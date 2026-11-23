ضغوط ودعوات لإعادته إلى قيادة الشركة



التحقيقات مستمرة رغم عودته



قرّر مجلس إدارة شركة، يوم الاثنين، إعادة المؤسس المشارك للشركةإلى منصبه رئيسا تنفيذيا، وذلك بأثر فوري، في تراجع عن قراره السابق بعدم إعادته إلى قيادة الشركة، إثر استقالته في 12 نوفمبر الجاري.وأعلنت الشركة أن قرار إعادة هوانغ حظي بموافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة، بعد مشاورات معه والاستماع إلى آراء مسؤولين كبار في الحكومة الأمريكية. وأوضح المجلس أنه أصبح مقتنعا بوضوح هوانغ بشأن المسائل المطروحة وبقدراته القيادية، كما خلص إلى أن عودته لا تمثل خطرا على الأمن القومي الأمريكي.وجاء القرار بعد فترة من الاضطراب داخل الشركة، إذ كان هوانغ قد استقال من منصبه في 12 نوفمبر، معلنا تحمّله مسؤولية تصرفات شخصية لا تتماشى مع مدونة السلوك والمعايير والقيم المعتمدة في الشركة. وتولى إثر ذلك المدير الماليمنصب الرئيس التنفيذي المؤقت، فيما عيّن المجلسرئيسا له.وكان جونز قد أعلن، في 17 نوفمبر، أن مجلس الإدارة لا يعتزم إعادة هوانغ إلى منصبه، رغم إعلان الأخير استعداده للعودة، مؤكدا أنه سيكون سعيدا بالاستجابة لدعوات الموظفين والمستثمرين وشركاء الشركة إذا رأى المجلس أن عودته تخدم مصالح المؤسسة ومساهميها.وتأتي عودة هوانغ بعد تصاعد الدعوات المطالبة بإعادته إلى منصبه، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة في قطاع التكنولوجيا، من بينهم إيلون ماسك، فضلا عن دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذه الخطوة. كما جمعت عريضة إلكترونية تطالب بعودته أكثر من 180 ألف توقيع، وفق تقارير إعلامية.وكانت استقالة هوانغ قد جاءت على خلفية تقارير إعلامية تناولت علاقات شخصية خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مزعومة مع سيدة أعمال تشتبه السلطات الأمريكية في ارتباطها بجهة استخباراتية صينية. وتظل هذه المسائل موضوع متابعة وتحقيق، فيما تنفي بكين اتهامات التجسس.وأكدت التقارير أن إعادة هوانغ إلى منصبه لا تعني إيقاف التحقيق المستقل الذي أطلقه مجلس الإدارة بشأن التقارير المتعلقة بمحاولة استهدافه من قبل جهة استخباراتية أجنبية، إذ سيواصل المجلس متابعة الملف بالتعاون مع مستشارين قانونيين مستقلين.ومن المنتظر أن تستأنفمهامها المعتادة بصفتها المديرة المالية للشركة، فيما سيواصل هارفي جونز رئاسة مجلس الإدارة.وتعيد هذه الخطوة جينسن هوانغ إلى قيادة الشركة التي شارك في تأسيسها، والتي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أبرز الفاعلين العالميين في صناعة المعالجات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.