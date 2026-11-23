An exemplary Ukrainian operation in response to Russia’s war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation’s steps yesterday and today – the targets we set were achieved.





It all took place off the coast of Libya. Our warriors deployed seven Ukrainian-made naval drones. Despite all the enemy’s efforts to counter the attack, the Russian corvette Merkury was sunk. It’s one of their newest ships, commissioned in 2023, during the full-scale war. A Ka-27 combat helicopter was also destroyed along with the corvette. Our second target was the Russian dry cargo vessel MV ANGARA, which the enemy used to transport weapons. Result: target hit.



We continue our operations in designated waters. We are responding to Russia’s aggression. We are developing Ukrainian weapons. Glory to Ukraine!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2026

أعلن الرئيس الأوكرانيأن القوات الأوكرانية تمكنت من إغراق السفينة الحربية الروسية «ميركوري» قبالة سواحل، إضافة إلى إصابة سفينة شحن روسية قال إنها تُستخدم لنقل الأسلحة.ووصف زيلينسكي، في بيان نشره على منصة «إكس»، الهجوم بأنه «عملية أوكرانية نموذجية» ردا على الحرب الروسية، مؤكدا تلقيه تقارير مفصلة بشأن تنفيذ العملية وتحقيق الأهداف المحددة.وأوضح الرئيس الأوكراني أن القوات المشاركة في العملية استخدمت، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن إغراق الكورفيت الروسية «ميركوري»، رغم محاولات التصدي له.وأشار زيلينسكي إلى أن السفينة المستهدفة تُعد من أحدث القطع البحرية الروسية، وقد دخلت الخدمة سنة، مضيفا أن الضربة أدت أيضا إلى تدمير مروحية قتالية من طراز «كا-27» كانت على متنها.كما أعلن استهداف سفينة الشحن الجاف الروسية «إم في أنغارا» (MV Angara)، التي قال إن القوات الروسية تستخدمها لنقل الأسلحة، مؤكدا إصابة الهدف.وأكد زيلينسكي استمرار العمليات العسكرية البحرية وتطوير القدرات العسكرية الأوكرانية، قائلا إن بلاده تواصل الرد على ما وصفه بالعدوان الروسي.المصدر: الجزيرة