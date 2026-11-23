"علينا حماية عباقرتنا"



رفض قاطع من رئيس مجلس الإدارة



"أخطاء جسيمة"



حملة "قف مع جنسن"



لجنة للأمن القومي وضوابط التصدير



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