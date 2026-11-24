مذكرتان قانونيتان من طرف واحد



"جرائم على مدى عقود"



"قضية غير معتادة"



أفرجتعنمن، وسطوأظهرتالتي أفرجت عنهاأنتقدموا بطلب للحصول علىفيلتفتيشفي، بحثاً عنتتعلق بـوقعت بين عاميوقدّمدعماً لـقبل أن يوقّعهافي. ونفّذ عناصر منفي، وكانوا مخوّلين بـوقبلمن، وافقعلى طلب لإبقاء، قائلاً إنهوقالتقدمتهافيإن، دون أن تحددالجرائم المزعومة.وطلبتمنيومعدم الإفراج عن أي منلأنها قد تكونوقالإن هذه، موضحاً: