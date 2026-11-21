"جي تي إيه 6" تتحول إلى ظاهرة عالمية
وكالات - هيمنت لعبة "جي تي إيه 6" على المشهد العالمي منذ إطلاقها الخميس، محققة أرقاماً قياسية في تاريخ صناعة الترفيه، وسط إقبال جماهيري وفّر لها إيرادات بمليارات الدولارات منذ يومها الأول.
وتجاوزت اللعبة كونها مجرد منتج رقمي، لتتحول إلى ظاهرة ثقافية وسياسية عالمية استقطبت ملايين التفاعلات، وأثارت نقاشات واسعة حول تأثيرها ومضامينها.
3,79 مليار دولار في أول 24 ساعةوكشفت شركة "روكستار غيمز"، الجمعة، أن اللعبة حققت 3,79 مليار دولار في أول 24 ساعة من طرحها، متفوقة بـخمسة أضعاف على إيرادات جزئها الخامس عام 2013، ومتجاوزة حتى إيرادات فيلم "المنتقمون: نهاية اللعبة".
كما سجلت 32,5 مليون نسخة مباعة مسبقاً، وحصدت تقييماً نقدياً استثنائياً بلغ 99/100 على موقع "ميتاكريتيك".
أضخم إنتاج في تاريخ الترفيهوتدور أحداث الجزء السادس في مدينة "فايس سيتي" المستوحاة من ميامي، متتبعاً قصة "جيسون" الجندي السابق و"لوسيا" عبر سيناريو سينمائي عميق.
وتتميز النسخة الجديدة بـميكانيكيات لعب أكثر واقعية، تتطلب مراقبة مستويات الوقود، والتعامل مع حضور أمني مكثف، وإجراء عمليات صيانة لـلمنازل والمركبات.
وجاء هذا الإطلاق تتويجاً لـ8 سنوات من التطوير المكثف الذي شهد تأخيرين وعملية قرصنة واسعة عام 2022.
من الترفيه إلى السياسةولم تقتصر الظاهرة على الأرقام المالية، بل رصدت منصة "فيزيبراين" أكثر من 2,6 مليون منشور مرتبط بـاللعبة خلال يوم واحد، متفوقة على حجم الحديث عن كأس العالم 2026.
وفي أوروبا، تحولت اللعبة إلى أداة سياسية بامتياز؛ ففي فرنسا، استغل غابريال أتال، المرشح لـلانتخابات الرئاسية 2027، شعبية اللعبة في حملته عبر فيديو حصد مليون مشاهدة.
بالتزامن، رفع محتجون في فرنسا وألمانيا وإيطاليا لافتات مستوحاة من هويتها البصرية، كُتب على إحداها "سرقة العصر تحصل في الحياة الواقعية"، في إشارة إلى الأوضاع الاقتصادية. كما سارعت علامات كـ"تويوتا" و"برغر كينغ" لتبني ألوان اللعبة في إعلاناتها.
ورغم الانتقادات التاريخية الموجهة لـلسلسلة بـتمجيد الجريمة، إلا أنها تبقى أيقونة شعبية تعكس ببراعة السخرية من الاختلالات المجتمعية، لتثبت أن ألعاب الفيديو لم تعد مجرد ترفيه عابر، بل مرآة للتحولات الاجتماعية ووسيلة تواصل تتفوق في تأثيرها على العديد من الأحداث العالمية الكبرى.
وتجاوزت اللعبة كونها مجرد منتج رقمي، لتتحول إلى ظاهرة ثقافية وسياسية عالمية استقطبت ملايين التفاعلات، وأثارت نقاشات واسعة حول تأثيرها ومضامينها.
3,79 مليار دولار في أول 24 ساعةوكشفت شركة "روكستار غيمز"، الجمعة، أن اللعبة حققت 3,79 مليار دولار في أول 24 ساعة من طرحها، متفوقة بـخمسة أضعاف على إيرادات جزئها الخامس عام 2013، ومتجاوزة حتى إيرادات فيلم "المنتقمون: نهاية اللعبة".
كما سجلت 32,5 مليون نسخة مباعة مسبقاً، وحصدت تقييماً نقدياً استثنائياً بلغ 99/100 على موقع "ميتاكريتيك".
أضخم إنتاج في تاريخ الترفيهوتدور أحداث الجزء السادس في مدينة "فايس سيتي" المستوحاة من ميامي، متتبعاً قصة "جيسون" الجندي السابق و"لوسيا" عبر سيناريو سينمائي عميق.
وتتميز النسخة الجديدة بـميكانيكيات لعب أكثر واقعية، تتطلب مراقبة مستويات الوقود، والتعامل مع حضور أمني مكثف، وإجراء عمليات صيانة لـلمنازل والمركبات.
وجاء هذا الإطلاق تتويجاً لـ8 سنوات من التطوير المكثف الذي شهد تأخيرين وعملية قرصنة واسعة عام 2022.
من الترفيه إلى السياسةولم تقتصر الظاهرة على الأرقام المالية، بل رصدت منصة "فيزيبراين" أكثر من 2,6 مليون منشور مرتبط بـاللعبة خلال يوم واحد، متفوقة على حجم الحديث عن كأس العالم 2026.
وفي أوروبا، تحولت اللعبة إلى أداة سياسية بامتياز؛ ففي فرنسا، استغل غابريال أتال، المرشح لـلانتخابات الرئاسية 2027، شعبية اللعبة في حملته عبر فيديو حصد مليون مشاهدة.
بالتزامن، رفع محتجون في فرنسا وألمانيا وإيطاليا لافتات مستوحاة من هويتها البصرية، كُتب على إحداها "سرقة العصر تحصل في الحياة الواقعية"، في إشارة إلى الأوضاع الاقتصادية. كما سارعت علامات كـ"تويوتا" و"برغر كينغ" لتبني ألوان اللعبة في إعلاناتها.
ورغم الانتقادات التاريخية الموجهة لـلسلسلة بـتمجيد الجريمة، إلا أنها تبقى أيقونة شعبية تعكس ببراعة السخرية من الاختلالات المجتمعية، لتثبت أن ألعاب الفيديو لم تعد مجرد ترفيه عابر، بل مرآة للتحولات الاجتماعية ووسيلة تواصل تتفوق في تأثيرها على العديد من الأحداث العالمية الكبرى.
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