محكمة التحكيم الرياضي: إلغاء قرار منح منتخب المغرب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025.. ما خلفية القضية؟



الجزيرة_أخبار https://t.co/JNstOvX9K1— الجزيرة الآن (@aljazeera_now) November 24, 2026

علّلت محكمة التحكيم الرياضي الدولية «طاس» قرارها بإلغاء حكم لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بشأن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، بعدم إعلان حكم المباراة توقيفها نهائيا، واكتفائه باستئناف اللعب إثر مغادرة لاعبين سنغاليين أرضية الملعب احتجاجا على ركلة الجزاء المحتسبة لفائدة المنتخب المغربي.وأوضحت المحكمة، في قرارها الصادر اليوم الثلاثاء بالإجماع، أن الحكم لم يرتكب أي خطأ قانوني عندما قرر استئناف المواجهة عقب الأحداث التي شهدتها دقائقها الأخيرة، معتبرة أن مقتضيات لوائح «الكاف» المتعلقة بالهزيمة بالانسحاب كان يمكن تطبيقها لو أعلن الحكم التوقيف النهائي للمباراة، وهو ما لم يحدث.واستندت «طاس» في تعليلها إلى مجريات المباراة النهائية التي احتضنتها العاصمة المغربية الرباط يوم، وانتهت بفوز المنتخب السنغالي بهدف دون رد بعد الأشواط الإضافية، رغم مغادرة عدد من لاعبيه أرضية الملعب لنحواحتجاجا على ركلة الجزاء المحتسبة للمنتخب المغربي، قبل عودتهم لاستكمال المواجهة.وكانت لجنة الاستئناف التابعة لـ«الكاف» قد قررت، يوم، اعتبار المنتخب السنغالي منهزما بالانسحاب بنتيجة، استنادا إلى المادتين 82 و84 من لوائح كأس أمم إفريقيا، اللتين تمنعان مغادرة أرضية الملعب قبل نهاية المباراة دون إذن الحكم.غير أن محكمة التحكيم الرياضي اعتبرت أن تطبيق هذه المقتضيات يرتبط بإعلان الحكم التوقيف النهائي للمباراة، وهو ما لم يحصل في النهائي المذكور، باعتبار أنه اختار استئناف اللعب، الأمر الذي أدى إلى إلغاء قرار لجنة الاستئناف وإعادة اعتماد النتيجة المسجلة على أرضية الميدان.وبذلك، ركزت المحكمة في قرارها على الوضع القانوني للمباراة والسلطة التقديرية للحكم في استئناف اللعب، باعتبارهما عنصرين حاسمين في تحديد مدى إمكانية تطبيق مقتضيات الانسحاب المنصوص عليها في لوائح المسابقة.ويظل بإمكان الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الطعن في قرار «طاس» أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، التي تقتصر صلاحياتها في مثل هذه القضايا على النظر في الجوانب الإجرائية، دون إعادة النظر في جوهر النزاع الرياضي.المصدر- هسبريس