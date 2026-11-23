الجزائر.. حجز أكثر من 26 ألف قرص مهلوس وكميات من الكوكايين في 3 ولايات
تمكنت مصالح الجمارك والشرطة القضائية الجزائرية، خلال عمليتين منفصلتين شملتا ثلاث مدن، من حجز كميات كبيرة من المخدرات والأقراص المهلوسة، وإيقاف 3 أشخاص، إلى جانب حجز وسيلتي نقل.
ففي عمليتين ميدانيتين منفصلتين، تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالمسيلة والفرقة المتنقلة للجمارك بسطيف، بالتنسيق مع مصالح الجيش الوطني، من حجز 25 ألفا و625 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين بتركيز 300 ملغ، إلى جانب حجز وسيلتي نقل وإيقاف شخصين، تمت إحالتهما على الجهات القضائية المختصة.
وفي عملية منفصلة، أوقفت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة مسكيانة، بولاية أم البواقي، شخصا وضبطت 1200 كبسولة من دواء بريغابالين وكمية من المخدرات الصلبة من نوع الكوكايين بمدينة الضلعة.
وجاءت هذه العملية إثر ورود معلومات تفيد بقيام المعني ببيع المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة وترويجها وتخزينها داخل مسكنه. وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع النيابة المحلية بمسكيانة، تم إيقافه وحجز المواد المذكورة.
المصدر: النهار الجزائرية
ففي عمليتين ميدانيتين منفصلتين، تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالمسيلة والفرقة المتنقلة للجمارك بسطيف، بالتنسيق مع مصالح الجيش الوطني، من حجز 25 ألفا و625 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين بتركيز 300 ملغ، إلى جانب حجز وسيلتي نقل وإيقاف شخصين، تمت إحالتهما على الجهات القضائية المختصة.
وفي عملية منفصلة، أوقفت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة مسكيانة، بولاية أم البواقي، شخصا وضبطت 1200 كبسولة من دواء بريغابالين وكمية من المخدرات الصلبة من نوع الكوكايين بمدينة الضلعة.
وجاءت هذه العملية إثر ورود معلومات تفيد بقيام المعني ببيع المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة وترويجها وتخزينها داخل مسكنه. وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع النيابة المحلية بمسكيانة، تم إيقافه وحجز المواد المذكورة.
المصدر: النهار الجزائرية
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