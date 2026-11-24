Official statement





https://t.co/TT665bbhbO https://t.co/N2N2o48RRg— CAF (@CAF_Online) November 24, 2026

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدمالتزامه الكامل بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة التحكيم الرياضية الدولية، والقاضي بإقرار فوز المنتخب السنغالي بلقب كأس الأمم الإفريقية 2025.وجاء موقف الاتحاد الإفريقي عقب إعلان محكمة «طاس»، اليوم الثلاثاء، قبول استئناف الاتحاد السنغالي لكرة القدم وإلغاء قرار لجنة الاستئناف التابعة لـ«الكاف»، الذي كان قد منح اللقب للمنتخب المغربي، مستضيف البطولة، على خلفية مغادرة لاعبي المنتخب السنغالي أرضية الملعب لبضع دقائق خلال المباراة النهائية.وأوضح «الكاف»، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن محكمة التحكيم الرياضية أصدرت قرارها النهائي في النزاع القائم بين الاتحاد السنغالي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشأن نهائي كأس الأمم الإفريقية «المغرب 2025».- إلغاء قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الصادر بتاريخ- تأييد قرار اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي الصادر بتاريخ- إقرار فوز المنتخب السنغالي بلقب كأس الأمم الإفريقية «المغرب 2025».واختتم الاتحاد الإفريقي بيانه بالتأكيد على احترامه الكامل لحكم محكمة التحكيم الرياضية، مشيرا إلى أنه سيتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذه.