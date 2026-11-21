وكالات -

3,79 مليار دولار في أول 24 ساعة



أضخم إنتاج في تاريخ الترفيه



من الترفيه إلى السياسة



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