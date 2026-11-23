"إنفيديا" تخرج من نادي الكبار الثلاثة.. وشركة عربية بين أكبر 10 شركات في العالم
انخفضت القيمة السوقية لشركة "إنفيديا" الأمريكية بنسبة 14% يوم الجمعة الماضي، لتخرج بذلك من قائمة أكبر ثلاث شركات في العالم وتحتل المركز الرابع.
وكانت "إنفيديا" قد أعلنت في 12 نوفمبر الجاري أن مؤسسها جنسن هوانغ قدم استقالته من منصبي الرئيس والمدير التنفيذي للشركة، وذلك على خلفية فضيحة تتعلق بعلاقاته الوثيقة برائدة الأعمال أليس هوانغ، التي وصفتها وسائل إعلام بأنها مصدر معلومات للجهات الحكومية الصينية.
وبحلول إغلاق تداولات الجمعة الماضي، تراجع سهم "إنفيديا" بنسبة 14% إلى 125.53 دولارا للسهم، فيما بلغت القيمة السوقية للشركة 3.03 تريليونات دولار. وبذلك هبطت إلى المركز الرابع في قائمة أكبر الشركات العالمية، بعد أن كانت تحتل المركز الثالث في اليوم السابق، بقيمة سوقية بلغت 3.525 تريليونات دولار.
وقبل الإعلان عن استقالة هوانغ، كانت القيمة السوقية للشركة تبلغ 4.195 تريليونات دولار، وفق بيانات 11 نوفمبر الجاري، وكانت تحتل آنذاك المركز الثاني.
وفي أكتوبر الماضي، تراجعت أسهم "إنفيديا" بنسبة تزيد قليلا على 10%، كما انخفض سعر السهم بنحو 40% منذ بداية نوفمبر الجاري.
يُذكر أن سهم الشركة سجل مستوى قياسيا تاريخيا في مطلع أكتوبر 2026، فيما احتلت "إنفيديا" المركز الأول في قائمة أغلى الشركات في العالم لأول مرة في جوان من العام قبل الماضي. كما أصبحت الشركة العام الماضي أول شركة في التاريخ تتجاوز قيمتها السوقية حاجز 4 تريليونات دولار، ثم 5 تريليونات دولار.
وفيما يلي قائمة أكبر عشر شركات في العالم من حيث القيمة السوقية، وفق بيانات موقع CompaniesMarketCap بتاريخ 23 نوفمبر 2026.
وكانت "إنفيديا" قد أعلنت في 12 نوفمبر الجاري أن مؤسسها جنسن هوانغ قدم استقالته من منصبي الرئيس والمدير التنفيذي للشركة، وذلك على خلفية فضيحة تتعلق بعلاقاته الوثيقة برائدة الأعمال أليس هوانغ، التي وصفتها وسائل إعلام بأنها مصدر معلومات للجهات الحكومية الصينية.
وبحلول إغلاق تداولات الجمعة الماضي، تراجع سهم "إنفيديا" بنسبة 14% إلى 125.53 دولارا للسهم، فيما بلغت القيمة السوقية للشركة 3.03 تريليونات دولار. وبذلك هبطت إلى المركز الرابع في قائمة أكبر الشركات العالمية، بعد أن كانت تحتل المركز الثالث في اليوم السابق، بقيمة سوقية بلغت 3.525 تريليونات دولار.
وقبل الإعلان عن استقالة هوانغ، كانت القيمة السوقية للشركة تبلغ 4.195 تريليونات دولار، وفق بيانات 11 نوفمبر الجاري، وكانت تحتل آنذاك المركز الثاني.
وفي أكتوبر الماضي، تراجعت أسهم "إنفيديا" بنسبة تزيد قليلا على 10%، كما انخفض سعر السهم بنحو 40% منذ بداية نوفمبر الجاري.
يُذكر أن سهم الشركة سجل مستوى قياسيا تاريخيا في مطلع أكتوبر 2026، فيما احتلت "إنفيديا" المركز الأول في قائمة أغلى الشركات في العالم لأول مرة في جوان من العام قبل الماضي. كما أصبحت الشركة العام الماضي أول شركة في التاريخ تتجاوز قيمتها السوقية حاجز 4 تريليونات دولار، ثم 5 تريليونات دولار.
وفيما يلي قائمة أكبر عشر شركات في العالم من حيث القيمة السوقية، وفق بيانات موقع CompaniesMarketCap بتاريخ 23 نوفمبر 2026.
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