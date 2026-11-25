قاليباف: لا مفاوضات قبل تنفيذ الشروط السبعة



قالإنضدوأضاففي مقابلة مع صحيفةوأضاف أنه يعتقد أنلـقد. كما أكدأنهفيوبدأتفيتنفيذعلى، فردّتبـ. ورغم ما يبدو أنهفي، ما يزالبلا، مع استمرارويمثلنهايةالتي يتمتع فيهابـدون، وبدايةقد يواجه فيهامنلإجباره علىيأتي ذلك، بينما أكدتمسكبـبوصفهامع، مشدداً على أنه