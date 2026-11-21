وكالات -

إندونيسيا: 7.2 درجة



بيرو: 6.7 درجة



الصين: 5.6 درجة



شهدنشاطاً زلزالياً لافتاً خلال، حيث ضربت، بلغت، دون تسجيلأووفي التفاصيل، سجلتبلغت، حيث وقععلى، وكانعلى بعدشمال غربوأكدتأنلا يشكل أيلحدوث، ولم ترد حتى الآنعن وقوعأووفي، أفادبوقوعبلغت، حيث تم رصدعلى، وعلى بعدشمال شرقوأشارتإلى عدم ورود أيعن وقوعأوجراء هذهأما في، فأعلنعن تسجيلبقوةفيشمال غرب، وتحديداً فيالتابعة لـووقععلى، في حين لم تسجلأي