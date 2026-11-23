ترامب يضغط لإعادة جنسن هوانغ إلى قيادة "إنفيديا"
حثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس إدارة "إنفيديا" على إعادة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي، متحدياً قرار الشركة بـرفض عودته.
وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" إن عودة هوانغ ستكون مفيدة للشركة والولايات المتحدة معاً، داعياً المجلس إلى التراجع عن قراره بـالانفصال عنه.
وجاء هذا النداء رغم أن المجلس كان قد أوضح أنه لا ينوي إعادة هوانغ (63 عاماً)، الذي استقال في 12 نوفمبر الجاري بعد إقراره بـعلاقات خارج إطار الزواج.
"علينا حماية عباقرتنا"وأعلن ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "علينا حماية عباقرتنا. جنسن واحد منهم"، مضيفاً أن الشركة "لو كانت ذكية ستأخذ ذلك الرجل العبقري، وتقبل اعتذاراً، وتدعه يعود إلى العمل".
وأشار إلى أن هوانغ يجب أن يقدم اعتذاراً علنياً قبل العودة إلى الشركة التي شارك في تأسيسها عام 1993.
رفض قاطع من رئيس مجلس الإدارةمن جهته، وجّه رئيس مجلس إدارة "إنفيديا" هارفي جونز رفضاً قاطعاً لـجهود إعادة الرئيس السابق. وقال جونز لـلمستثمرين خلال مكالمة أرباح الشركة ربع السنوية: "قبل مجلس إدارة إنفيديا استقالته بالإجماع ولا ينوي إعادة تعيين جنسن رئيساً تنفيذياً".
وعيّنت الشركة مديرة الشؤون المالية منذ فترة طويلة كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة، وأطلقت بحثاً عن خليفة دائم.
"أخطاء جسيمة"وأعرب هوانغ في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء الماضي عن استعداده للعودة، مقراً بأنه ارتكب "أخطاء جسيمة" في حياته الشخصية، وقال إنه "سيكون مشرفاً بتلبية هذه الدعوات إذا رأى المجلس أن إعادته تخدم مصالح الشركة الفضلى".
حملة "قف مع جنسن"وحظيت حملة "قف مع جنسن" بـدعم واسع من الموظفين والمستثمرين والمديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا، بينهم إيلون ماسك، كما حثّت شركتا "ألتيميتر كابيتال مانجمنت" و"أتريدييس مانجمنت" أعضاء المجلس على إبقاء خياراتهم مفتوحة.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الأحد إن الإدارة لا تزال تريد إجابات بشأن مبيعات "إنفيديا" لـرقائق الحاسوب المتقدمة إلى الصين.
لجنة للأمن القومي وضوابط التصديروأنشأ مجلس الإدارة لجنة جديدة مخصصة لـلإشراف على الأمن القومي وضوابط التصدير، في وقت تفحص فيه السلطات الفيدرالية تعاملات الشركة المتعلقة بـرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وما إذا كانت قد حوّلت بشكل غير سليم إلى شركات صينية عبر أعمال تعمل في جنوب شرق آسيا.
ولم تثبت المزاعم أن هوانغ شارك عن علم في تجسس أو عمليات نقل غير قانونية للرقائق.
المصدر: "ديلي ميل"
وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" إن عودة هوانغ ستكون مفيدة للشركة والولايات المتحدة معاً، داعياً المجلس إلى التراجع عن قراره بـالانفصال عنه.
وجاء هذا النداء رغم أن المجلس كان قد أوضح أنه لا ينوي إعادة هوانغ (63 عاماً)، الذي استقال في 12 نوفمبر الجاري بعد إقراره بـعلاقات خارج إطار الزواج.
"علينا حماية عباقرتنا"وأعلن ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "علينا حماية عباقرتنا. جنسن واحد منهم"، مضيفاً أن الشركة "لو كانت ذكية ستأخذ ذلك الرجل العبقري، وتقبل اعتذاراً، وتدعه يعود إلى العمل".
وأشار إلى أن هوانغ يجب أن يقدم اعتذاراً علنياً قبل العودة إلى الشركة التي شارك في تأسيسها عام 1993.
رفض قاطع من رئيس مجلس الإدارةمن جهته، وجّه رئيس مجلس إدارة "إنفيديا" هارفي جونز رفضاً قاطعاً لـجهود إعادة الرئيس السابق. وقال جونز لـلمستثمرين خلال مكالمة أرباح الشركة ربع السنوية: "قبل مجلس إدارة إنفيديا استقالته بالإجماع ولا ينوي إعادة تعيين جنسن رئيساً تنفيذياً".
وعيّنت الشركة مديرة الشؤون المالية منذ فترة طويلة كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة، وأطلقت بحثاً عن خليفة دائم.
"أخطاء جسيمة"وأعرب هوانغ في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء الماضي عن استعداده للعودة، مقراً بأنه ارتكب "أخطاء جسيمة" في حياته الشخصية، وقال إنه "سيكون مشرفاً بتلبية هذه الدعوات إذا رأى المجلس أن إعادته تخدم مصالح الشركة الفضلى".
حملة "قف مع جنسن"وحظيت حملة "قف مع جنسن" بـدعم واسع من الموظفين والمستثمرين والمديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا، بينهم إيلون ماسك، كما حثّت شركتا "ألتيميتر كابيتال مانجمنت" و"أتريدييس مانجمنت" أعضاء المجلس على إبقاء خياراتهم مفتوحة.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الأحد إن الإدارة لا تزال تريد إجابات بشأن مبيعات "إنفيديا" لـرقائق الحاسوب المتقدمة إلى الصين.
لجنة للأمن القومي وضوابط التصديروأنشأ مجلس الإدارة لجنة جديدة مخصصة لـلإشراف على الأمن القومي وضوابط التصدير، في وقت تفحص فيه السلطات الفيدرالية تعاملات الشركة المتعلقة بـرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وما إذا كانت قد حوّلت بشكل غير سليم إلى شركات صينية عبر أعمال تعمل في جنوب شرق آسيا.
ولم تثبت المزاعم أن هوانغ شارك عن علم في تجسس أو عمليات نقل غير قانونية للرقائق.
المصدر: "ديلي ميل"
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