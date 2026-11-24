تركيا... مقتل 5 عسكريين بتحطم مروحية
لقي 5 عسكريين أتراك مصرعهم جراء تحطم مروحية تابعة لـلقوات الجوية التركية، اليوم الثلاثاء، أثناء رحلة تدريبية في ولاية إسكيشيهير وسط البلاد.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، تحطم مروحية من طراز "AS-532" كانت قد أقلعت من إسكيشيهير لأغراض تدريبية.
وأضافت الوزارة: "تم الوصول إلى حطام المروحية، وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ"، دون الكشف عن أسباب الحادث أو حصيلة الضحايا في بيانها الأولي.
وأفادت وكالة "إخلاص" التركية للأنباء بأن المروحية سقطت في منطقة يوروك أكجايير التابعة لـقضاء تيبه باشي بـولاية إسكيشيهير، حيث توجهت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث.
حادث ثانٍ في أقل من أسبوعينويأتي الحادث بعد أقل من أسبوعين على تحطم مروحية عسكرية تركية من طراز "S-70" في ولاية ملاطية شرقي البلاد، في 12 نوفمبر الجاري، ما أسفر عن مقتل 4 عسكريين.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، تحطم مروحية من طراز "AS-532" كانت قد أقلعت من إسكيشيهير لأغراض تدريبية.
وأضافت الوزارة: "تم الوصول إلى حطام المروحية، وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ"، دون الكشف عن أسباب الحادث أو حصيلة الضحايا في بيانها الأولي.
وأفادت وكالة "إخلاص" التركية للأنباء بأن المروحية سقطت في منطقة يوروك أكجايير التابعة لـقضاء تيبه باشي بـولاية إسكيشيهير، حيث توجهت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث.
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