عودة بالإجماع إلى قيادة الشركة



سهم «إنفيديا» يقفز بنحو 30 بالمائة



استقالة هوانغ والتحقيقات المحيطة بالقضية



أكد الرئيس الأمريكيأن الحكومة الأمريكية لا ترى أي خطر على الأمن القومي في عودةإلى قيادة شركة «إنفيديا»، وذلك عقب قرار مجلس إدارة الشركة إعادته إلى مناصبه، بعد استقالته في 12 نوفمبر الجاري.وكتب ترامب، في منشور على منصته «تروث سوشيال»، أن مجلس إدارة «إنفيديا» اتخذ «القرار الصائب والمناسب» بإعادة هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي، مضيفا أن الولايات المتحدة تحتاج إلى قيادته لضمان نجاح الشركة وازدهار الاقتصاد الأمريكي.وشدد ترامب على أن الحكومة الأمريكية لا تملك أي سبب للاعتقاد بأن عودة هوانغ تشكل خطرا على الأمن القومي، مشيرا إلى أن المدعي العام الأمريكي أكد عدم امتلاك الحكومة أدلة على ارتكابه أعمالا غير قانونية. ووصف هوانغ بأنه «وطني عظيم وكنز وطني»، مؤكدا أنه تشرف بمعرفته.وفي المقابل، دعا الرئيس الأمريكي شركة «إنفيديا» إلى مواصلة تحقيقها الداخلي الشامل بشأن مدى امتثالها لضوابط التصدير الأمريكية، لضمان الوفاء بالتزاماتها القانونية وحماية الأمن القومي.وكانت «إنفيديا» قد أعلنت، يوم الاثنين، أن مجلس إدارتها صوّت بالإجماع على إعادة هوانغ فورا إلى مناصبه رئيسا للشركة ومديرا تنفيذيا وعضوا في مجلس إدارتها.وأوضحت الشركة، في بيان، أن القرار جاء عقب سلسلة من الاجتماعات والمناقشات مع هوانغ، اقتنع خلالها أعضاء المجلس بصراحته وقدرته على قيادة المؤسسة، مشيرة إلى أن المجلس تلقى معلومات من مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الأمريكية قبل اتخاذ قراره.وقال رئيس مجلس الإدارةإن عودة هوانغ تصب في مصلحة المساهمين والموظفين والشركاء والعملاء.وعلى صعيد الأسواق المالية، قفز سهم «إنفيديا» بنسبة بلغتخلال تعاملات ما قبل افتتاح البورصة الأمريكية.وبحلول الساعة، ارتفع السهم بنسبةليبلغ، مقارنة بسعر الإغلاق السابق يوم الجمعة، والبالغوكان هوانغ قد استقال من مناصبه يوم، على خلفية تقارير إعلامية تناولت علاقات شخصية خارج إطار الزواج، وتضمنت مزاعم بشأن صلة سيدة الأعمالبجهات استخباراتية صينية، فيما تولت نائبة الرئيس التنفيذي والمديرة الماليةمهام الإدارة التنفيذية بصورة مؤقتة.وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز» اتهامات بشأن نقل إليس هوانغ معلومات سرية إلى جهات حكومية صينية، كما نقلت الصحيفة، في تقرير نشر يوم 22 نوفمبر، أنها ظلت على اتصال بمسؤول في جهاز الاستخبارات الصيني لأكثر من عام.في المقابل، رفضت وزارة الخارجية الصينية هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها حملة تشهير، فيما أكد مسؤولون أمريكيون أن التحقيقات لم تحسم ما إذا كانت إليس هوانغ تعمل لصالح الاستخبارات الصينية.ورغم إعادة هوانغ إلى منصبه، أكدت «إنفيديا» استمرار تحقيقها المستقل في القضية، كما أعلنت اعتزامها البحث عن مسؤول جديد للامتثال، وتشكيل لجنة للإشراف على الأمن القومي وضوابط التصدير.وفي تطور آخر، كان المدعي العام لولاية كاليفورنياقد أصدر يوم 19 نوفمبر طلبا رسميا لفتح تحقيق مع الشركة بشأن احتمال وصول رقائق متقدمة أو معلومات سرية إلى الصين، وما إذا كانت «إنفيديا» قد قدمت معلومات مضللة للمستثمرين بشأن هذه المخاطر.