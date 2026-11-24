«الكاف» يؤكد التزامه بتنفيذ قرار «طاس» بإعادة لقب كأس إفريقيا 2025 إلى السنغال
أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» التزامه الكامل بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة التحكيم الرياضية الدولية «طاس»، والقاضي بإقرار فوز المنتخب السنغالي بلقب كأس الأمم الإفريقية 2025.
وجاء موقف الاتحاد الإفريقي عقب إعلان محكمة «طاس»، اليوم الثلاثاء، قبول استئناف الاتحاد السنغالي لكرة القدم وإلغاء قرار لجنة الاستئناف التابعة لـ«الكاف»، الذي كان قد منح اللقب للمنتخب المغربي، مستضيف البطولة، على خلفية مغادرة لاعبي المنتخب السنغالي أرضية الملعب لبضع دقائق خلال المباراة النهائية.
وأوضح «الكاف»، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن محكمة التحكيم الرياضية أصدرت قرارها النهائي في النزاع القائم بين الاتحاد السنغالي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشأن نهائي كأس الأمم الإفريقية «المغرب 2025».
وبحسب البيان، قضت هيئة التحكيم بما يلي:
- إلغاء قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الصادر بتاريخ 17 مارس 2026.
- تأييد قرار اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي الصادر بتاريخ 11 فيفري 2026.
- إقرار فوز المنتخب السنغالي بلقب كأس الأمم الإفريقية «المغرب 2025».
واختتم الاتحاد الإفريقي بيانه بالتأكيد على احترامه الكامل لحكم محكمة التحكيم الرياضية، مشيرا إلى أنه سيتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذه.
وجاء موقف الاتحاد الإفريقي عقب إعلان محكمة «طاس»، اليوم الثلاثاء، قبول استئناف الاتحاد السنغالي لكرة القدم وإلغاء قرار لجنة الاستئناف التابعة لـ«الكاف»، الذي كان قد منح اللقب للمنتخب المغربي، مستضيف البطولة، على خلفية مغادرة لاعبي المنتخب السنغالي أرضية الملعب لبضع دقائق خلال المباراة النهائية.
وأوضح «الكاف»، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن محكمة التحكيم الرياضية أصدرت قرارها النهائي في النزاع القائم بين الاتحاد السنغالي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشأن نهائي كأس الأمم الإفريقية «المغرب 2025».
Official statement
https://t.co/TT665bbhbO https://t.co/N2N2o48RRg— CAF (@CAF_Online) November 24, 2026
وبحسب البيان، قضت هيئة التحكيم بما يلي:
- إلغاء قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الصادر بتاريخ 17 مارس 2026.
- تأييد قرار اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي الصادر بتاريخ 11 فيفري 2026.
- إقرار فوز المنتخب السنغالي بلقب كأس الأمم الإفريقية «المغرب 2025».
واختتم الاتحاد الإفريقي بيانه بالتأكيد على احترامه الكامل لحكم محكمة التحكيم الرياضية، مشيرا إلى أنه سيتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذه.
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