لزال جمهور أبوظبي يسحر الفنان فضل شاكر



ويتركهم يغنون ويستمتع بتواجدهم في ثاني ليله له في عاصمة الفن والذوق الرفيع أبوظبـي 🇦🇪 https://t.co/MaGHSCGJpC— 𝐌𝐨𝐡𝐚𝐦𝐦𝐞𝐝 𝐑𝐚𝐬𝐡𝐢𝐝 (@M___R1212) November 23, 2026

حظي الفنان اللبنانيبتكريم خاص في أبوظبي، خلال حفله الغنائي الثاني على مسرح، مساء الاثنين، في أمسية شهدت حضورا جماهيريا كبيرا.وجاء التكريم خلال الحفل الذي نظمته شركة، حيث كشفت مقدمة فقرة التكريم أن الحفلتين اللتين أحياهما فضل شاكر على المسرح نفسه استقطبتا أكثر من، في مؤشر على حجم الإقبال الجماهيري الذي رافق عودته إلى إحياء الحفلات.وبدا التأثر واضحا على الفنان اللبناني أثناء تسلمه التكريم، معبرا عن امتنانه لمحبة الجمهور واستقباله الحافل، بالقول: «هاي محبتكم حبيبي، شكرا جزيلا»، قبل أن يجدد شكره للحاضرين، وسط تفاعل واسع.وكان فضل شاكر قد أحيا حفله الأول في أبوظبي يوم الجمعة، بمشاركة نجله الفنان، أمام أكثر من، بعد نفاد التذاكر قبل موعد الحفل، وهو ما دفع الشركة المنظمة إلى إضافة ليلة ثانية استجابة للإقبال الجماهيري.وشهدت الأمسيتان تفاعلا لافتا مع الأغنيات التي قدمها فضل شاكر، حيث ردد الجمهور أعماله الشهيرة وشاركه الغناء، في أجواء عكست اشتياق محبيه إلى رؤيته مجددا على المسرح.كما شكلت مشاركة نجله محمد شاكر محطة فنية وعائلية مميزة، إذ اجتمع الاثنان أمام الجمهور الإماراتي في أمسيتين حملتا الكثير من المشاعر والاحتفاء بمسيرتهما الفنية.