انخفضت القيمة السوقية لشركةالأمريكية بنسبةيوم الجمعة الماضي، لتخرج بذلك من قائمة أكبر ثلاث شركات في العالم وتحتل المركز الرابع.وكانت "إنفيديا" قد أعلنت فيأن مؤسسهاقدم استقالته من منصبي الرئيس والمدير التنفيذي للشركة، وذلك على خلفية فضيحة تتعلق بعلاقاته الوثيقة برائدة الأعمال، التي وصفتها وسائل إعلام بأنها مصدر معلومات للجهات الحكومية الصينية.وبحلول إغلاق تداولات الجمعة الماضي، تراجع سهم "إنفيديا" بنسبةإلىللسهم، فيما بلغت القيمة السوقية للشركة. وبذلك هبطت إلى المركز الرابع في قائمة أكبر الشركات العالمية، بعد أن كانت تحتل المركز الثالث في اليوم السابق، بقيمة سوقية بلغتوقبل الإعلان عن استقالة هوانغ، كانت القيمة السوقية للشركة تبلغ، وفق بيانات 11 نوفمبر الجاري، وكانت تحتل آنذاك المركز الثاني.وفي أكتوبر الماضي، تراجعت أسهم "إنفيديا" بنسبة تزيد قليلا على، كما انخفض سعر السهم بنحومنذ بداية نوفمبر الجاري.يُذكر أن سهم الشركة سجل مستوى قياسيا تاريخيا في مطلع أكتوبر 2026، فيما احتلت "إنفيديا" المركز الأول في قائمة أغلى الشركات في العالم لأول مرة في جوان من العام قبل الماضي. كما أصبحت الشركة العام الماضي أول شركة في التاريخ تتجاوز قيمتها السوقية حاجز، ثموفيما يلي قائمة أكبر عشر شركات في العالم من حيث القيمة السوقية، وفق بيانات موقعبتاريخ