من علامة الجزاء.. رونالدو يسجل هدفه الـ987 ويقترب من إنجاز تاريخي
سجّل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفه رقم 987 في مسيرته الاحترافية بـركلة جزاء خلال مواجهة النصر السعودي أمام السد القطري ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.
وافتتح قائد النصر التسجيل في الدقيقة 13، بعدما حصل بنفسه على ركلة الجزاء وتولى تنفيذها بنجاح، قبل أن يتمكن السد من إدراك التعادل 1 – 1 في الدقيقة 22، لينتهي اللقاء بـفوز النصر السعودي بنتيجة 2 – 1 مساء أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة لـلمسابقة القارية.
841 هدفاً بقميص الأنديةوبحسب الإحصائيات، رفع رونالدو رصيده إلى 987 هدفاً، منها 841 هدفاً بقميص الأندية، و146 هدفاً مع منتخب البرتغال.
ويملك اللاعب البالغ 41 عاماً 11 هدفاً خلال 14 مباراة خاضها مع النصر في مختلف المسابقات هذا الموسم، ليصبح على بعد 13 هدفاً فقط من الوصول إلى حاجز الألف هدف في مسيرته الكروية.
عقد حتى 2027ويرتبط رونالدو بـعقد مع النصر يمتد حتى صيف عام 2027، بعدما سبق له اللعب لـأندية سبورتينغ لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.
وافتتح قائد النصر التسجيل في الدقيقة 13، بعدما حصل بنفسه على ركلة الجزاء وتولى تنفيذها بنجاح، قبل أن يتمكن السد من إدراك التعادل 1 – 1 في الدقيقة 22، لينتهي اللقاء بـفوز النصر السعودي بنتيجة 2 – 1 مساء أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة لـلمسابقة القارية.
841 هدفاً بقميص الأنديةوبحسب الإحصائيات، رفع رونالدو رصيده إلى 987 هدفاً، منها 841 هدفاً بقميص الأندية، و146 هدفاً مع منتخب البرتغال.
ويملك اللاعب البالغ 41 عاماً 11 هدفاً خلال 14 مباراة خاضها مع النصر في مختلف المسابقات هذا الموسم، ليصبح على بعد 13 هدفاً فقط من الوصول إلى حاجز الألف هدف في مسيرته الكروية.
— علي العنزي (@Ali_alabdallh) November 24, 2026
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