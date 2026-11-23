هوانغ يستعيد قيادة «إنفيديا».. وترامب يؤكد عدم وجود تهديد للأمن القومي الأمريكي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحكومة الأمريكية لا ترى أي خطر على الأمن القومي في عودة جينسن هوانغ إلى قيادة شركة «إنفيديا»، وذلك عقب قرار مجلس إدارة الشركة إعادته إلى مناصبه، بعد استقالته في 12 نوفمبر الجاري.
وكتب ترامب، في منشور على منصته «تروث سوشيال»، أن مجلس إدارة «إنفيديا» اتخذ «القرار الصائب والمناسب» بإعادة هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي، مضيفا أن الولايات المتحدة تحتاج إلى قيادته لضمان نجاح الشركة وازدهار الاقتصاد الأمريكي.
وشدد ترامب على أن الحكومة الأمريكية لا تملك أي سبب للاعتقاد بأن عودة هوانغ تشكل خطرا على الأمن القومي، مشيرا إلى أن المدعي العام الأمريكي أكد عدم امتلاك الحكومة أدلة على ارتكابه أعمالا غير قانونية. ووصف هوانغ بأنه «وطني عظيم وكنز وطني»، مؤكدا أنه تشرف بمعرفته.
وفي المقابل، دعا الرئيس الأمريكي شركة «إنفيديا» إلى مواصلة تحقيقها الداخلي الشامل بشأن مدى امتثالها لضوابط التصدير الأمريكية، لضمان الوفاء بالتزاماتها القانونية وحماية الأمن القومي.
عودة بالإجماع إلى قيادة الشركةوكانت «إنفيديا» قد أعلنت، يوم الاثنين 23 نوفمبر، أن مجلس إدارتها صوّت بالإجماع على إعادة هوانغ فورا إلى مناصبه رئيسا للشركة ومديرا تنفيذيا وعضوا في مجلس إدارتها.
وأوضحت الشركة، في بيان، أن القرار جاء عقب سلسلة من الاجتماعات والمناقشات مع هوانغ، اقتنع خلالها أعضاء المجلس بصراحته وقدرته على قيادة المؤسسة، مشيرة إلى أن المجلس تلقى معلومات من مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الأمريكية قبل اتخاذ قراره.
وقال رئيس مجلس الإدارة هارفي جونز إن عودة هوانغ تصب في مصلحة المساهمين والموظفين والشركاء والعملاء.
سهم «إنفيديا» يقفز بنحو 30 بالمائةوعلى صعيد الأسواق المالية، قفز سهم «إنفيديا» بنسبة بلغت 31 بالمائة خلال تعاملات ما قبل افتتاح البورصة الأمريكية.
وبحلول الساعة 17:11 بتوقيت موسكو، ارتفع السهم بنسبة 29.33 بالمائة ليبلغ 162.35 دولارا، مقارنة بسعر الإغلاق السابق يوم الجمعة، والبالغ 125.53 دولارا.
استقالة هوانغ والتحقيقات المحيطة بالقضيةوكان هوانغ قد استقال من مناصبه يوم 12 نوفمبر، على خلفية تقارير إعلامية تناولت علاقات شخصية خارج إطار الزواج، وتضمنت مزاعم بشأن صلة سيدة الأعمال إليس هوانغ بجهات استخباراتية صينية، فيما تولت نائبة الرئيس التنفيذي والمديرة المالية كوليت كريس مهام الإدارة التنفيذية بصورة مؤقتة.
وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز» اتهامات بشأن نقل إليس هوانغ معلومات سرية إلى جهات حكومية صينية، كما نقلت الصحيفة، في تقرير نشر يوم 22 نوفمبر، أنها ظلت على اتصال بمسؤول في جهاز الاستخبارات الصيني لأكثر من عام.
في المقابل، رفضت وزارة الخارجية الصينية هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها حملة تشهير، فيما أكد مسؤولون أمريكيون أن التحقيقات لم تحسم ما إذا كانت إليس هوانغ تعمل لصالح الاستخبارات الصينية.
ورغم إعادة هوانغ إلى منصبه، أكدت «إنفيديا» استمرار تحقيقها المستقل في القضية، كما أعلنت اعتزامها البحث عن مسؤول جديد للامتثال، وتشكيل لجنة للإشراف على الأمن القومي وضوابط التصدير.
