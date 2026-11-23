"كارني يضغط زر الطوارئ الكوميدي".. ليلة سخرية من ترامب في أوتاوا
تقاسم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خشبة المسرح مع ممثلين كوميديين أدّوا أدواراً ساخرة لـشخصيته وشخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك خلال حفل العشاء السنوي الذي يجمع الصحفيين بالسياسيين في كندا.
وافتتح كارني، خلال حفل العشاء السنوي الذي تنظمه رابطة الصحافة البرلمانية، الفقرة الساخرة بعبارة مازحة: "سأضغط زر الطوارئ الكوميدي"، ليرافقه صعود الممثل مارك مكينلي إلى المسرح متقمصاً هيئة رئيس الوزراء، ثم تبعه مارك كريتش في دور مقلد ترامب.
مصافحة ترامب الشهيرةوخلال العرض، حاكى كريتش مصافحة ترامب القوية التي اشتهر بها، قبل أن يتبادل التحية بقبضة اليد مع
كما لم يفوت كارني فرصة السخرية من الإضافات الباذخة التي أدخلها ترامب على المكتب البيضاوي، إذ حرص الرئيس الأمريكي منذ عودته إلى البيت الأبيض على تزيينه بـزخارف ذهبية ولوحات فنية.
يُذكر أن هذا العشاء السنوي، الذي تنظمه رابطة الصحافة البرلمانية، يُعدّ النسخة الكندية من حفل "عشاء مراسلي البيت الأبيض" في واشنطن، حيث يتبادل السياسيون والصحفيون النكات والانتقادات اللاذعة في أجواء غير رسمية.
وافتتح كارني، خلال حفل العشاء السنوي الذي تنظمه رابطة الصحافة البرلمانية، الفقرة الساخرة بعبارة مازحة: "سأضغط زر الطوارئ الكوميدي"، ليرافقه صعود الممثل مارك مكينلي إلى المسرح متقمصاً هيئة رئيس الوزراء، ثم تبعه مارك كريتش في دور مقلد ترامب.
مصافحة ترامب الشهيرةوخلال العرض، حاكى كريتش مصافحة ترامب القوية التي اشتهر بها، قبل أن يتبادل التحية بقبضة اليد مع
Canadian PM Mark Carney Brings A Trump Impersonator To Roast IS President Trump At Ottawa Dinner— The News Drill™ (@thenewsdrill) November 22, 2026
The impersonator joked about the US-Canada trade deal, called himself "crazy", said he was looking for an ambassador "less likable than me"
Delivered the hilarious line "He puts the ass in ambassador" and even joked about getting a deal done "before the nukes."
He also mocked the search for a press secretary, rejecting people who were "too smart".
كما لم يفوت كارني فرصة السخرية من الإضافات الباذخة التي أدخلها ترامب على المكتب البيضاوي، إذ حرص الرئيس الأمريكي منذ عودته إلى البيت الأبيض على تزيينه بـزخارف ذهبية ولوحات فنية.
يُذكر أن هذا العشاء السنوي، الذي تنظمه رابطة الصحافة البرلمانية، يُعدّ النسخة الكندية من حفل "عشاء مراسلي البيت الأبيض" في واشنطن، حيث يتبادل السياسيون والصحفيون النكات والانتقادات اللاذعة في أجواء غير رسمية.
Carney brought a fake Trump on stage in Ottawa— RTVisual (@RT_Visual_on_X) November 22, 2026
Canadian politics reaching new levels of obscene https://t.co/e0TId2EnJc
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