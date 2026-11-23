أعلنتأن قرارها النهائي بشأن الاستئناف الذي تقدم بهضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، سيصدر غداخلال فترة ما بعد الظهر، دون تحديد ساعة دقيقة للإعلان عنه.وتتعلق القضية باستئناف الاتحاد السنغالي اعتراضا على قرار لجنة الاستئناف التابعة لـ«كاف»، القاضي باعتبار المنتخب السنغالي خاسرا للمباراة النهائية بالانسحاب، ومنح المنتخب المغربي الفوز بنتيجة، وبالتالي تتويجه بلقب كأس أمم إفريقيا 2025.وتعود خلفيات القضية إلى أحداث المباراة النهائية، حين غادر عدد من لاعبي المنتخب السنغالي أرضية الملعب احتجاجا على بعض القرارات التحكيمية، قبل استكمال اللقاء الذي انتهى بفوز السنغال بنتيجةبعد التمديد.وقررت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لاحقا إلغاء نتيجة المباراة واعتبار المنتخب السنغالي منهزما، وهو ما دفع الاتحاد السنغالي إلى اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية، مطالبا بإلغاء القرار وإعادة الاعتبار لنتيجة المباراة النهائية.