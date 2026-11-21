انتهاك المجال الجوي



حريق في منشأة صناعية



أعلنأنالتابعة له استهدفتتابعين لـفيبـوأوضح، فيصادر عن، أنجاء ضمنبـوأوضحأننفّذوا، التي أُطلق عليها، رداً علىلـ، مشيراً إلى أنطالفيالمذكورتين.وأضاف أنأسفرت عنتابعين لـالمتمركزة فيوأشارإلى أنالتي ينفذهافيمنذلم تحقق، بل ألحقتبـوأشار إلى أنجاءت عقبمن قبلمن طرازتابعتين لـوختمبـ، مؤكداً أنلـ، وأن أيله من قبل أيلن يمر دونوكانتقد أعلنت، مساءجراء، ما أسفر عنفي