وفي تطور آخر، كان المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا قد أصدر يوم 19 نوفمبر طلبا رسميا لفتح تحقيق مع الشركة بشأن احتمال وصول رقائق متقدمة أو معلومات سرية إلى الصين، وما إذا كانت «إنفيديا» قد قدمت معلومات مضللة للمستثمرين بشأن هذه المخاطر.
وكتب ترامب، في منشور على منصته «تروث سوشيال»، أن مجلس إدارة «إنفيديا» اتخذ «القرار الصائب والمناسب» بإعادة هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي، مضيفا أن الولايات المتحدة تحتاج إلى قيادته لضمان نجاح الشركة وازدهار الاقتصاد الأمريكي.
وشدد ترامب على أن الحكومة الأمريكية لا تملك أي سبب للاعتقاد بأن عودة هوانغ تشكل خطرا على الأمن القومي، مشيرا إلى أن المدعي العام الأمريكي أكد عدم امتلاك الحكومة أدلة على ارتكابه أعمالا غير قانونية. ووصف هوانغ بأنه «وطني عظيم وكنز وطني»، مؤكدا أنه تشرف بمعرفته.
وفي المقابل، دعا الرئيس الأمريكي شركة «إنفيديا» إلى مواصلة تحقيقها الداخلي الشامل بشأن مدى امتثالها لضوابط التصدير الأمريكية، لضمان الوفاء بالتزاماتها القانونية وحماية الأمن القومي.
عودة بالإجماع إلى قيادة الشركةوكانت «إنفيديا» قد أعلنت، يوم الاثنين 23 نوفمبر، أن مجلس إدارتها صوّت بالإجماع على إعادة هوانغ فورا إلى مناصبه رئيسا للشركة ومديرا تنفيذيا وعضوا في مجلس إدارتها.
وأوضحت الشركة، في بيان، أن القرار جاء عقب سلسلة من الاجتماعات والمناقشات مع هوانغ، اقتنع خلالها أعضاء المجلس بصراحته وقدرته على قيادة المؤسسة، مشيرة إلى أن المجلس تلقى معلومات من مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الأمريكية قبل اتخاذ قراره.
وقال رئيس مجلس الإدارة هارفي جونز إن عودة هوانغ تصب في مصلحة المساهمين والموظفين والشركاء والعملاء.
سهم «إنفيديا» يقفز بنحو 30 بالمائةوعلى صعيد الأسواق المالية، قفز سهم «إنفيديا» بنسبة بلغت 31 بالمائة خلال تعاملات ما قبل افتتاح البورصة الأمريكية.
وبحلول الساعة 17:11 بتوقيت موسكو، ارتفع السهم بنسبة 29.33 بالمائة ليبلغ 162.35 دولارا، مقارنة بسعر الإغلاق السابق يوم الجمعة، والبالغ 125.53 دولارا.
استقالة هوانغ والتحقيقات المحيطة بالقضيةوكان هوانغ قد استقال من مناصبه يوم 12 نوفمبر، على خلفية تقارير إعلامية تناولت علاقات شخصية خارج إطار الزواج، وتضمنت مزاعم بشأن صلة سيدة الأعمال إليس هوانغ بجهات استخباراتية صينية، فيما تولت نائبة الرئيس التنفيذي والمديرة المالية كوليت كريس مهام الإدارة التنفيذية بصورة مؤقتة.
وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز» اتهامات بشأن نقل إليس هوانغ معلومات سرية إلى جهات حكومية صينية، كما نقلت الصحيفة، في تقرير نشر يوم 22 نوفمبر، أنها ظلت على اتصال بمسؤول في جهاز الاستخبارات الصيني لأكثر من عام.
في المقابل، رفضت وزارة الخارجية الصينية هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها حملة تشهير، فيما أكد مسؤولون أمريكيون أن التحقيقات لم تحسم ما إذا كانت إليس هوانغ تعمل لصالح الاستخبارات الصينية.
ورغم إعادة هوانغ إلى منصبه، أكدت «إنفيديا» استمرار تحقيقها المستقل في القضية، كما أعلنت اعتزامها البحث عن مسؤول جديد للامتثال، وتشكيل لجنة للإشراف على الأمن القومي وضوابط التصدير.
وفي تطور آخر، كان المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا قد أصدر يوم 19 نوفمبر طلبا رسميا لفتح تحقيق مع الشركة بشأن احتمال وصول رقائق متقدمة أو معلومات سرية إلى الصين، وما إذا كانت «إنفيديا» قد قدمت معلومات مضللة للمستثمرين بشأن هذه المخاطر.
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