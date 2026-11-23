مصافحة ترامب الشهيرة



Canadian PM Mark Carney Brings A Trump Impersonator To Roast IS President Trump At Ottawa Dinner



The impersonator joked about the US-Canada trade deal, called himself "crazy", said he was looking for an ambassador "less likable than me"



Delivered the hilarious line "He puts the ass in ambassador" and even joked about getting a deal done "before the nukes."



He also mocked the search for a press secretary, rejecting people who were "too smart". — The News Drill™ (@thenewsdrill) November 22, 2026

Carney brought a fake Trump on stage in Ottawa



Canadian politics reaching new levels of obscene https://t.co/e0TId2EnJc — RTVisual (@RT_Visual_on_X) November 22, 2026

تقاسمخشبة المسرح معأدّوا أدواراً ساخرة لـوشخصية، وذلك خلالالذي يجمعفي كندا.وافتتح، خلالالذي تنظمهبعبارة مازحة:، ليرافقه صعودإلىمتقمصاً، ثم تبعهفيوخلال، حاكىالتي اشتهر بها، قبل أنمعكما لم يفوتفرصةمنالتي أدخلهاعلى، إذ حرصمنذعلى تزيينه بـيُذكر أن هذا، الذي تنظمه، يُعدّمنفي، حيث يتبادلفي