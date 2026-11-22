أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية استلام المصابين الذين كانوا على متن السفينة التجارية التي تعرضت للاستهداف بزوارق بحرية مسيّرة قبالة سواحل مدينة بنغازي، مساء اليوم.وقالت الوزارة، في بيان، إن المصابين نقلوا إلى المؤسسات الصحية بالتنسيق مع فرق الإنقاذ التابعة للقوات البحرية، حيث خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة وتلقوا الرعاية الصحية وفقا للإجراءات الطبية المتبعة.وأكدت الوزارة جاهزية المؤسسات الصحية التابعة لها للتعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الخدمات الطبية والإنسانية في مختلف الظروف.وأوضحت الوزارة أن هذه الإصابات تأتي على خلفية استهداف السفينة التجارية بزوارق انقضاضية مسيّرة قبالة سواحل بنغازي، في حادثة تزامنت مع الهجوم الذي استهدف سفينة روسية داخل ميناء بنغازي، وأدى إلى اندلاع حريق على متنها.وكانت مصادر طبية قد أفادت في وقت سابق إصابة 10 أشخاص، بينهم مواطنون روس وليبيون، بجروح طفيفة جراء الهجوم على السفينة، قبل أن تؤكد وزارة الصحة لاحقا استقبال المصابين وتلقيهم العلاج، مشيرة إلى استقرار حالتهم الصحية.