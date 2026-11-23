تمكنت مصالح الجمارك والشرطة القضائية الجزائرية، خلال عمليتين منفصلتين شملتا ثلاث مدن، من حجز كميات كبيرة من المخدرات والأقراص المهلوسة، وإيقاف، إلى جانب حجز وسيلتي نقل.ففي عمليتين ميدانيتين منفصلتين، تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالمسيلة والفرقة المتنقلة للجمارك بسطيف، بالتنسيق مع مصالح الجيش الوطني، من حجزمن نوع، إلى جانب حجز وسيلتي نقل وإيقاف شخصين، تمت إحالتهما على الجهات القضائية المختصة.وفي عملية منفصلة، أوقفت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة مسكيانة، بولاية أم البواقي، شخصا وضبطتمن دواء بريغابالين وكمية من المخدرات الصلبة من نوعبمدينة الضلعة.وجاءت هذه العملية إثر ورود معلومات تفيد بقيام المعني ببيع المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة وترويجها وتخزينها داخل مسكنه. وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع النيابة المحلية بمسكيانة، تم إيقافه وحجز المواد المذكورة.