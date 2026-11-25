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أكدأنهفي تعيين، وأنه، ولا يرى حالياًلإشغال هذاوقال، في مقابلة مع صحيفة، إنه يفضّل أن يتولى بنفسه، بدلاً من توجيهإلىبشأن ما ينبغي قوله وكيفية صياغته.وأشادبأداء، معتبراً أنهفي أداء. وأضاف أن هناك عدداً منلـ، لكنه لم يكشف عن، مؤكداً أنلم يثر أيحتى الآن.وكانتآخر من تولى، لكنها لم تستمر فيه سوى، فيبتاريخ، قبل أن تعلنفيالماضيإلى. وكانت قد خلفتالتي غادرتلقضاء