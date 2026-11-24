حادث ثانٍ في أقل من أسبوعين



لقيمصرعهم جراءتابعة لـ، اليوم، أثناءفيوسط البلاد.وأعلنت، في بيان، تحطمكانت قد أقلعت منلأغراضوأضافت، دون الكشف عنأوفيوأفادتبأنسقطت فيالتابعة لـبـ، حيث توجهتإلىويأتيبعد أقل منعلى تحطممن طرازفيشرقي البلاد، فيالجاري، ما أسفر عن مقتل