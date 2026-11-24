الولايات المتحدة: الإفراج عن وثائق مداهمة منزل إلهان عمر
أفرجت محكمة فيدرالية أمريكية عن 169 صفحة من وثائق مداهمة منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر، وسط جدل قانوني وسياسي.
وأظهرت الوثائق التي أفرجت عنها المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا أن مسؤولين حكوميين فيدراليين تقدموا بطلب للحصول على مذكرة تفتيش في 2 أكتوبر لتفتيش منزل عمر في واشنطن العاصمة، بحثاً عن سجلات ومعلومات وأدلة تتعلق بـانتهاكات وقعت بين عامي 1980 والوقت الحاضر.
مذكرتان قانونيتان من طرف واحدوقدّم المسؤولون الفيدراليون مذكرتين قانونيتين من طرف واحد دعماً لـمذكرة التفتيش قبل أن يوقّعها القاضي في 9 أكتوبر. ونفّذ عناصر من التحقيقات الأمنية الداخلية مذكرة التفتيش في 12 أكتوبر، وكانوا مخوّلين بـمصادرة وثائق وسجلات وصور وأقراص ذاكرة محمولة وأقراص تخزين خارجية وحواسيب وهواتف خلوية.
وقبل ثلاثة أيام من المداهمة، وافق قاضٍ على طلب لإبقاء مذكرة التفتيش سرية، قائلاً إنه "بسبب وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الكشف سيؤدي إلى هروب من الملاحقة القضائية، أو إتلاف الأدلة أو التلاعب بها، أو تخويف شهود محتملين".
"جرائم على مدى عقود"وقالت وثيقة قدمتها الحكومة الفيدرالية في 16 أكتوبر إن "الولايات المتحدة تعتقد أن إلهان ارتكبت جرائم على مدى عقود، بدأت قبل وقت طويل من وجودها في الكونغرس"، دون أن تحدد المذكرة الجرائم المزعومة.
وطلبت المدعية العامة الأمريكية جينين بيرو من قاضٍ يوم الاثنين عدم الإفراج عن أي من الملفات لأنها قد تكون مطلوبة في محاكمة مستقبلية.
"قضية غير معتادة"وقال محامي الدفاع الجنائي جو تامبورينو إن هذه القضية غير معتادة إلى حد كبير، موضحاً: "أولاً، إنها غير معتادة لأن لديك عضواً في الكونغرس يشغل منصبه حالياً… ثانياً، لديك حالة قد يكون فيها شخص ما في خطر فقدان جنسيته، ولم أر ذلك قط".
المصدر: cbsnews
وأظهرت الوثائق التي أفرجت عنها المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا أن مسؤولين حكوميين فيدراليين تقدموا بطلب للحصول على مذكرة تفتيش في 2 أكتوبر لتفتيش منزل عمر في واشنطن العاصمة، بحثاً عن سجلات ومعلومات وأدلة تتعلق بـانتهاكات وقعت بين عامي 1980 والوقت الحاضر.
مذكرتان قانونيتان من طرف واحدوقدّم المسؤولون الفيدراليون مذكرتين قانونيتين من طرف واحد دعماً لـمذكرة التفتيش قبل أن يوقّعها القاضي في 9 أكتوبر. ونفّذ عناصر من التحقيقات الأمنية الداخلية مذكرة التفتيش في 12 أكتوبر، وكانوا مخوّلين بـمصادرة وثائق وسجلات وصور وأقراص ذاكرة محمولة وأقراص تخزين خارجية وحواسيب وهواتف خلوية.
وقبل ثلاثة أيام من المداهمة، وافق قاضٍ على طلب لإبقاء مذكرة التفتيش سرية، قائلاً إنه "بسبب وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الكشف سيؤدي إلى هروب من الملاحقة القضائية، أو إتلاف الأدلة أو التلاعب بها، أو تخويف شهود محتملين".
"جرائم على مدى عقود"وقالت وثيقة قدمتها الحكومة الفيدرالية في 16 أكتوبر إن "الولايات المتحدة تعتقد أن إلهان ارتكبت جرائم على مدى عقود، بدأت قبل وقت طويل من وجودها في الكونغرس"، دون أن تحدد المذكرة الجرائم المزعومة.
وطلبت المدعية العامة الأمريكية جينين بيرو من قاضٍ يوم الاثنين عدم الإفراج عن أي من الملفات لأنها قد تكون مطلوبة في محاكمة مستقبلية.
"قضية غير معتادة"وقال محامي الدفاع الجنائي جو تامبورينو إن هذه القضية غير معتادة إلى حد كبير، موضحاً: "أولاً، إنها غير معتادة لأن لديك عضواً في الكونغرس يشغل منصبه حالياً… ثانياً، لديك حالة قد يكون فيها شخص ما في خطر فقدان جنسيته، ولم أر ذلك قط".
المصدر: cbsnews
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