Laa annoncé son intention d'engager toutes les voies de recours juridiques disponibles pour contester la décision rendue, mardi 24 novembre 2026, par le Tribunal arbitral du sport (TAS), à Lausanne, en Suisse, dans le litige relatif à la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 entre les sélections marocaine et sénégalaise.Dans un communiqué, la Fédération marocaine a exprimé son étonnement et sa protestation face au fait que sa demande n'ait pas été prise en considération. Celle-ci portait notamment sur les conséquences juridiques de pratiques qu'elle estime susceptibles de porter atteinte à l'intégrité et à la crédibilité de la procédure arbitrale.À ce sujet, la FRMF a évoqué ce qu'elle présente comme la confirmation d'un contact entre l'arbitre allemandet le président de la Fédération sénégalaise de football, intervenu 48 heures avant le prononcé de la décision. Selon l'instance marocaine, cet élément aurait dû être pris en compte dans l'examen de l'affaire.La Fédération a également estimé que la décision du TAS n'avait pas tenu compte de l'orientation récemment consacrée par l'International Football Association Board (IFAB), l'instance chargée des lois du jeu, et la Fédération internationale de football (FIFA), concernant le comportement des joueurs qui quittent le terrain sans l'autorisation de l'arbitre, ainsi que les responsabilités et les sanctions disciplinaires qui en découlent.Cette réaction intervient à la suite de la décision du TAS concernant le recours introduit par la Fédération sénégalaise de football contre la décision de la commission d'appel de la Confédération africaine de football (CAF), relative à la finale de la CAN 2025.En conclusion de son communiqué, la Fédération royale marocaine de football a réaffirmé sa détermination à engager toutes les procédures juridiques disponibles afin de contester la décision du tribunal arbitral.Source- Hespress