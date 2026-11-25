ترامب: الحملة العسكرية الأمريكية ضد إيران ممولة حتى نهاية يناير
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحملة العسكرية الأمريكية ضد إيران ممولة حتى نهاية جانفي.
وأضاف ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست": "لدينا تمويل تقريباً حتى نهاية جانفي للحملة العسكرية ضد إيران".
وأضاف أنه يعتقد أن الديمقراطيين المعارضين لـلعملية قد يعطلونها. كما أكد الرئيس الأمريكي أنه "لم يدعم أو يعارض أبداً" تغيير النظام في إيران.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فيفري 2026 تنفيذ ضربات على أهداف داخل إيران، فردّت إيران بـضربات مضادة. ورغم ما يبدو أنه هدنة في الصراع، ما يزال النزاع بلا حل، مع استمرار مخاطر تجدد القتال.
ويمثل شهر جانفي نهاية الفترة التي يتمتع فيها ترامب بـحرية التحرك العسكري دون عوائق تشريعية، وبداية مرحلة جديدة قد يواجه فيها تضييقاً مالياً وقانونياً من الكونغرس الديمقراطي لإجباره على إنهاء الصراع.
قاليباف: لا مفاوضات قبل تنفيذ الشروط السبعةيأتي ذلك، بينما أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف تمسك طهران بـشروطها السبعة بوصفها أساساً لأي مسار تفاوضي مع الولايات المتحدة، مشدداً على أنه لا مفاوضات قبل تنفيذها.
المصدر: نيويورك بوست
وأضاف ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست": "لدينا تمويل تقريباً حتى نهاية جانفي للحملة العسكرية ضد إيران".
وأضاف أنه يعتقد أن الديمقراطيين المعارضين لـلعملية قد يعطلونها. كما أكد الرئيس الأمريكي أنه "لم يدعم أو يعارض أبداً" تغيير النظام في إيران.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فيفري 2026 تنفيذ ضربات على أهداف داخل إيران، فردّت إيران بـضربات مضادة. ورغم ما يبدو أنه هدنة في الصراع، ما يزال النزاع بلا حل، مع استمرار مخاطر تجدد القتال.
ويمثل شهر جانفي نهاية الفترة التي يتمتع فيها ترامب بـحرية التحرك العسكري دون عوائق تشريعية، وبداية مرحلة جديدة قد يواجه فيها تضييقاً مالياً وقانونياً من الكونغرس الديمقراطي لإجباره على إنهاء الصراع.
قاليباف: لا مفاوضات قبل تنفيذ الشروط السبعةيأتي ذلك، بينما أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف تمسك طهران بـشروطها السبعة بوصفها أساساً لأي مسار تفاوضي مع الولايات المتحدة، مشدداً على أنه لا مفاوضات قبل تنفيذها.
المصدر: نيويورك بوست
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