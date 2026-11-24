Scenes from Nvidia headquarters as Jensen comes back. The Nvidia employees wanted him back more than anything.



Grateful to the President, everyone in the administration, everyone who signed the petition, everyone who supported Jensen publicly, everyone who called the board, everyone on the board who fought for him, everyone.



This is why America is the greatest country on earth.



Every part of Jensen’s story would have only been possible in America.



And remember that Gandalf the White was even better than Gandalf the Grey in every way.



“Let’s get to work.” 🇺🇸 — Gavin Baker (@GavinSBaker) November 23, 2026

Scenes from Nvidia headquarters as Jensen comes back. The Nvidia employees wanted him back more than anything.



Grateful to the President, everyone in the administration, everyone who signed the petition, everyone who supported Jensen publicly, everyone who called the board, everyone on the board who fought for him, everyone.



This is why America is the greatest country on earth.



Every part of Jensen’s story would have only been possible in America.



And remember that Gandalf the White was even better than Gandalf the Grey in every way.



“Let’s get to work.” 🇺🇸 — Gavin Baker (@GavinSBaker) November 23, 2026

عادإلى مقر شركة «إنفيديا» في مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، لمباشرة مهامه رئيسا تنفيذيا، بعد استقالته على خلفية علاقات أثارت جدلا واسعا.واستقبل موظفو الشركة هوانغ بتصفيق حار وهتافات باسمه، فيما سارعت إحدى الموظفات إلى معانقته، في مشهد عكس الترحيب بعودته إلى قيادة الشركة.وظهر هوانغ في مقطع فيديو متداول وهو يضع يده على قلبه، موجها الشكر إلى الموظفين، قائلا:، وسط هتافات الحاضرين: «نحبك يا جنسن!».ومازح هوانغ الموظفين بالقول إنه لا يملك حاسوبا في الوقت الحالي، وإنه سيحصل على جهاز جديد من قسم تكنولوجيا المعلومات، ما أثار ضحك الحاضرين.كما جدد اعتذاره عن الأخطاء التي ارتكبها، مؤكدا أنه «ارتكب أخطاء فادحة» وأنه سيعمل على تصحيح مساره.وجاءت عودة هوانغ عقب قرار مجلس إدارة «إنفيديا» إعادته إلى منصبه، وسط تقارير عن تدخل الرئيس الأمريكيلدعم هذه الخطوة. وفي المقابل، عادتإلى منصبها السابق مديرة مالية للشركة، بعد أن تولت مهام الرئيس التنفيذي بصورة مؤقتة خلال فترة غيابه.وأثارت عودة هوانغ تفاعلا في الأوساط الاقتصادية، ورافقها ارتفاع في أسهم «إنفيديا» وموجة صعود في بورصة وول ستريت. كما علق المليارديرعلى الخبر عبر منصة «إكس» بعبارة مقتضبة قال فيها: «تم تصحيح الخطأ».لكن عودة هوانغ لم تضع حدا لجميع التساؤلات المحيطة بالقضية، إذ أبدى سياسيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تحفظات، مطالبين بتوضيحات بشأن علاقته المزعومة بسيدة الأعمال أليس هوانغ، التي أثيرت حولها شبهات تتعلق بصلات مع الاستخبارات الصينية، إلى جانب تساؤلات قانونية مرتبطة بصادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين.ويبلغ جنسن هوانغ، وقد شارك في تأسيس شركة «إنفيديا» قبل أكثر من ثلاثة عقود، وقادها لتصبح إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال معالجات الذكاء الاصطناعي. كما ارتبط اسمه، خلال مسيرته، بتقارير إعلامية تناولت أسلوبه الإداري الصارم، بما في ذلك روايات عن توجيه تهديدات لفظية لبعض الموظفين.