النظام الدولي ومخاطر تراجع قواعده



التعاون بين الدول المزدهرة لدعم السلام



أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ، أن الدول المزدهرة باتت تتمتع بمكانة فريدة تؤهلها للمساهمة في تحقيق السلم الدولي، ليس من خلال مبادرات فردية، بل عبر نهج جماعي ومنظم وتراكمي.جاء ذلك في كلمة ألقاها أمامبعنوان «الازدهار في عالم منقسم: الدول الصغيرة وإعادة رسم خريطة التأثير العالمي»، تناول فيها دور الدول الصغيرة والمزدهرة في دعم السلام والاستقرار الدوليين، في ظل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية التي يشهدها العالم.وأوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن النظام الدولي الذي تأسس عقب الحرب العالمية الثانية قام على مبدأ أن السلام لا يُصان بالقوة وحدها، بل من خلال قواعد ومؤسسات دولية وأسواق مفتوحة. وأضاف أن انضمام أكثر منإلى المجتمع الدولي منذ عام 1945 أتاح لشعوب لم يكن لها صوت حضوراً على الساحة العالمية، كما منح دولاً أصغر، من بينها قطر، فرصاً لتحقيق الازدهار، وحماها من مخاطر الضم والهيمنة الإقليمية وتنافس القوى الكبرى، ومكّنها من تطوير نماذجها الاقتصادية والانفتاح التجاري على العالم.وأشار إلى أن عدداً من الدول التي لا تصنف ضمن القوى الإقليمية أو العظمى نجحت في تحقيق الازدهار من خلال الاستثمار في شعوبها وبنيتها التحتية ونماذجها الاقتصادية، وأصبحت جزءاً أساسياً من الاقتصاد العالمي، فضلاً عن توظيف قدراتها الجماعية لخدمة السلام والاستقرار.وفي هذا السياق، اعتبر أن التصنيفات التقليدية بين الدول المتقدمة والنامية، التي تشكلت وفق رؤى مراكز القوة الاقتصادية، لا تعكس بالضرورة ما حققته بعض الدول من تقدم، ولا حجم إسهاماتها في المجتمع الدولي. واقترح اعتماد تسمية «الدول المزدهرة» لوصف الدول المرنة والمستقرة والموثوقة، التي حولت صغر حجمها إلى ميزة، وأصبحت طرفاً فاعلاً في دعم السلام والازدهار العالميين.وقال إن العالم يقف اليوم عند مفترق طرق تتقاطع فيه الصراعات والاكتشافات التكنولوجية وإعادة ترتيب الاصطفافات الجيوسياسية، معتبراً أن المرحلة الراهنة تمثل لحظة تاريخية لا تتكرر إلا مرة كل جيل، وأن التحدي المطروح يتمثل في قدرة الجيل الحالي على الارتقاء إلى مستوى متطلباتها.وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن النظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية لم يكن منصفاً على الدوام، كما لم تطبق قواعده باستمرار وباتساق، مشدداً على ضرورة عدم إضفاء صورة مثالية على نظام كان للقوة فيه دور مؤثر. لكنه اعتبر، رغم ما يشوبه من نقائص، أنه يظل أفضل من البدائل الأخرى، مستشهداً بالعبارة التي تصف الديمقراطية بأنها أسوأ أشكال الحكم، لكنها أفضل من جميع البدائل الأخرى.وتطرق إلى مسيرة قطر، واصفاً إياها بأنها مسيرة شعب حقق الازدهار ومدّ يده إلى العالم لمشاركة ثماره، لكنه يجد نفسه اليوم مستهدفاً بحملات تروّج لروايات مغلوطة وهجمات عسكرية من أطراف لا تؤمن بأن السلام هو الوضع الطبيعي للبشرية.وأضاف أن هذه الأطراف تتبنى تصوراً لعالم تحكمه القوة والصراع، وفق ما وصفه بمبدأ هوبز، وتسعى إلى تحويل هذا التصور إلى واقع، معتبرة أن النظام الدولي القائم على القواعد، الذي ظل يحمي العالم منذ الحرب العالمية الثانية، نظام غير طبيعي ينبغي تغييره.وشدد على أن التحديات التي تواجه دول الخليج تتجاوز حدود تجربتها، إذ تكشف عن تهديد أعمق يطال النظام الدولي ذاته، وقدرته على صون السلام والتمسك بمبادئه وحماية الفرص التي أتاحت لدول مثل قطر تحقيق الازدهار.ولفت إلى أن قطر ليست وحدها التي تواجه هذه التحديات، موضحاً أن دولاً مزدهرة أخرى استفادت من بيئة دولية منفتحة لبناء مؤسسات قوية، وتطوير اقتصادات مترابطة مع الاقتصاد العالمي، وإرساء قدرات تعزز مساهماتها خارج حدودها.وأوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن الدول المزدهرة لا تستطيع مواجهة هذه التحديات بمفردها، كما لا يمكنها أن تحل محل القوى العظمى، لكنها تستطيع، من خلال تجميع خبراتها وقدراتها الاقتصادية وشبكاتها الدبلوماسية، الإسهام في بناء منظومة متكاملة من مقومات السلام والاستقرار وضمان استمراريتها.وأكد أن تحقيق الاستقرار في عالم تتزايد فيه النزاعات يتطلب رؤية شاملة للسلام، تقوم على التدابير الوقائية والاستجابة للأزمات وإنهاء النزاعات، مع المحافظة على مقومات استدامة السلام. وحذر من أن تجاهل هذه الجوانب يؤدي إلى تآكل السلام تدريجياً وتحول الصراع إلى وضع سائد.كما أشار إلى وجود تساؤلات مشروعة بشأن دور المؤسسات الدولية ومكانتها في نظام عالمي سريع التغير، في وقت تتدخل فيه التجمعات الإقليمية وغير الإقليمية بشكل متزايد لملء الفراغ الناجم عن عجز المؤسسات القائمة عن الاستجابة بفاعلية للأزمات الدولية.وأكد أن السلام والاستقرار الدوليين لا يمثلان ترفاً بالنسبة إلى الدول المزدهرة، بل يشكلان أساس مسيرتها الوطنية، مشيراً إلى أن الوسطاء القطريين يعملون حالياً للحيلولة دون موجة جديدة من التصعيد في المنطقة.واختتم رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالتأكيد على أنه لا يمكن إسناد مسؤولية الحفاظ على الاستقرار إلى الآخرين، كما لا ينبغي الاستسلام للتقاعس عن العمل، مشيراً إلى أن التاريخ لا يخلّد من اكتفوا بالمراقبة السلبية، بل من بادروا إلى صنع الأحداث والمساهمة في تشكيل مساره.