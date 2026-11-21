فقد بصره وأخفى الأمر.. تفاصيل جديدة عن الأيام الأخيرة للفنان المصري أحمد زكي
كشف محمد وطني، مدير أعمال الفنان المصري الراحل أحمد زكي وصديقه المقرب، تفاصيل من رحلة مرضه بـالسرطان وأيامه الأخيرة، متحدثاً عن حالته النفسية وعلاقته بـنجله هيثم والفنانة رغدة.
وقال وطني، خلال لقاء تلفزيوني بـقناة "النهار"، إن أحمد زكي لم يكن يعلم بإصابته بـالسرطان عند تشخيصه في المرة الأولى، لكنه أظهر تماسكاً عندما عرف حقيقة مرضه.
"مستسلماً للمرض"وأوضح أن الحالة النفسية لـأحمد زكي تغيّرت في أيامه الأخيرة، إذ بدا مستسلماً للمرض لشعوره بـقرب رحيله، كما فقد بصره خلال تلك الفترة، لكنه حرص على إخفاء الأمر عن المحيطين به ولم يكن يريد أن يعرف أحد بـتدهور حالته إلى هذا الحد.
مكانة خاصة لـ"رغدة"وفي حديثه عن الأشخاص الذين ساندوا الفنان الراحل خلال محنة مرضه، أشاد وطني بـالفنانة رغدة، مؤكداً أنها كانت من أكثر المقربين إليه وقوفاً بجواره حتى أيامه الأخيرة، وأنه كان يقدرها ويمنحها مكانة خاصة.
واستعاد وطني عبارة كان أحمد زكي يرددها وتعكس إدراكه لـصعوبة التعامل مع طباعه، قائلاً: "مين يستحمل أحمد زكي".
"هيثم كان يقرأ القرآن لوالده"وأضاف أن هيثم أحمد زكي كان يقرأ القرآن لـوالده خلال فترة مرضه، وأن الفنان الراحل كان يتمنى أن يرى نجله في مكانة أفضل منه.
وقال وطني، خلال لقاء تلفزيوني بـقناة "النهار"، إن أحمد زكي لم يكن يعلم بإصابته بـالسرطان عند تشخيصه في المرة الأولى، لكنه أظهر تماسكاً عندما عرف حقيقة مرضه.
"مستسلماً للمرض"وأوضح أن الحالة النفسية لـأحمد زكي تغيّرت في أيامه الأخيرة، إذ بدا مستسلماً للمرض لشعوره بـقرب رحيله، كما فقد بصره خلال تلك الفترة، لكنه حرص على إخفاء الأمر عن المحيطين به ولم يكن يريد أن يعرف أحد بـتدهور حالته إلى هذا الحد.
مكانة خاصة لـ"رغدة"وفي حديثه عن الأشخاص الذين ساندوا الفنان الراحل خلال محنة مرضه، أشاد وطني بـالفنانة رغدة، مؤكداً أنها كانت من أكثر المقربين إليه وقوفاً بجواره حتى أيامه الأخيرة، وأنه كان يقدرها ويمنحها مكانة خاصة.
واستعاد وطني عبارة كان أحمد زكي يرددها وتعكس إدراكه لـصعوبة التعامل مع طباعه، قائلاً: "مين يستحمل أحمد زكي".
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340240