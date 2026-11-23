المحكمة الرياضية الدولية تعلن موعد إصدار حكمها في استئناف السنغال بشأن لقب كأس أمم إفريقيا 2025
أعلنت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» أن قرارها النهائي بشأن الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، سيصدر غدا الثلاثاء 24 نوفمبر خلال فترة ما بعد الظهر، دون تحديد ساعة دقيقة للإعلان عنه.
وتتعلق القضية باستئناف الاتحاد السنغالي اعتراضا على قرار لجنة الاستئناف التابعة لـ«كاف»، القاضي باعتبار المنتخب السنغالي خاسرا للمباراة النهائية بالانسحاب، ومنح المنتخب المغربي الفوز بنتيجة 3-0، وبالتالي تتويجه بلقب كأس أمم إفريقيا 2025.
وتعود خلفيات القضية إلى أحداث المباراة النهائية، حين غادر عدد من لاعبي المنتخب السنغالي أرضية الملعب احتجاجا على بعض القرارات التحكيمية، قبل استكمال اللقاء الذي انتهى بفوز السنغال بنتيجة 1-0 بعد التمديد.
وقررت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لاحقا إلغاء نتيجة المباراة واعتبار المنتخب السنغالي منهزما، وهو ما دفع الاتحاد السنغالي إلى اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية، مطالبا بإلغاء القرار وإعادة الاعتبار لنتيجة المباراة النهائية.
وتتعلق القضية باستئناف الاتحاد السنغالي اعتراضا على قرار لجنة الاستئناف التابعة لـ«كاف»، القاضي باعتبار المنتخب السنغالي خاسرا للمباراة النهائية بالانسحاب، ومنح المنتخب المغربي الفوز بنتيجة 3-0، وبالتالي تتويجه بلقب كأس أمم إفريقيا 2025.
وتعود خلفيات القضية إلى أحداث المباراة النهائية، حين غادر عدد من لاعبي المنتخب السنغالي أرضية الملعب احتجاجا على بعض القرارات التحكيمية، قبل استكمال اللقاء الذي انتهى بفوز السنغال بنتيجة 1-0 بعد التمديد.
وقررت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لاحقا إلغاء نتيجة المباراة واعتبار المنتخب السنغالي منهزما، وهو ما دفع الاتحاد السنغالي إلى اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية، مطالبا بإلغاء القرار وإعادة الاعتبار لنتيجة المباراة النهائية.
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