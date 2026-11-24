محكمة التحكيم الرياضي: إلغاء قرار منح منتخب المغرب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025.. ما خلفية القضية؟

الجزيرة_أخبار https://t.co/JNstOvX9K1— الجزيرة الآن (@aljazeera_now) November 24, 2026

رفض دفوع الجامعة المغربية



إلغاء قرار منح اللقب للمغرب



مسار النزاع أمام الهيئات الرياضية



حسمت محكمة التحكيم الرياضية الدوليةالنزاع المتعلق بنهائي كأس أمم إفريقيا 2025، بقبول الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم، وإلغاء قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف»، القاضي بسحب اللقب من منتخب السنغال ومنحه للمنتخب المغربي.وأعلنت المحكمة، في بيان نشرته اليوم الثلاثاء على موقعها الرسمي، أن القرار استند أساسا إلى اعتبار استئناف الحكم الكونغوليللمباراة خلال الدقيقة 109، بعد توقفها، من القرارات التي تندرج ضمن سلطته التقديرية، ولا يجوز إعادة النظر فيها إلا في إطار الضوابط المتعلقة بما يعرف بـوأوضحت المحكمة أن الحكم، عندما قرر استئناف اللعب، اعتبر أن شروط مواصلة المباراة أصبحت متوفرة، بعد عودة المنتخبين إلى أرضية الملعب وإبدائهما الاستعداد لاستكمال المواجهة.واعتبرت «كاس» أن آثار هذا القرار ظلت محصورة في أرضية الملعب، ما يجعله من القرارات المرتبطة بتطبيق قوانين اللعبة والخاضعة للسلطة التقديرية للحكم.وفي ردها على دفوع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي اعتبرت أن مغادرة لاعبي المنتخب السنغالي أرضية الملعب بشكل مؤقت تمثل خرقا للمادتينمن لوائح كأس أمم إفريقيا، ويستوجب اعتبار المنتخب منهزما بالانسحاب، أكدت المحكمة أن هاتين المادتين تهدفان إلى تحديد نتيجة المباراة عندما يؤدي سلوك أحد الفريقين إلى إعلان الحكم التوقف النهائي للمواجهة.وأضافت أن المادتين المذكورتين لا تنطبقان على القضية، باعتبار أن الحكم لم يعلن نهاية المباراة، وإنما قرر استئنافها، مؤكدة أنه لم يرتكب أي خطأ قانوني عند اتخاذ ذلك القرار.وبموجب الحكم الصادر، ألغت محكمة التحكيم الرياضية قرار لجنة الاستئناف التابعة لـ«الكاف»، الذي اعتبر المنتخب السنغالي منهزما بالانسحاب بنتيجة، وأعادت الاعتداد بنتيجة المباراة النهائية، التي انتهت بفوز السنغالبعد الوقت الإضافي، لتحتفظ بذلك بلقب البطولة.وكان لاعبو المنتخب السنغالي قد غادروا أرضية الملعب لمدة، احتجاجا على قرار الحكم احتساب ركلة جزاء للمنتخب المغربي في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، قبل أن يعود عدد منهم إلى غرف الملابس.وبعد استئناف المباراة، أهدر اللاعب المغربي إبراهيم دياز ركلة الجزاء، لتتواصل المواجهة إلى الوقت الإضافي، حيث تمكن المنتخب السنغالي من تسجيل هدف الفوز والتتويج باللقب.وكانت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قررت، بعد نحو شهرين من النهائي، اعتبار السنغال منهزمة بالانسحاب، وإلغاء نتيجة المباراة ومنح اللقب للمنتخب المغربي بنتيجة 3-0.وسارعت الجامعة السنغالية إلى الطعن في القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية يوم، غير أن النظر في القضية لم ينطلق إلا يوم، قبل أن تصدر المحكمة قرارها اليوم الثلاثاء، واضعة حدا للنزاع القانوني حول هوية بطل النسخة الماضية من كأس أمم إفريقيا.