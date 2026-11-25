841 هدفاً بقميص الأندية







اقوى تسديدات رونالدو رونالدو في شباك السد 🤩 https://t.co/bVNOzvDuY2 — علي العنزي (@Ali_alabdallh) November 24, 2026

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