ترامب يستغني عن متحدث البيت الأبيض: "سأتولى المهمة بنفسي"
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يتعجل في تعيين متحدث جديد باسم البيت الأبيض، وأنه قادر على أداء هذه المهمة بنفسه، ولا يرى حالياً حاجة ملحة لإشغال هذا المنصب.
وقال ترامب، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست"، إنه يفضّل أن يتولى بنفسه مسؤولية التصريحات، بدلاً من توجيه التعليمات إلى متحدث رسمي بشأن ما ينبغي قوله وكيفية صياغته.
وأشاد الرئيس الأمريكي بأداء المتحدثة السابقة كارولين ليفيت، معتبراً أنه من الصعب العثور على من يتفوق عليها في أداء مهامها. وأضاف أن هناك عدداً من المرشحين المناسبين لـلمنصب، لكنه لم يكشف عن أسمائهم، مؤكداً أن غياب المتحدث الرسمي لم يثر أي شكاوى حتى الآن.
5 أيام فقطوكانت كاثي زاكاريا آخر من تولى منصب المتحدث باسم البيت الأبيض، لكنها لم تستمر فيه سوى خمسة أيام، في أقصر مدة بتاريخ المنصب، قبل أن تعلن الإدارة الأمريكية في أكتوبر الماضي نقلها إلى موقع آخر. وكانت قد خلفت كارولين ليفيت التي غادرت المنصب لقضاء وقت أطول مع عائلتها.
المصدر: نيويورك بوست
وقال ترامب، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست"، إنه يفضّل أن يتولى بنفسه مسؤولية التصريحات، بدلاً من توجيه التعليمات إلى متحدث رسمي بشأن ما ينبغي قوله وكيفية صياغته.
وأشاد الرئيس الأمريكي بأداء المتحدثة السابقة كارولين ليفيت، معتبراً أنه من الصعب العثور على من يتفوق عليها في أداء مهامها. وأضاف أن هناك عدداً من المرشحين المناسبين لـلمنصب، لكنه لم يكشف عن أسمائهم، مؤكداً أن غياب المتحدث الرسمي لم يثر أي شكاوى حتى الآن.
5 أيام فقطوكانت كاثي زاكاريا آخر من تولى منصب المتحدث باسم البيت الأبيض، لكنها لم تستمر فيه سوى خمسة أيام، في أقصر مدة بتاريخ المنصب، قبل أن تعلن الإدارة الأمريكية في أكتوبر الماضي نقلها إلى موقع آخر. وكانت قد خلفت كارولين ليفيت التي غادرت المنصب لقضاء وقت أطول مع عائلتها.
المصدر: نيويورك بوست
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