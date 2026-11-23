وقالت رئاسة الأركان، في بيان، إن استهداف الميناء لا يمثل مجرد اعتداء أمني عابر، بل يشكل جريمة اقتصادية لما يترتب عليه من أضرار تطال المنشآت الحيوية والمصالح الاقتصادية للدولة الليبية.واعتبرت أن الحادثة تكشف هشاشة الواقع الذي فرضه الانقسام العسكري، محذرة من تداعيات استمراره على أمن البلاد وقدرتها على حماية منشآتها الاستراتيجية.وأكدت أن مساعيها لتوحيد المؤسسة العسكرية لن تتوقف، بهدف بناء قوات مسلحة وطنية موحدة ومحترفة، قادرة على حماية الأراضي والمياه والأجواء الليبية، وصون سيادة البلاد وأمنها واستقرارها.وجاء البيان عقب هجومين شهدهما ميناء بنغازي ومحيطه يوم الأحد 22 نوفمبر، استهدف أحدهما السفينة الحربية الروسية "ميركوري" الراسية بالقاعدة البحرية، فيما طال الهجوم الثاني سفينة تجارية قبالة الساحل. وأشارت مصادر طبية إلى إصابة 10 أشخاص، بينهم روس وليبيون، بجروح طفيفة جراء الهجوم الأول.وفي تطور لاحق، أعلن فلاديمير زيلينسكي، الاثنين، مسؤولية بلاده عن العملية، زاعما إغراق "ميركوري" واستهداف سفينة الشحن الروسية "أنغارا" باستخدام زوارق مسيرة.وفي موسكو، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن وزارة الدفاع الروسية هي الجهة المختصة بتقديم المعلومات بشأن الهجوم. كما اتهم السفير الروسي لدى ليبيا حيدر أغانين كييف بتنفيذ الاعتداءات، محذرا من أنها لن تمر دون رد.من جانبها، طالبت الحكومة الليبية بتحقيق دولي في الهجمات، فيما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى تحقيق فوري ومستقل وشفاف، محذرة من تحول البلاد إلى ساحة للصراعات الخارجية.وفي سياق متصل، بحث المجلس الرئاسي الليبي، الاثنين، مع رئيس الأركان العامة صلاح الدين النمروش الانتقال إلى خطوات تنفيذية واضحة لتوحيد المؤسسة العسكرية تحت إشراف القائد الأعلى وبما يضمن وحدة القرار والتسلسل القيادي.