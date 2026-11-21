3 زلازل عنيفة تضرب إندونيسيا وبيرو والصين أشدها بقوة 7.2 درجة
وكالات - شهد العالم نشاطاً زلزالياً لافتاً خلال ساعات، حيث ضربت 3 هزات عنيفة إندونيسيا وبيرو والصين، بلغت أشدها 7.2 درجة، دون تسجيل خسائر بشرية أو تحذيرات من تسونامي.
إندونيسيا: 7.2 درجةوفي التفاصيل، سجلت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية هزة أرضية قوية بلغت 7.2 درجة، حيث وقع الزلزال على عمق 125 كيلومتراً، وكان مركزه على بعد 43 كيلومتراً شمال غرب مقاطعة جنوب غرب مالوكو.
وأكدت الوكالة أن الزلزال لا يشكل أي خطر لحدوث موجات مد عاتية، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.
بيرو: 6.7 درجةوفي أمريكا الجنوبية، أفاد معهد الجيوفيزياء في بيرو بوقوع زلزال بلغت قوته 6.7 درجة، حيث تم رصد الهزة على عمق 129 كيلومتراً، وعلى بعد 30 كيلومتراً شمال شرق مدينة خونين.
وأشارت التقارير الأولية إلى عدم ورود أي معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار جراء هذه الهزة.
الصين: 5.6 درجةأما في آسيا، فأعلن المركز الصيني للشبكات الزلزالية عن تسجيل هزة أرضية بقوة 5.6 درجة في مقاطعة تشينغهاي شمال غرب البلاد، وتحديداً في مدينة ديلينغا التابعة لـمنطقة هايشي المغولية والتبتية ذاتية الحكم.
ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، في حين لم تسجل السلطات أي خسائر تذكر.
إندونيسيا: 7.2 درجةوفي التفاصيل، سجلت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية هزة أرضية قوية بلغت 7.2 درجة، حيث وقع الزلزال على عمق 125 كيلومتراً، وكان مركزه على بعد 43 كيلومتراً شمال غرب مقاطعة جنوب غرب مالوكو.
وأكدت الوكالة أن الزلزال لا يشكل أي خطر لحدوث موجات مد عاتية، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.
بيرو: 6.7 درجةوفي أمريكا الجنوبية، أفاد معهد الجيوفيزياء في بيرو بوقوع زلزال بلغت قوته 6.7 درجة، حيث تم رصد الهزة على عمق 129 كيلومتراً، وعلى بعد 30 كيلومتراً شمال شرق مدينة خونين.
وأشارت التقارير الأولية إلى عدم ورود أي معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار جراء هذه الهزة.
الصين: 5.6 درجةأما في آسيا، فأعلن المركز الصيني للشبكات الزلزالية عن تسجيل هزة أرضية بقوة 5.6 درجة في مقاطعة تشينغهاي شمال غرب البلاد، وتحديداً في مدينة ديلينغا التابعة لـمنطقة هايشي المغولية والتبتية ذاتية الحكم.
ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، في حين لم تسجل السلطات أي خسائر تذكر.
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