الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف رادارين لـ"باتريوت" الأمريكية في البحرين
أعلن الحرس الثوري الإيراني أن القوة الجوفضائية التابعة له استهدفت رادارين تابعين لـمنظومة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" في قاعدتي "الرفاع" و"عوالي" بـالبحرين.
وأوضح الحرس الثوري، في بيان صادر عن العلاقات العامة، أن الاستهداف جاء ضمن عملية هجومية مشتركة بـلصواريخ والطائرات المسيّرة.
وأوضح البيان أن مقاتلي القوة الجوفضائية نفّذوا العملية، التي أُطلق عليها الاسم الرمزي "يا أم البنين"، رداً على استمرار العدوان وانتهاك المجال الجوي لـلجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيراً إلى أن الاستهداف طال مواقع الجيش الأمريكي في القاعدتين المذكورتين.
وأضاف أن العملية أسفرت عن إصابة رادارين تابعين لـمنظومات "باتريوت" المتمركزة في قاعدتي الرفاع وعوالي.
وأشار البيان إلى أن عمليات المرافقة والتغطية الجوية التي ينفذها الجيش الأمريكي في المنطقة منذ فجر اليوم لم تحقق أهدافها، بل ألحقت خسائر كبيرة بـالمعدات والسفن.
انتهاك المجال الجويوأشار إلى أن العملية جاءت عقب انتهاك المجال الجوي الإيراني من قبل طائرتين مسيّرتين استطلاعيتين قتاليتين من طراز "MQ-1" و"MQ-9" تابعتين لـلجيش الأمريكي.
وختم الحرس الثوري بيانه بـتحذير شديد اللهجة، مؤكداً أن المجال الجوي الإيراني خط أحمر لـلقوات المسلحة، وأن أي انتهاك له من قبل أي دولة أو قوة لن يمر دون رد قاس وحاسم.
حريق في منشأة صناعيةوكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت، مساء السبت، استهداف منشأة صناعية مدنية جراء هجوم إيراني، ما أسفر عن اندلاع حريق في الموقع.
وأوضح الحرس الثوري، في بيان صادر عن العلاقات العامة، أن الاستهداف جاء ضمن عملية هجومية مشتركة بـلصواريخ والطائرات المسيّرة.
وأوضح البيان أن مقاتلي القوة الجوفضائية نفّذوا العملية، التي أُطلق عليها الاسم الرمزي "يا أم البنين"، رداً على استمرار العدوان وانتهاك المجال الجوي لـلجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيراً إلى أن الاستهداف طال مواقع الجيش الأمريكي في القاعدتين المذكورتين.
وأضاف أن العملية أسفرت عن إصابة رادارين تابعين لـمنظومات "باتريوت" المتمركزة في قاعدتي الرفاع وعوالي.
وأشار البيان إلى أن عمليات المرافقة والتغطية الجوية التي ينفذها الجيش الأمريكي في المنطقة منذ فجر اليوم لم تحقق أهدافها، بل ألحقت خسائر كبيرة بـالمعدات والسفن.
انتهاك المجال الجويوأشار إلى أن العملية جاءت عقب انتهاك المجال الجوي الإيراني من قبل طائرتين مسيّرتين استطلاعيتين قتاليتين من طراز "MQ-1" و"MQ-9" تابعتين لـلجيش الأمريكي.
وختم الحرس الثوري بيانه بـتحذير شديد اللهجة، مؤكداً أن المجال الجوي الإيراني خط أحمر لـلقوات المسلحة، وأن أي انتهاك له من قبل أي دولة أو قوة لن يمر دون رد قاس وحاسم.
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