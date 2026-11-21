"مستسلماً للمرض"



مكانة خاصة لـ"رغدة"



"هيثم كان يقرأ القرآن لوالده"



كشف، مدير أعمالوصديقه المقرب، تفاصيل من رحلة مرضه بـوأيامه الأخيرة، متحدثاً عنوعلاقته بـوقال، خلال لقاء تلفزيوني بـ، إنلم يكن يعلم بإصابته بـعند تشخيصه في، لكنه أظهرعندما عرفوأوضح أنلـتغيّرت في، إذ بدالشعوره بـ، كماخلال تلك، لكنه حرص علىعنولم يكن يريد أن يعرف أحد بـإلى هذاوفي حديثه عنالذين ساندواخلال، أشادبـ، مؤكداً أنها كانت من أكثروقوفاً بجواره حتى، وأنه كانويمنحهاواستعادعبارة كانيرددها وتعكس إدراكه لـمع، قائلاً:وأضاف أنكانلـخلال، وأنكان يتمنى أن يرىفي