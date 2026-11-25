محكمة أمريكية تدين "هواوي" بمساعدة إيران في المراقبة والتحايل على العقوبات
أدانت هيئة محلفين في نيويورك شركة "هواوي" الصينية وفروعها بـانتهاك العقوبات الأمريكية على إيران، حسب وزارة العدل الأمريكية.
وذكرت الوزارة أن "هواوي" ضلّلت البنوك بشأن أنشطتها في إيران للحصول على مليارات الدولارات، كما زوّدت النظام الإيراني بـكاميرات مراقبة ساعدت على تتبع الاحتجاجات، وساعدت إيران ومخابراتها على مراقبة مستخدمي الإنترنت وفرض الرقابة على المحتوى.
وأدانت المحكمة "هواوي" في 10 من أصل 12 تهمة جنائية، شملت الاحتيال المصرفي والاحتيال عبر الأسلاك وانتهاك العقوبات والتواطؤ لسرقة أسرار تجارية.
فيما برّأت هيئة المحلفين الشركة من تهمة التواطؤ لارتكاب جرائم منظمة. وقال محامي "هواوي" بريان هيبرليغ إن تبرئة الشركة من تهمة التآمر لارتكاب جرائم منظمة تؤكد التزامها بحسن النية، معرباً عن توقع الشركة لـاستئناف الحكم.
المصدر: CNN
وذكرت الوزارة أن "هواوي" ضلّلت البنوك بشأن أنشطتها في إيران للحصول على مليارات الدولارات، كما زوّدت النظام الإيراني بـكاميرات مراقبة ساعدت على تتبع الاحتجاجات، وساعدت إيران ومخابراتها على مراقبة مستخدمي الإنترنت وفرض الرقابة على المحتوى.
وأدانت المحكمة "هواوي" في 10 من أصل 12 تهمة جنائية، شملت الاحتيال المصرفي والاحتيال عبر الأسلاك وانتهاك العقوبات والتواطؤ لسرقة أسرار تجارية.
فيما برّأت هيئة المحلفين الشركة من تهمة التواطؤ لارتكاب جرائم منظمة. وقال محامي "هواوي" بريان هيبرليغ إن تبرئة الشركة من تهمة التآمر لارتكاب جرائم منظمة تؤكد التزامها بحسن النية، معرباً عن توقع الشركة لـاستئناف الحكم.
المصدر: CNN
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