/gKK5o4fFPk— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 24, 2026
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